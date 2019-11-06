Дортмундская «Боруссия» переиграла «Интер»

Дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Интером» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Боруссия» (7 очков) располагается на втором месте в своей группе, «Интер» (4 очка) - третий.
Дортмунд, стадион Сигнал Идуна Парк
«Боруссия» Д - «Интер» 3:2 (0:2)
Голы: Хакими 51, Брандт 64, Хакими 77 - Мартинес 5, Весино 40
«Боруссия»: Бюрки, Хакими, Аканджи, Хуммельс, Шульц, Витсель, Вайгль, Санчо (Пищек 82), Брандт, Азар (Геррейру 88), Гетце (Алькасер 64)
Главный тренер: Фавр Люсьен.
«Интер»: Ханданович, Годин, де Врей, Шкриньяр, Брозович, Кандрева, Весино (Сенси 68), Барелла, Бираги (Лазаро 66), Лукаку (Политано 73), Мартинес
Главный тренер: Конте Антонио.
Предупреждения: Бираги 1, Шкриньяр 30, Кандрева 49, Азар 79
Ранее «Зенит» уступил «Лейпцигу».
Со шмелями не друЖУ
Со шмелями не друЖУ
Don Nerazzurri
Вчера 12:58
Горбатые, к матчу готовы? Огнетушители заправили? Аха)))
Ответ Караул! Игнор 1
Аха-ха)
Don Nerazzurri
Вчера 12:58
Горбатые, к матчу готовы? Огнетушители заправили? Аха)))
Ответ Караул! Игнор 1
Аха-ха)
Это не в судах скудетто отжимать, в футбол играть надо.
Это не в судах скудетто отжимать, в футбол играть надо.
Поздравляю с очередным позором. Аха-ха)
Поздравляю с очередным позором. Аха-ха)
Немцам зачет , бились до конца и победили.
Немцам зачет , бились до конца и победили.
П. С. Дортмунд победил по делу.
П. С. Дортмунд победил по делу.
Первый тайм провалили начисто, Интер делал что хотел. Боруссия играла медленно, плохо выходила из обороны, и опять практически ничего не создала впереди. Единственный, по сути, момент в первом тайме был после того, как Брандт вместо продолжения унылого переката мяча накоротке быстро перевёл мяч на другой фланг на Ашрафа. И всё. И для сравнения - второй гол Интера. Просто класс, всё чётко и быстро. Вайгль опять провалился в центре, Витсель опять не побежал за соперником и позволил ему забить. Интер наглядно показал, как надо выходить из под прессинга, а у нас, как и в большинстве матчей БЛ этого сезона, с этим огромные проблемы. Например, был момент, когда при попытке выйти в атаку Вайгль подряд потерял мяч где-то раза три. В общем, первый тайм 100% за миланцами.
А вот дальше пошло что-то странное. Честно, не ожидал такой игры во втором тайме. Да, Боруссия постоянно проводит разные таймы, и если первый получается провальным, то во втором команда прибавляет. И не сказать, что Фавр что-то кардинально перестроил, просто команда заиграла куда быстрее, а Интер начал проседать. Наконец-то начали накрывать их на выходе из обороны в атаку, из этого, в общем, первые два гола и пришли.
Ашраф - просто браво, бомбардир наш)) Ещё и в первом голе мяч перехватил в центре поля. Санчо опять мяч передерживал, из игры выпадал, вообще напрашивалась его замена, но в третьем голе отличный пас отдал, Брандт, Азар и Гётце были активны, как всегда. Пако вообще первый касанием голевую отдал. Вайгль с Витселем стали меньше ошибаться.
В общем, за второй тайм - однозначно браво! Лучшая игра команды после прошлогоднего матча с Баварией. Но повторю свой вопрос - почему нельзя всегда так играть? Почему команду хватает только на один тайм? С таким подходом не на что рассчитывать, ни в долгосрочной перспективе, ни в ближайшем матче в Мюнхене, где будет обозлённая после 1-5 Бавария, уже без подарка для соперников в лице Ковача.
Очень надеюсь, что команда, наконец, учтёт свои регулярные ошибки и будет показывать вчерашнюю игру не один тайм, а весь матч. И не только против Баварии, Барсы и Интера, но и против остальных соперников, с которыми мы регулярно второй сезон подряд очки бездарно теряем.
Первый тайм провалили начисто, Интер делал что хотел. Боруссия играла медленно, плохо выходила из обороны, и опять практически ничего не создала впереди. Единственный, по сути, момент в первом тайме был после того, как Брандт вместо продолжения унылого переката мяча накоротке быстро перевёл мяч на другой фланг на Ашрафа. И всё. И для сравнения - второй гол Интера. Просто класс, всё чётко и быстро. Вайгль опять провалился в центре, Витсель опять не побежал за соперником и позволил ему забить. Интер наглядно показал, как надо выходить из под прессинга, а у нас, как и в большинстве матчей БЛ этого сезона, с этим огромные проблемы. Например, был момент, когда при попытке выйти в атаку Вайгль подряд потерял мяч где-то раза три. В общем, первый тайм 100% за миланцами.
А вот дальше пошло что-то странное. Честно, не ожидал такой игры во втором тайме. Да, Боруссия постоянно проводит разные таймы, и если первый получается провальным, то во втором команда прибавляет. И не сказать, что Фавр что-то кардинально перестроил, просто команда заиграла куда быстрее, а Интер начал проседать. Наконец-то начали накрывать их на выходе из обороны в атаку, из этого, в общем, первые два гола и пришли.
Ашраф - просто браво, бомбардир наш)) Ещё и в первом голе мяч перехватил в центре поля. Санчо опять мяч передерживал, из игры выпадал, вообще напрашивалась его замена, но в третьем голе отличный пас отдал, Брандт, Азар и Гётце были активны, как всегда. Пако вообще первый касанием голевую отдал. Вайгль с Витселем стали меньше ошибаться.
В общем, за второй тайм - однозначно браво! Лучшая игра команды после прошлогоднего матча с Баварией. Но повторю свой вопрос - почему нельзя всегда так играть? Почему команду хватает только на один тайм? С таким подходом не на что рассчитывать, ни в долгосрочной перспективе, ни в ближайшем матче в Мюнхене, где будет обозлённая после 1-5 Бавария, уже без подарка для соперников в лице Ковача.
Очень надеюсь, что команда, наконец, учтёт свои регулярные ошибки и будет показывать вчерашнюю игру не один тайм, а весь матч. И не только против Баварии, Барсы и Интера, но и против остальных соперников, с которыми мы регулярно второй сезон подряд очки бездарно теряем.
Я что-то недопонял Конте.
Для этого Интера третье
место в группе это предел????
Я что-то недопонял Конте.
Для этого Интера третье
место в группе это предел????
ВЧера у тебя случился облом), - и бурсе вдули и мердосам и ливерка, как всегда, отскочила)
ВЧера у тебя случился облом), - и бурсе вдули и мердосам и ливерка, как всегда, отскочила)
Аха-ха)
Аха-ха)