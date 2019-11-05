«Барселона» не смогла обыграть «Славию»

«Барселона» и «Славия» сыграли вничью в рамках 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
«Барселона» занимает 1 место в группе (8 очков), а «Славия» расположилась на 4 месте (2 пункта).
Барселона, стадион Камп Ноу
«Барселона» - «Славия» 0:0
«Барселона»: тер Штеген, Нелсон Семеду, Пике, Ленгле, Альба (Роберто 46), де Йонг, Бускетс (Ракитич 68), Дембеле (Фати 65), Видаль, Гризманн, Лионель Месси
Главный тренер: Вальверде Эрнесто.
«Славия»: Коларж, Коуфал, Кудела, Фридрих, Борил, Соучек, Шевчик, Траоре (Тецл 57), Станчу (Гушбауэр 63), Олайинка, Масопуст (Провод 82)
Главный тренер: Трпишовски Йиндрих.
Предупреждения: Пике 14, Олайинка 21, Нелсон Семеду 32, Бускетс 43, Станчу 48, Гушбауэр 82, Кудела 84
1) Джин и его аки, аки многостаночного провокатора, Летучий Холандец, Нэпибой Барса, Алексфор и т.д.
2) Для меня реал такая же кабинетная помойка как и барселона.
3) Я не топлю и никогда не топил за Кристину, но сейчас он носит футболку Ювентуса. У меня всё просто - кто не с нами, тот против нас.
1) Джин и его аки, аки многостаночного провокатора, Летучий Холандец, Нэпибой Барса, Алексфор и т.д.
2) Для меня реал такая же кабинетная помойка как и барселона.
3) Я не топлю и никогда не топил за Кристину, но сейчас он носит футболку Ювентуса. У меня всё просто - кто не с нами, тот против нас.
1) Я хейтер интера, а интер в этой группе. Барса клуб без принципов и ненужную игру интеру бы слила. А так у них не будет этой возможности
2) Я не люблю цыганву
3) Не люблю секты и идолопоклонничество
4) Я не прикрываюсь, я действительно болею только за Ювентус.
Если ещё вопросы есть, отвечу честно)
1) Я хейтер интера, а интер в этой группе. Барса клуб без принципов и ненужную игру интеру бы слила. А так у них не будет этой возможности
2) Я не люблю цыганву
3) Не люблю секты и идолопоклонничество
4) Я не прикрываюсь, я действительно болею только за Ювентус.
Если ещё вопросы есть, отвечу честно)
А Вальверде увольнять не надо! Дайте ему спокойно провалить весеннюю часть сезона!!!
А Вальверде увольнять не надо! Дайте ему спокойно провалить весеннюю часть сезона!!!
НЕ так ли, модератор?
НЕ так ли, модератор?
А так всё хорошо прекрасная маркиза...))
А так всё хорошо прекрасная маркиза...))
Славия весьма сильный клуб, может кто представить ,что клуб РФПЛ возьмет хоть одно очко в 4 матчах с Интером, Дортмундом и Барсой?
Славия весьма сильный клуб, может кто представить ,что клуб РФПЛ возьмет хоть одно очко в 4 матчах с Интером, Дортмундом и Барсой?