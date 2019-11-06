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Дортмундская «Боруссия» переиграла «Интер»

06 ноября 2019, 00:54
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)3 : 2Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Интером» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Боруссия» (7 очков) располагается на втором месте в своей группе, «Интер» (4 очка) - третий.

Дортмунд, стадион Сигнал Идуна Парк

«Боруссия» Д - «Интер» 3:2 (0:2)
Голы: Хакими 51, Брандт 64, Хакими 77 - Мартинес 5, Весино 40

«Боруссия»: Бюрки, Хакими, Аканджи, Хуммельс, Шульц, Витсель, Вайгль, Санчо (Пищек 82), Брандт, Азар (Геррейру 88), Гетце (Алькасер 64)
Главный тренер: Фавр Люсьен.

«Интер»: Ханданович, Годин, де Врей, Шкриньяр, Брозович, Кандрева, Весино (Сенси 68), Барелла, Бираги (Лазаро 66), Лукаку (Политано 73), Мартинес
Главный тренер: Конте Антонио.

Предупреждения: Бираги 1, Шкриньяр 30, Кандрева 49, Азар 79

Ранее «Зенит» уступил «Лейпцигу».

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Все комментарии
муха цокотуха
муха цокотуха
   448 / 946
06 ноября в 23:54
Вжу-вжу-вжу
Со шмелями не друЖУ
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   16 / 946
06 ноября в 19:23
Никто не видел вот этого парня?



Don Nerazzurri
Вчера 12:58
Горбатые, к матчу готовы? Огнетушители заправили? Аха)))
Ответ Караул! Игнор 1



Аха-ха)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Dark_Soul
   16 / 946
06 ноября в 19:16
Что сказать..) Во втором тайме картонных порвали как тузик грелку, даже Конте не помог. Это не в судах скудетто отжимать, в футбол играть надо.
Аха-ха)
Dark_Soul
Dark_Soul
   789 / 946
06 ноября в 17:48
Что сказать..) Во втором тайме картонных порвали как тузик грелку, даже Конте не помог.
Это не в судах скудетто отжимать, в футбол играть надо.
ATG
ATG
   402 / 946
06 ноября в 17:30
Просто браво !!! Очень рад за БВБ! Супер матч выдали обе команды !!! Это ЛИГА ЧЕМПИОНОВ Детка !
drug01
drug01
   124 / 946
06 ноября в 17:16
Немцы играют как черти!!!
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Charlie Scene
   16 / 946
06 ноября в 16:31
Засранцы!!!!!!!!!! Немцам зачет , бились до конца и победили.
    Charlie Scene
    Charlie Scene
       895 / 946
    06 ноября в 16:22
    Засранцы!!!!!!!!!!
    Немцам зачет , бились до конца и победили.
    Князь Всея Турина
    Князь Всея Турина
       236 / 946
    06 ноября в 16:09
    стоило только Русам забить гол,как свитер на глазах стал распускаться.Было бы весело,если бы Дортмунд и Славия прошли дальше,а миланцы и катафонцы разыграли ЛЕ. А ведь Ом ещё не брал никогда ЛЕ! Как говорится есть хороший шанс,лишь бы на коней не нарваться,а то затопчут копытами.
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох ответил S.T.A.L.K.E.R.135
       16 / 946
    06 ноября в 16:05
    Сколько у Конте неустойка? Пока не поздно, надо спасать команду от ауры горбатого еврокубкового лузерства. Боюсь мало хорошего нас ожидает при Конте. П. С. Дортмунд победил по делу.
    А что ты хотел от гоббов-иуд? Аха-ха)
    Camellot
    Camellot
       839 / 946
    06 ноября в 15:06
    Один из самых лучших матчей этой групповой стадии, и самая сильная группа, и еще будут камбэки
    S.T.A.L.K.E.R.135
    S.T.A.L.K.E.R.135
       857 / 946
    06 ноября в 14:43
    Сколько у Конте неустойка? Пока не поздно, надо спасать команду от ауры горбатого еврокубкового лузерства. Боюсь мало хорошего нас ожидает при Конте.

    П. С. Дортмунд победил по делу.
    ZENIT GOAL
    ZENIT GOAL
       206 / 946
    06 ноября в 13:48
    Трудно было в час ночи, после такого матча, написать более-менее объективный отзыв. Попробую сейчас.
    Первый тайм провалили начисто, Интер делал что хотел. Боруссия играла медленно, плохо выходила из обороны, и опять практически ничего не создала впереди. Единственный, по сути, момент в первом тайме был после того, как Брандт вместо продолжения унылого переката мяча накоротке быстро перевёл мяч на другой фланг на Ашрафа. И всё. И для сравнения - второй гол Интера. Просто класс, всё чётко и быстро. Вайгль опять провалился в центре, Витсель опять не побежал за соперником и позволил ему забить. Интер наглядно показал, как надо выходить из под прессинга, а у нас, как и в большинстве матчей БЛ этого сезона, с этим огромные проблемы. Например, был момент, когда при попытке выйти в атаку Вайгль подряд потерял мяч где-то раза три. В общем, первый тайм 100% за миланцами.

    А вот дальше пошло что-то странное. Честно, не ожидал такой игры во втором тайме. Да, Боруссия постоянно проводит разные таймы, и если первый получается провальным, то во втором команда прибавляет. И не сказать, что Фавр что-то кардинально перестроил, просто команда заиграла куда быстрее, а Интер начал проседать. Наконец-то начали накрывать их на выходе из обороны в атаку, из этого, в общем, первые два гола и пришли.

    Ашраф - просто браво, бомбардир наш)) Ещё и в первом голе мяч перехватил в центре поля. Санчо опять мяч передерживал, из игры выпадал, вообще напрашивалась его замена, но в третьем голе отличный пас отдал, Брандт, Азар и Гётце были активны, как всегда. Пако вообще первый касанием голевую отдал. Вайгль с Витселем стали меньше ошибаться.

    В общем, за второй тайм - однозначно браво! Лучшая игра команды после прошлогоднего матча с Баварией. Но повторю свой вопрос - почему нельзя всегда так играть? Почему команду хватает только на один тайм? С таким подходом не на что рассчитывать, ни в долгосрочной перспективе, ни в ближайшем матче в Мюнхене, где будет обозлённая после 1-5 Бавария, уже без подарка для соперников в лице Ковача.
    Очень надеюсь, что команда, наконец, учтёт свои регулярные ошибки и будет показывать вчерашнюю игру не один тайм, а весь матч. И не только против Баварии, Барсы и Интера, но и против остальных соперников, с которыми мы регулярно второй сезон подряд очки бездарно теряем.
    УрсХох
    УрсХох
       223 / 946
    06 ноября в 13:05
    Я просто в бешенстве, поскольку мы не можем сделать больше. Мы дошли до своего предела. Нам нужно новое“, - цитирует Конте Foot.......

    Я что-то недопонял Конте.
    Для этого Интера третье
    место в группе это предел????
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох ответил матос
       16 / 946
    06 ноября в 13:02
    Один долбаный тайм, и мы вместо, пусть с натяжкой, но все таки борьбы за первое место в группе остались почти без шансов на выход. По крайней мере теперь только побеждать и ещё надеяться что Боруссия 79ется. И подобное уже не впервой в этом сезоне , ну а че наших же сам гений тренерского цеха Конте типо тренит , тупо гоняющий постоянно 1 схему... Весь левый фланг с самого начала был проигран , но перестановки не последовало, оттуда все три банки и пришли. Ну что же, теперь дело случая. Сами всё прос..али. Броза порой пристрелить хочется. А 2й гол на Кандреве, бездарнейший вброс из аута. Да и с физухой беда раз снова вчистую 2я половина игры провалена.
    Аха-ха)
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох ответил Dirty_Harry
       16 / 946
    06 ноября в 13:02
    Смотри за своими, что-то я тебя на сайте не видел когда Локомотив вел счете. Поди плакал и грыз ногти забившись угол. Главное что вечные неудачники гоббы никогда не выиграют ЛЧ. Остальное пофиг.
    violent
    violent
       815 / 946
    06 ноября в 12:43
    кам-бек
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry ответил Князь сажал врагов на посох
       204 / 946
    06 ноября в 12:22
    Аха-ха), поздравляю.
    Смотри за своими, что-то я тебя на сайте не видел когда Локомотив вел счете. Поди плакал и грыз ногти забившись угол. Главное что вечные неудачники гоббы никогда не выиграют ЛЧ. Остальное пофиг.
    матос
    матос
       507 / 946
    06 ноября в 12:06
    Один долбаный тайм, и мы вместо, пусть с натяжкой, но все таки борьбы за первое место в группе остались почти без шансов на выход. По крайней мере теперь только побеждать и ещё надеяться что Боруссия 79ется. И подобное уже не впервой в этом сезоне , ну а че наших же сам гений тренерского цеха Конте типо тренит , тупо гоняющий постоянно 1 схему... Весь левый фланг с самого начала был проигран , но перестановки не последовало, оттуда все три банки и пришли. Ну что же, теперь дело случая. Сами всё прос..али. Броза порой пристрелить хочется. А 2й гол на Кандреве, бездарнейший вброс из аута. Да и с физухой беда раз снова вчистую 2я половина игры провалена.
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя
       170 / 946
    06 ноября в 11:38
    Теперь надо переиграть Барсу.
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя ответил Юра Алфёров
       170 / 946
    06 ноября в 11:37
    С ПОБЕДОЙ ЛЮБИМАЯ БОРУССИЯ ДОРТМУНД!!!
    Конечно любимая, ведь не проигрывает.
    УрсХох
    УрсХох
       223 / 946
    06 ноября в 11:18
    Вот как Интер умеет поднять настроение так никто не может))))
    beefs
    beefs
       281 / 946
    06 ноября в 10:40
    Немцы есть немцы, молодцы умеют...
    старина
    старина
       443 / 946
    06 ноября в 10:31
    Шмелиное братство с победой!Пример того,как надо играть до конца,а не рассчитывать на отскок от двухметрового дуба в лазурной майке.Хакими надо спрятать на даче у Фавра и не возвращать)Нужен самим.Два дуплета в группе ЛЧ для флангового защитника это очень круто)Пы Сы...Князь,прекращай хулиганить)))))
    Sergey Z
    Sergey Z
       149 / 946
    06 ноября в 10:12
    Дортмунд с победой!
    NOVA
    NOVA
       630 / 946
    06 ноября в 10:01
    хакими браво!!! надеюсь Реал его вернет!!!
    lobsterdam
    lobsterdam
       213 / 946
    06 ноября в 10:01
    немцы как всегда физикой берут...
    Caniggia
    Caniggia
       103 / 946
    06 ноября в 09:53
    Учись, трусливая Зенька, как надо игры переламывать!
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох ответил allemz
       16 / 946
    06 ноября в 09:45
    Князь снова с клонов зашел отлайкать свои комменты, кажется, по своей же отработанной схеме до утра сам с собой разговаривать будет) Пойду спать)
    ВЫспался?)
    ВЧера у тебя случился облом), - и бурсе вдули и мердосам и ливерка, как всегда, отскочила)
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох ответил BagioR
       16 / 946
    06 ноября в 09:43
    Сомнений не было. Шмели классом выше. А для м€®ды нет места в европейских турнирах пусть пидринтер берет своих болел пидрентерастов и валить в китайскую лигу. Там смогут чего нибудь добиться по своей привычной схеме подкупая судей прокуроров чиновников.
    +10500))
    Аха-ха)
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