«Зенит» проиграл «Лейпцигу» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Лейпциг» (9 очков) располагается на первом месте в своей группе, «Зенит» (4 очка) - второй.
Санкт-Петербург, стадион Газпром Арена
«Зенит» - «Лейпциг» 0:2 (0:1)
Голы: Демме 45+5, Забитцер 63
«Зенит»: Кержаков, Смольников (Караваев 46), Осорио, Иванович (Дриусси 70), Ракицкий, Дуглас Сантос, Ерохин (Кузяев 85), Вильмар Барриос, Оздоев, Дзюба, Азмун
Главный тренер: Семак Сергей.
«РБ Лейпциг»: Гулачи, Мукиеле, Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг (Кампль 46), Лаймер, Демме, Забитцер, Поульсен, Форсберг (Айдара 76), Нкунку (Вернер 61)
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан.
Предупреждения: Ерохин 6, Дзюба 67, Упамекано 67, Кузяев 88
Напомним, что в прошлом туре «Зенит» уступил «Лейпцигу» со счетом 1:2.
эту зажигательную игру, два разных тайма . Еще час назад Боруссия после первого тайма
ДОМА летела Интеру 0 : 2, а вышли на второй тайм, как реактор, и перевернули игру
полностью ....итог 3 :2 в пользу "шмелей" ) . Вот почему Семак так не смог настроить...
эту зажигательную игру, два разных тайма . Еще час назад Боруссия после первого тайма
ДОМА летела Интеру 0 : 2, а вышли на второй тайм, как реактор, и перевернули игру
полностью ....итог 3 :2 в пользу "шмелей" ) . Вот почему Семак так не смог настроить...