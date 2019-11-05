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«Барселона» не смогла обыграть «Славию»

05 ноября 2019, 22:49
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона0 : 0Логотип футбольный клуб Славия (Прага)СлавияМатч завершен

«Барселона» и «Славия» сыграли вничью в рамках 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Барселона» занимает 1 место в группе (8 очков), а «Славия» расположилась на 4 месте (2 пункта).

Барселона, стадион Камп Ноу

«Барселона» - «Славия» 0:0

«Барселона»: тер Штеген, Нелсон Семеду, Пике, Ленгле, Альба (Роберто 46), де Йонг, Бускетс (Ракитич 68), Дембеле (Фати 65), Видаль, Гризманн, Лионель Месси
Главный тренер: Вальверде Эрнесто.

«Славия»: Коларж, Коуфал, Кудела, Фридрих, Борил, Соучек, Шевчик, Траоре (Тецл 57), Станчу (Гушбауэр 63), Олайинка, Масопуст (Провод 82)
Главный тренер: Трпишовски Йиндрих.

Предупреждения: Пике 14, Олайинка 21, Нелсон Семеду 32, Бускетс 43, Станчу 48, Гушбауэр 82, Кудела 84

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Все комментарии
Valerii
Valerii ответил Князь сажал врагов на посох
   646 / 946
07 ноября в 21:18
Могу немного помочь): 1) Я хейтер интера, а интер в этой группе. Барса клуб без принципов и ненужную игру интеру бы слила. А так у них не будет этой возможности 2) Я не люблю цыганву 3) Не люблю секты и идолопоклонничество 4) Я не прикрываюсь, я действительно болею только за Ювентус. Если ещё вопросы есть, отвечу честно)
ответь честно. твое отношение что за великий юве подключился голубок.
Valerii
Valerii ответил Керосинщик против Князя
   646 / 946
06 ноября в 23:51
Месси не умеет в одиночку тащить, потому что слабак.
И удар в крестовину и все то немногое что было создано барсой в игре - сделал Месси и удар в крестовину и на последней минуте когда обыграл пол команды и отдал ракитичу и тот пас на дальнюю а там Видаля не видали ?. Не видалю с его скоростью замыкать. Я смотрю криро твой бомбит . так что заменили сегодня.Вообще нулевой.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Тага Дага
   16 / 946
06 ноября в 18:11
Кто это такие из глорского цеха?Назови-ка мне их...Разве ты не глоришь по реалу...как реал проиграл ты тут же пропадаешь..и топишь за Кристину..
    Тага Дага
    Тага Дага ответил Князь сажал врагов на посох
       191 / 946
    06 ноября в 18:01
    Кто это такие из глорского цеха?Назови-ка мне их...Разве ты не глоришь по реалу...как реал проиграл ты тут же пропадаешь..и топишь за Кристину..
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох ответил Тага Дага
       16 / 946
    06 ноября в 17:38
    В любом случае Интер из группы не выйдет, успокойся, я тоже равнодушен к Интеру...идолопоклоники-это очень плохо.Если болеешь за Юве,не оскорбляй другие клубы.
    Воспитывай своих коллег по глорскому цеху, а меня уже не переделать. Я длительное время был даже не зарегистрирован на сайте, а потом решил проучить глориков барсы, гадящих на итальянских ветках. И развил в себе вредную привычку. Теперь если не довёл их до бомбёжки - день пропал. Аха-ха)
    Тага Дага
    Тага Дага ответил Князь сажал врагов на посох
       191 / 946
    06 ноября в 17:30
    В любом случае Интер из группы не выйдет, успокойся, я тоже равнодушен к Интеру...идолопоклоники-это очень плохо.Если болеешь за Юве,не оскорбляй другие клубы.
    SDSPanther
    SDSPanther ответил Шишанутый
       581 / 946
    06 ноября в 13:20
    Молодцы чехи уделали барсуков. Ну и где ваш хваленый Месська? Даже Славии уже на Камп Ноу забить не может!! Совсем сдулся осознав что Роналду лучший в футболе.
    Кто кого уделал ???? )))) Лучше молчи дешёвый болела без клуба , сторонник ЛГБТистов )))) . То цвета Реала то Ювентуса на аватаре .... Как ты вообще можешь когото обсуждать ???? Комик ... )))
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох ответил Тага Дага
       16 / 946
    06 ноября в 13:01
    Я не могу понять :человек который болеет за Юве,что тут делает на ветке?Разве тебе не безразлично как сыграли Барселона и Славия,они же не в одной группе с Ювентусом,почему у тебя так горит?Ты этим доказывешь что либо ты поставил на победу Барселоны и ставка не сыграла,либо ты прикрыл себя маской Юве и болеешь за Реал...ты этим оскорбляешь болел Юве,ещё вечно оскорбляешь Месси,ты определись, и не обманывай себя.
    Могу немного помочь):
    1) Я хейтер интера, а интер в этой группе. Барса клуб без принципов и ненужную игру интеру бы слила. А так у них не будет этой возможности
    2) Я не люблю цыганву
    3) Не люблю секты и идолопоклонничество
    4) Я не прикрываюсь, я действительно болею только за Ювентус.

    Если ещё вопросы есть, отвечу честно)
    fanliverpoolfan 2
    fanliverpoolfan 2
       81 / 946
    06 ноября в 12:20
    Они еше хотят с Ливерпулем за лч бороться вухахахахаха сначало надо обыграть Славию
    faneng
    faneng
    06 ноября в 11:44
    Как там Король Леонид?
    А Вальверде увольнять не надо! Дайте ему спокойно провалить весеннюю часть сезона!!!
    unoejk
    unoejk ответил Князь сажал врагов на посох
       178 / 946
    06 ноября в 10:48
    Это бан. Аха-ха) НЕ так ли, модератор?
    Добрый день. Он самый.
    Тага Дага
    Тага Дага ответил Князь сажал врагов на посох
       191 / 946
    06 ноября в 10:29
    Я не могу понять :человек который болеет за Юве,что тут делает на ветке?Разве тебе не безразлично как сыграли Барселона и Славия,они же не в одной группе с Ювентусом,почему у тебя так горит?Ты этим доказывешь что либо ты поставил на победу Барселоны и ставка не сыграла,либо ты прикрыл себя маской Юве и болеешь за Реал...ты этим оскорбляешь болел Юве,ещё вечно оскорбляешь Месси,ты определись, и не обманывай себя.
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох ответил Тео Джонс
       16 / 946
    06 ноября в 10:17
    Не боись дни носатого физрука сочтены, как раз до весны полосатиков твоих и накажут.
    До весны барселона может не дотянуть. Аха-ха)
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох ответил Vis1899
       16 / 946
    06 ноября в 10:12
    И это тоже бан.
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох ответил Vis1899
       16 / 946
    06 ноября в 10:11
    Это бан. Аха-ха)
    НЕ так ли, модератор?
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох ответил sash71
       16 / 946
    06 ноября в 10:08
    Барса превращается в какой то шлак
    Без судей она была шлаком всегда. А теперь ещё и ВАР ввели. Аха-ха)
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох
       16 / 946
    06 ноября в 10:07
    Это Славия не смогла обыграть барселону
    beefs
    beefs
       281 / 946
    06 ноября в 09:35
    Ну и Барса, а что же с Месси?
    Конунг Рагнар
    Конунг Рагнар ответил da da da
       67 / 946
    06 ноября в 08:36
    Эрнесто Физрук Вальверде
    Funny_Smailik
    Funny_Smailik
       457 / 946
    06 ноября в 08:25
    Ндаа, тяжелый ожидается сезон =)
    Funny_Smailik
    Funny_Smailik ответил Valerii
       457 / 946
    06 ноября в 08:22
    Нет тренерских идей, по новому играть не умеют =)
    shlomo
    shlomo
       259 / 946
    06 ноября в 07:59
    Это полный пипец....
    sash71
    sash71
       742 / 946
    06 ноября в 07:18
    Барса превращается в какой то шлак
    Шуnя771
    Шуnя771
       33 / 946
    06 ноября в 06:43
    Месси не помог - Золотая бутса не подошла по размеру и не дали играть Золотым мячом...

    А так всё хорошо прекрасная маркиза...))
    Mister_Leo
    Mister_Leo
       632 / 946
    06 ноября в 06:21
    Вот у руководства Баварии есть настоящие яйца после обычного проигранного матча который ничего не значил взяли и уволили тренера .. а что с Барсой ? При этом Вальверде столько унижений и поражений но каким то чудом он всё ещё главный тренер ..
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя ответил Valerii
       170 / 946
    06 ноября в 05:07
    барса худшая по игре из всех сегодняшних команд. Месси один не вытащит. Мертвая команда. Вообще не бегут. Ошибок провалов обрезов масса. Альба и Видаль просто кошмар. Бускетс и Ракитич как черепахи. Семеду пике гризман все медленные ошибок в передачах много, Вышли молодые перес и фати - никакие. Чуть лучше всех де Йонг , ну и Месси , несколько проходов, удар в крестовину из за штрафной. Команда не готова. Виноват тренер. Все команды бегут, подстраиваются под барсу , только барса тормозит, уже сколько лет одно и тоже, катает мяч и ничего нового. И очень слабо каждый игрок. На подборы опаздывают, личку проигрывают.
    Месси не умеет в одиночку тащить, потому что слабак.
    VALENCIA C.F.
    VALENCIA C.F.
       453 / 946
    06 ноября в 04:56
    Вот это да!
    Зеленыйслоник
    Зеленыйслоник
       397 / 946
    06 ноября в 04:34
    Единственная проблема кулес-то, что может занять второе место в группе, и то, в самом худшем случае,Ибо Интер никакой, опять отправится в ле.
    Славия весьма сильный клуб, может кто представить ,что клуб РФПЛ возьмет хоть одно очко в 4 матчах с Интером, Дортмундом и Барсой?
    Зеленыйслоник
    Зеленыйслоник ответил Vis1899
       397 / 946
    06 ноября в 04:31
    Князь за Юве.
    cska plus
    cska plus
       18 / 946
    06 ноября в 04:17
    Ну что гномик, ещё есть желание выиграть ЛЧ?
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