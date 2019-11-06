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«Ливерпуль» обыграл «Генк»

06 ноября 2019, 00:52
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 1Логотип футбольный клуб ГенкГенкМатч завершен

«Ливерпуль» обыграл «Генк» в рамках 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Ливерпуль» занимает 1 место (9 очков), «Генк» расположился на 4 позиции (1 пункт).

«Ливерпуль» - «Генк» 2:1 (1:1)
Голы: Вейналдум 14, Окслейд-Чемберлен 53 - Саматта 41

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Милнер, Вейналдум, Фабиньо, Кейта (Робертсон 74), Салах, Окслейд-Чемберлен (Мане 75), Ориги (Роберто Фирмино 89)
Главный тренер: Клопп Юрген.

«Генк»: Куке, Куэста Фигероа, Деваст, Лукуми Бонила, Мехле, Грошовски (Бонгонда 85), Берге, Хейнен, Де Норре, Ито (Ндонгала 68), Саматта
Главный тренер: Массу Фелис.

Предупреждения: Лукуми Бонила 22, Де Норре 83

В другом матче игрового дня «Наполи» сыграл вничью с «Зальцбургом».

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam ответил Kirill Erokhin
   213 / 946
07 ноября в 20:38
Вводить в оборот, разве ва не знакомо такое выражение?
меня учить -время терять и нет нужды, я учён...
Карабахский Дрон
Карабахский Дрон ответил L.F.С.
   232 / 946
07 ноября в 18:45
За бесплатно снимаешься?ахаха
Он всё равно умнее, чем азербайджанцы, за бесплатно умирающие, ради Турции.
L.F.С.
L.F.С. ответил Князь сажал врагов на посох
   125 / 946
07 ноября в 00:38
За бесплатно снимаешься?ахаха
L.F.С.
L.F.С. ответил Князь сажал врагов на посох
   125 / 946
07 ноября в 00:38
Да поняли мы что ты актер дешевых видюшек, не бережешь совсем честь ахахаха
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил L.F.С.
   16 / 946
06 ноября в 23:21
Да мне плевать, просто забавно выглядите ахаха
Забавно выглядит вот это:



Аха-ха)
L.F.С.
L.F.С. ответил Князь сажал врагов на посох
   125 / 946
06 ноября в 22:02
Да мне плевать, просто забавно выглядите ахаха
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил L.F.C.
   16 / 946
06 ноября в 21:46
Фейкомет, успокой свои фейки ахаха
А тебе что слабо? Аха-ха)
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Карабахский Дрон
   111 / 946
06 ноября в 21:22
Да помню я игру. Смотрел. Милан рано поверил в победу, к тому же Гатузо играл чисто и пеналь, который забил Алонсо был левым. А Шева под занавес должен был с игры хоронить. Это был отскок. В целом Милан был лучше во всех компонентах.
Насчет что Милан был лучше весь матч, то это не совсем так: в первом тайме Милан забил практически все что создал, в начале второго лучше был Ливерпуль, забив 3 гола за 9 минут, и в этот момент Милан был подавлен. Шева мог все закончить, но не закончил, потому что Дудек сделал суперсейв, а Шева еще и в серии не забил решающий пенальти, Ливерпуль характером заслужил ту победу, кто бы что не говорил, этот матч вошел в историю, хотя Милан даже жалко было, но нужно было играть 90 мин, а не 45.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил lobsterdam
   111 / 946
06 ноября в 21:09
кто это "в Англии стал вводить" чего-то? "Вводить" можно только одно, ну это если кому доступно...
Вводить в оборот, разве ва не знакомо такое выражение?
L.F.C.
L.F.C. ответил Князь сажал врагов на посох
   163 / 946
06 ноября в 21:08
Фейкомет, успокой свои фейки ахаха
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Князь сажал врагов на посох
   111 / 946
06 ноября в 21:07
Сквозерам дважды ввели в Неаполе. А Наполи сейчас бледная тень прошлогоднего. Не пойму, неужели АПЛ и правда так убога? Ну судьи помогают это понятно, но всё же? Например разобранный МЮ чуть не хлопнул клоповник, почему остальные так не могут?
Потому Аткинсон подарил очко Ман Ю, а другие не имеют лояльных судей. А вот против Ттх и Лестера пенальти были, просто фанаты Юве слепые.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил lobsterdam
   16 / 946
06 ноября в 20:31
кто это "в Англии стал вводить" чего-то? "Вводить" можно только одно, ну это если кому доступно...
Сквозерам дважды ввели в Неаполе. А Наполи сейчас бледная тень прошлогоднего. Не пойму, неужели АПЛ и правда так убога? Ну судьи помогают это понятно, но всё же? Например разобранный МЮ чуть не хлопнул клоповник, почему остальные так не могут?
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил L.F.C.
   16 / 946
06 ноября в 20:29
Хорошая традиция наметилась в Ливерпуле: дать хейтеркам надежду, а затем смачно так, со звуком приземлить их в реальность, где Ливерпуль одерживает победу!
Победы ливерпуля перекрывают поражения азербайджана?)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Kirill Erokhin
   16 / 946
06 ноября в 20:27
У Ливерпуля всегда характер был, что сейчас, что 15 лет назад, кстати после этих побед на 90+ в Англии начали вводить новый термин Клоппо Тайм.
Клопотайм это значит победы с душком. От слово клоп. Аха-ха)
Как пенка с Лестером на 95 минуте))
lobsterdam
lobsterdam ответил Kirill Erokhin
   213 / 946
06 ноября в 19:52
У Ливерпуля всегда характер был, что сейчас, что 15 лет назад, кстати после этих побед на 90+ в Англии начали вводить новый термин Клоппо Тайм.
кто это "в Англии стал вводить" чего-то? "Вводить" можно только одно, ну это если кому доступно...
Карабахский Дрон
Карабахский Дрон ответил L.F.C.
   232 / 946
06 ноября в 19:48
Он обычный фейк, не нужно ему ничего доказывать.
Ты выбирай выражения. В интернете смелый?
Карабахский Дрон
Карабахский Дрон ответил Kirill Erokhin
   232 / 946
06 ноября в 19:47
Характер у команды есть, как когда в Стамбуле обыграли Милан, проигрывая 0-3 после первой половины, но не все это понимают, ты не исключение.
Да помню я игру. Смотрел. Милан рано поверил в победу, к тому же Гатузо играл чисто и пеналь, который забил Алонсо был левым. А Шева под занавес должен был с игры хоронить. Это был отскок. В целом Милан был лучше во всех компонентах.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил lobsterdam
   111 / 946
06 ноября в 17:27
а что, разве стамбульский состав до сих пор играет? Долгожители, однако... 15 лет прошло уже - не шутка!
У Ливерпуля всегда характер был, что сейчас, что 15 лет назад, кстати после этих побед на 90+ в Англии начали вводить новый термин Клоппо Тайм.
lobsterdam
lobsterdam ответил Kirill Erokhin
   213 / 946
06 ноября в 16:09
Характер у команды есть, как когда в Стамбуле обыграли Милан, проигрывая 0-3 после первой половины, но не все это понимают, ты не исключение.
а что, разве стамбульский состав до сих пор играет? Долгожители, однако... 15 лет прошло уже - не шутка!
nikoladolgov
nikoladolgov
   69 / 946
06 ноября в 12:33
Неожиданно ...
Ливер должен был проиграть.
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   81 / 946
06 ноября в 12:17
Надеюсь увидить Окса против голубого мешка,Божит.
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   81 / 946
06 ноября в 11:52
Всех с победой
VALENCIA C.F.
VALENCIA C.F.
   453 / 946
06 ноября в 09:25
Без сюрпризов!
obana777
obana777
   194 / 946
06 ноября в 08:51
Ожидаемая победа, без сюрпризов.
beefs
beefs
   281 / 946
06 ноября в 08:33
Ливерпуль на коне, удачи!!!
Муслим90
Муслим90
   687 / 946
06 ноября в 08:04
Играли в эконом режиме. Похоже больше думали о МС.
ДАША Д
ДАША Д
   287 / 946
06 ноября в 05:41
Как-то не убедительно.
Colchoneros
Colchoneros
   420 / 946
06 ноября в 04:38
Браво Ливерпуль!
cska plus
cska plus
   18 / 946
06 ноября в 04:23
С большим трудом удалась победа или колбасня экономила силы.
Galaxy real way
Galaxy real way
   536 / 946
06 ноября в 04:08
Что-то у Ливера в этом сезоне только минимальные победы над соперниками, но идут стабильно. С победой фанатов.
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