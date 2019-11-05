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«Зенит» уступил «Лейпцигу»

05 ноября 2019, 22:50
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 2Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигМатч завершен

«Зенит» проиграл «Лейпцигу» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Лейпциг» (9 очков) располагается на первом месте в своей группе, «Зенит» (4 очка) - второй.

Санкт-Петербург, стадион Газпром Арена

«Зенит» - «Лейпциг» 0:2 (0:1)
Голы: Демме 45+5, Забитцер 63

«Зенит»: Кержаков, Смольников (Караваев 46), Осорио, Иванович (Дриусси 70), Ракицкий, Дуглас Сантос, Ерохин (Кузяев 85), Вильмар Барриос, Оздоев, Дзюба, Азмун
Главный тренер: Семак Сергей.

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Мукиеле, Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг (Кампль 46), Лаймер, Демме, Забитцер, Поульсен, Форсберг (Айдара 76), Нкунку (Вернер 61)
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан.

Предупреждения: Ерохин 6, Дзюба 67, Упамекано 67, Кузяев 88

Напомним, что в прошлом туре «Зенит» уступил «Лейпцигу» со счетом 1:2.

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Все комментарии
pomor 445
pomor 445 ответил Ваня лучший
   222 / 946
07 ноября в 19:52
Ответ, как всегда не по существу. типичная тягомотина и бодяга в духе Газпрома. Речь о конкретной сделке этого сезона. Туда Сутормин за 800 евро, оттуда 6 "звезд" в Сочи за 20 млн евро. Типичный бизнес для fair play. А такой воды, что ты выше налил, я могу страниц 10 спокойно выдать. Между тем по данным Фифа только 15 % доходной части бюджета Зенита - это реальные доходы, а 75 % - это спонсорские поступления Газпрома и афилированных компаний, в том числе дочек. На сайте ФИФА и УЕФА это есть в отчете за 18 год. Лапшу на уши вешай фанам Зенита, они все проглотят.
Спонсорские поступления лимитированы ФФП УЕФА, а у Зенита нет нарушений этих правил.
Гавроша
Гавроша
   46 / 946
07 ноября в 02:28
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил pomor 445
       7 / 946
    06 ноября в 23:30
    Думаю, что юный это ты. У всех богатых клубов Европы с бумагами тип-топ. Все они подают отчётость не только в УЕФА, но и добровольно в частные консалтинговые компании типа Делойти. Это поднимает доверие к ним бизнеса и спонсоров. Повышает доходы от телеправ и реклами, а это сегодня львиная доля от всех собственных доходов. Зенит тоже - единственный из России. Спартак и ЛОКО частично, а ЦСКА ничего - тёмная лошадка. Поэтому и пребывает Гинер в финансовом унынии. Доходы больше традиционные от продажи игроков, бонусы ЕК, продажи билетов и атрибутики, и те не ахти какие, а будут ещё меньше. Спонсоры жмутся, глядя на это, не доверяют погрязшему в долгах номинальному директору. Британские хозяева тоже не спешат с поддержкой: На Влашича, вот,даже клянчить у Усманова пришлось - не знаю в долг снова или пожертвовал. Так что ты бы больше волновался за свой клуб, че в чужом копался. И ходи больше на стадион и покупай атрибутику - поддерживай любимый клуб материально.
    Ответ, как всегда не по существу. типичная тягомотина и бодяга в духе Газпрома. Речь о конкретной сделке этого сезона. Туда Сутормин за 800 евро, оттуда 6 "звезд" в Сочи за 20 млн евро. Типичный бизнес для fair play. А такой воды, что ты выше налил, я могу страниц 10 спокойно выдать. Между тем по данным Фифа только 15 % доходной части бюджета Зенита - это реальные доходы, а 75 % - это спонсорские поступления Газпрома и афилированных компаний, в том числе дочек. На сайте ФИФА и УЕФА это есть в отчете за 18 год. Лапшу на уши вешай фанам Зенита, они все проглотят.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил pomor 445
       20 / 946
    06 ноября в 22:45
    Заводчанин
    pomor 445
    pomor 445 ответил Знатог
       222 / 946
    06 ноября в 22:45
    Играл один Азмун, игры не было. Семак не соответствует лиге чемпионов. газику надо купить тренера и не кого подешевле а нормального. зениту в лч делать нечего надо опуститься в ле, мож че и выйдет.
    Так почитай более пяти лет наши в ЛЧ пролетают, а Зенит ещё не оставил надежды выйти из группы или с третьего места выйти в ЛЕ.
    pomor 445
    pomor 445 ответил 25процентный клоун
       222 / 946
    06 ноября в 22:39
    Когда газ будет бесплатно подключаться во все отдаленные уголки страны и президент будет московский тогда в зените начнут свои воспитанн ки лейпциги раскатывать
    Уж не коммунист ли ты часом?
    pomor 445
    pomor 445 ответил Ваня лучший
       222 / 946
    06 ноября в 22:17
    Мой юный друг, когда есть возможность закрыть глаза на что то не за спасибо, УЕФА идёт на это. Вспомни Платини, Блаттера и других "святых" их УЕФА И ФИФА. Тем более, что по бумагам у Зенита все тип топ. Мы в этих делах немного понимаем. У нас в стране нет честного бизнеса и в футболе тоже
    Думаю, что юный это ты. У всех богатых клубов Европы с бумагами тип-топ. Все они подают отчётость не только в УЕФА, но и добровольно в частные консалтинговые компании типа Делойти. Это поднимает доверие к ним бизнеса и спонсоров. Повышает доходы от телеправ и реклами, а это сегодня львиная доля от всех собственных доходов. Зенит тоже - единственный из России. Спартак и ЛОКО частично, а ЦСКА ничего - тёмная лошадка. Поэтому и пребывает Гинер в финансовом унынии. Доходы больше традиционные от продажи игроков, бонусы ЕК, продажи билетов и атрибутики, и те не ахти какие, а будут ещё меньше. Спонсоры жмутся, глядя на это, не доверяют погрязшему в долгах номинальному директору. Британские хозяева тоже не спешат с поддержкой: На Влашича, вот,даже клянчить у Усманова пришлось - не знаю в долг снова или пожертвовал. Так что ты бы больше волновался за свой клуб, че в чужом копался. И ходи больше на стадион и покупай атрибутику - поддерживай любимый клуб материально.
    pomor 445
    pomor 445 ответил Санчо Панса
       222 / 946
    06 ноября в 22:13
    Зенит имел игровое преимущество, но, увы, да ах...Как же не повезло Азмуну в концовке первого тайма! Мяч предательски не зашел в ворота:( И очень повезло Лейпцигу, что арбитр дал переиграть командам в первом тайме. Конечно, быки грамотно использовали свои моменты в отличие от питерского клуба! Жаль, что даже не ничья...
    Почему их называют быками - они же буйволы.
    pomor 445
    pomor 445 ответил Знатог
       222 / 946
    06 ноября в 22:12
    К полуфиналу ЛЕ.
    Полуфинал ЛЕ - это было бы замечательно. Давно уже там наших не было.
    pomor 445
    pomor 445 ответил oFANATo
       222 / 946
    06 ноября в 22:10
    «Зенит» тоже позорится в Европе Вернемся к Лиге Европы. Помните первого соперника в турнире после переименования? Португальский «Насьонал» выбил «Зенит». Потом вылетели от «Твенте» – влетели 0:3, а затем едва не отыгрались – 2:0. «Зенит» в свое время прошел «Ливерпуль» благодаря голу на выезде, но дальше-то уступили «Базелю» по знакомому сценарию – гостевое поражение, которое дома отыграть не сумели. «Севилью» в ЛЕ не прошли, с «Андерлехтом» провалились и не отыгрались, «Лейпцигу» не так давно уступили в плей-офф. 4:0 бывало, и с минчанами, а не с англичанами. И как быть с «Вильярреалом»? Как можно вылететь в плей-офф, где сетка турнира пускала в полуфинал, от команды, что со «Спартаком» 3:3 в гостях сыграла? «Вильярреал» не был в начале года соперником, которому стоило проигрывать дважды. Один раз вылетели от сильного соперника в ЛЕ, в остальных случаях – от середняков.
    Хорошо Зенит изучил. Плотно занимаешься. Видно сразу, что в печёнке сидит. Все немногочисленные неудачи Зенита собрал и сравнил со своими немногочисленными удачами. Только после побед над реалами следовали поражения от викторий, а сегодня и вообще от кого попало.
    pomor 445
    pomor 445 ответил oFANATo
       222 / 946
    06 ноября в 22:03
    Иллюзия успешности. «Зенит» тоже позорится в Европе Объяснения поражения в матче с «Лейпцигом» от Дзюбы и Семака убогие. Это ЛЧ, для своих людей играли, дома нужно грызть всех! «Спартак» дома «Ливерпулю» не проиграл, а ЦСКА – «Реалу». Даже если считать немцев командой уровня названных грандов, что мешало драться, а не сдаваться? Футболисты «Зенита» были напуганной форелью, что забилась под лед, а трусость в футболе наказуема. Защитники медленные? А разве в УЕФА запретили «Зениту» дома владеть мячом? Тактика это не только схема, но и стиль. Иванович и Ракицкий шикарно пасуют, владейте дома 60% времени мячом, а не вдвое меньше – не проиграете. «Зенит» в Европе любит крайности – то недооценивает соперника, то переоценивает. И то, и это – неуверенность в себе. 7:0 не влетают, но 4:0 бывало, и с минчанами, а не с англичанами. Никто не спорит, что остальные российские клубы тоже часто разочаровывают в международных турнирах, но чемпион ведь с отрывом первый по возможностям. Также существует миф, что высокое 22-е место «Зенита» в таблице коэффициентов УЕФА подчеркивает класс команды. Ну, по этой логике «Лейпциг» – слабаки. Они лишь 44-е, ведь третий раз в еврокубки вышли в короткой истории, недобрали баллов.
    Зенит опустился с 17 на 22 место, а Лейпциг при таком развитии через 4 года как минимум во втором десятке. Зачёт же идёт по пятилетке, а не по текущему состоянию. Когда Зенит в 2008 году взял Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА он был даже ниже, чем сейчас Лейпциг.
    ЦСКА дома Реалу не проиграл, а сейчас проигрывает Ференцварошу. Ты, парень матёрый подтасовщик фактов. Мастер по поиску г в чужом зерне и зерна в своём г. Вытащишь г-ку и радуешься, утешаешься ею, т.к. своих зёрен всё меньше и меньше становится. Ты бы лучше на стадион ходил поддерживал клуб материально, а то ведь воет уже Гинер от безденежья. Спонсоры ему не доверяют, на Влашича даже у Усманова клянчить пришлось.
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил pomor 445
       7 / 946
    06 ноября в 21:51
    Мой юный друг, когда есть возможность закрыть глаза на что то не за спасибо, УЕФА идёт на это. Вспомни Платини, Блаттера и других "святых" их УЕФА И ФИФА. Тем более, что по бумагам у Зенита все тип топ. Мы в этих делах немного понимаем. У нас в стране нет честного бизнеса и в футболе тоже
    pomor 445
    pomor 445 ответил oFANATo
       222 / 946
    06 ноября в 21:49
    "зенит" без шансов проигрывает "Лейпцигу". Российские болельщики приветствуют такой результат. Оправдание поражению нашлось быстро- на пресс-конференции от главного тренера Сергей Семак: "Лимит мешает здоровой конкуренции" Эх, Сергей Богданович, знали бы на кого "бочку катите" выступая против лимита. Возможно, Михаил Боярский и другие болельщики с "зенит-Арены" все еще веруют в команду, но в целом, в России от газпромовской команды уже давно отвернулись. Поражение клуба с берегов Невы было встречено с восторгом в других городах. (Возят нашего липового чемпиона и мифического флагмана как хотят, чего тут греха таить.) (На классе унижают питерский середняк, будем обьективны) (Упамекано просто деклассирует покорителя Сан-Марино. Такого унижения одним игроком другого я давненько не видел) (Короче говоря,в следующем туре дружно болеем за Лион, победа которого окончательно лишит зенит шансов на выход в плей-офф ЛЧ. Сегодня спасибо Лейпцигу. Показали истинный уровень чемпиона.) Шуткой всего вечера можно назвать оплошность Сергея Семака, который да же на замену не выпустил Михаила Вилкова. Присоединяясь к голосу разума, канал "Вне игры" желает удачи всем соперникам зенита, как в РПЛ, так и в Европе, где их так стыдно показывать.
    Забываешь, что таких чемпионов до Зенита было не менее пяти и все облажались в ЛЧ. Кстати, последним чемпионом, который выходил из группы ЛЧ был как раз Зенит. С тех пор, как обрезало. А твой ЦСКА в нынешней кампании ЕК сущее позорище. Хуже только Спартак.
    pomor 445
    pomor 445 ответил Ваня лучший
       222 / 946
    06 ноября в 21:42
    Почитай внимательно относительно "новой" методики Зенита по обходу fair play. Все просто. Купить Сутормина за 800 евро, "продать" Заболотного, Мевлю, Новосельцева, Цаллагова, Полоза, Нобоа оптом за 25 млн евро (хотя зарплату они получают в Газпроме) и все. fair play в кармане. "Доход" сильно превышает расход, все довольны, кому нужно тот смеется. К тому же заимели в РПЛ "свою" дочку и 6 очков в кармане, плюс 6 от Оренбурга. Вот такой у нас "лучший клуб Восточной Европы.
    Спецов УЕФА держишь за дураков?
    pomor 445
    pomor 445 ответил Ваня лучший
       222 / 946
    06 ноября в 21:40
    Что то не публикуют список "топов" желающих загубить карьеру в Зените.?
    Будут деньги - найдутся.
    Димон Булыкин
    Димон Булыкин
       842 / 946
    06 ноября в 20:59
    Столько помоев ни за что вообще вылилось на Зенит. Не получилось, но что скажут злопыхатели после победы Зенита над Лионом? Зенит сразу вернётся на 2-е место, а если РБ обыграет Бенфику, досрочно обеспечит ЛЕ. Так что вероятность выхода Зенита из группы по-прежнему высока)
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил alexamit
       7 / 946
    06 ноября в 20:39
    Преимущества и в помине не было.Немцы играли быстрее,техничнее и точнее в передачах.А бомжи есть бомжи-им бы только деньги сосать из газовой народной трубы.Они вообще-то знают,каким трудом этот газ добывается,раз тратят газовые деньги?
    Ты просто иронию в его словах не заметил.
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил pomor 445
       7 / 946
    06 ноября в 20:36
    Если бы так, то не оштрафовали бы после покупки Халка с Витселем, пригрозив жёсткими санкциями в случае повторных нарушений. После этого Зенит вынужден держаться в рамках ФФП, а то давно бы топа за 80-100 млн прикупил. В УЕФА нет зависимости от Газпрома; у него много других спонсоров и нет причин, чтобы особо выделять кого-либо в ущерб другим. Так что оставь свои инсинуации при себе, если они тебя утешают. Твои нападки и аргументы, как минимум, смешны.
    Что то не публикуют список "топов" желающих загубить карьеру в Зените.?
    Пепс
    Пепс ответил alexamit
       201 / 946
    06 ноября в 20:34
    Ага ....немцы были круче .. А еще круче втройне тем што они этого Демме забившего гол купили всего за 350 тыс евро ...а кстати ....хде наша картонка Сутармин ?????
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил pomor 445
       7 / 946
    06 ноября в 20:33
    Если бы так, то не оштрафовали бы после покупки Халка с Витселем, пригрозив жёсткими санкциями в случае повторных нарушений. После этого Зенит вынужден держаться в рамках ФФП, а то давно бы топа за 80-100 млн прикупил. В УЕФА нет зависимости от Газпрома; у него много других спонсоров и нет причин, чтобы особо выделять кого-либо в ущерб другим. Так что оставь свои инсинуации при себе, если они тебя утешают. Твои нападки и аргументы, как минимум, смешны.
    Почитай внимательно относительно "новой" методики Зенита по обходу fair play. Все просто. Купить Сутормина за 800 евро, "продать" Заболотного, Мевлю, Новосельцева, Цаллагова, Полоза, Нобоа оптом за 25 млн евро (хотя зарплату они получают в Газпроме) и все. fair play в кармане. "Доход" сильно превышает расход, все довольны, кому нужно тот смеется. К тому же заимели в РПЛ "свою" дочку и 6 очков в кармане, плюс 6 от Оренбурга. Вот такой у нас "лучший клуб Восточной Европы.
    pomor 445
    pomor 445 ответил Ваня лучший
       222 / 946
    06 ноября в 20:19
    А какие претензии могут быть у УЕФА, если Газпром спонсор и ЛЧ и УЕФА. Они ведь не идиоты.
    Если бы так, то не оштрафовали бы после покупки Халка с Витселем, пригрозив жёсткими санкциями в случае повторных нарушений. После этого Зенит вынужден держаться в рамках ФФП, а то давно бы топа за 80-100 млн прикупил. В УЕФА нет зависимости от Газпрома; у него много других спонсоров и нет причин, чтобы особо выделять кого-либо в ущерб другим. Так что оставь свои инсинуации при себе, если они тебя утешают. Твои нападки и аргументы, как минимум, смешны.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен ответил Ген Геныч
       43 / 946
    06 ноября в 17:44
    Да что вы к судьям прикопались!!!!!! У нас чемпионат тихоходный и автобусный,ни скорости ни паса в одно касания ни прессинга!!!!!! Это ни только Зенита касается,а всех наших клубов!!!!!!! Ну перенеси ты к примеру Ливер в наш тихоходный чемпионат и через год тот же Ливер уже будет катать мячик по полю не спеша и обрабатывать его 2-3 я касаниями!!!! Менять надо саму РПЛ а точнее игру!!!!!Ну не знаю-принуждать команды играть на максимальных скоростях или штрафы!!!!!!!И годика через 3 будет реально виден прогресс!!!!!Да и в воспитании молодежи мы лет на 20-30 отстали!!!!!Нет у них ни физики ни паса ни удара-тренеруют как раньше по ходу!!!!Дали мячик и как хотите так и играйте б...ь!!!!
    Я про судей молчал, но раз уж враги везде ищут руку Газпрома, приходится отвечать.
    А с твоими рассуждениями полностью согласен...
    alexamit
    alexamit ответил oFANATo
       407 / 946
    06 ноября в 17:13
    "зенит" без шансов проигрывает "Лейпцигу". Российские болельщики приветствуют такой результат. Оправдание поражению нашлось быстро- на пресс-конференции от главного тренера Сергей Семак: "Лимит мешает здоровой конкуренции" Эх, Сергей Богданович, знали бы на кого "бочку катите" выступая против лимита. Возможно, Михаил Боярский и другие болельщики с "зенит-Арены" все еще веруют в команду, но в целом, в России от газпромовской команды уже давно отвернулись. Поражение клуба с берегов Невы было встречено с восторгом в других городах. (Возят нашего липового чемпиона и мифического флагмана как хотят, чего тут греха таить.) (На классе унижают питерский середняк, будем обьективны) (Упамекано просто деклассирует покорителя Сан-Марино. Такого унижения одним игроком другого я давненько не видел) (Короче говоря,в следующем туре дружно болеем за Лион, победа которого окончательно лишит зенит шансов на выход в плей-офф ЛЧ. Сегодня спасибо Лейпцигу. Показали истинный уровень чемпиона.) Шуткой всего вечера можно назвать оплошность Сергея Семака, который да же на замену не выпустил Михаила Вилкова. Присоединяясь к голосу разума, канал "Вне игры" желает удачи всем соперникам зенита, как в РПЛ, так и в Европе, где их так стыдно показывать.
    Прекрасно сказано!
    alexamit
    alexamit ответил Санчо Панса
       407 / 946
    06 ноября в 17:09
    Зенит имел игровое преимущество, но, увы, да ах...Как же не повезло Азмуну в концовке первого тайма! Мяч предательски не зашел в ворота:( И очень повезло Лейпцигу, что арбитр дал переиграть командам в первом тайме. Конечно, быки грамотно использовали свои моменты в отличие от питерского клуба! Жаль, что даже не ничья...
    Преимущества и в помине не было.Немцы играли быстрее,техничнее и точнее в передачах.А бомжи есть бомжи-им бы только деньги сосать из газовой народной трубы.Они вообще-то знают,каким трудом этот газ добывается,раз тратят газовые деньги?
    Гавроша
    Гавроша ответил FROBI
       46 / 946
    06 ноября в 16:19
    А хде был хгерр Вилков? или я что-то пропустил? ))
    Ты хоть знаешь, какой страны приляпал, тарасовский?
    Гавроша
    Гавроша ответил Телогрейка
       46 / 946
    06 ноября в 16:16
    ВСЕ ОЧЕВИДНО, Я УДИВЛЯЮСЬ КАК ЭТОТ ГАЗДАРМ ТАК БЕЗДАРНО ВКЛАДЫВАЕТ ДЕНЬГИ В ЭТОТ ПИТЕРСКИЙ ТОРЧОК - ОШИБКА ФУТБОЛЬНОМ СООБЩЕСТВЕ...
      Телогрейка
      Телогрейка
         585 / 946
      06 ноября в 16:08
      ВСЕ ОЧЕВИДНО, Я УДИВЛЯЮСЬ КАК ЭТОТ ГАЗДАРМ ТАК БЕЗДАРНО ВКЛАДЫВАЕТ ДЕНЬГИ В ЭТОТ ПИТЕРСКИЙ ТОРЧОК - ОШИБКА ФУТБОЛЬНОМ СООБЩЕСТВЕ...
      красноярец
      красноярец ответил galem72
         121 / 946
      06 ноября в 16:06
      Я не статист. Уверен, что в Омске, Красноярске с его "чёрным небом", Саратове и Воронеже дела гораздо хуже. И совсем не сто́ит равнять Тюмень с остальными российскими городами. Да, действительно проблем у нас очень много, но в других регионах их в разы больше.
      Хоть увидел оптимизм в твоих словах.
      В Тюмени в последний раз был осенью 2018 не всё так там плохо, область не бедная. По Омску с тобой соглашусь, впрочем как и по Саратову с Воронежом.
      В Красноярске ну не всё так плохо, кто хочет тот живёт, кто не хочет тот скулит или пьёт.
      Санчо Панса
      Санчо Панса
         182 / 946
      06 ноября в 16:04
      Зенит имел игровое преимущество, но, увы, да ах...Как же не повезло Азмуну в концовке первого тайма! Мяч предательски не зашел в ворота:( И очень повезло Лейпцигу, что арбитр дал переиграть командам в первом тайме. Конечно, быки грамотно использовали свои моменты в отличие от питерского клуба! Жаль, что даже не ничья...
      Знатог
      Знатог ответил Бомж немытый
         391 / 946
      06 ноября в 15:59
      Бомжи стали еще на шаг ближе к полуфиналу.
      К полуфиналу ЛЕ.
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