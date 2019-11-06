«Ливерпуль» обыграл «Генк» в рамках 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
«Ливерпуль» занимает 1 место (9 очков), «Генк» расположился на 4 позиции (1 пункт).
«Ливерпуль» - «Генк» 2:1 (1:1)
Голы: Вейналдум 14, Окслейд-Чемберлен 53 - Саматта 41
«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Милнер, Вейналдум, Фабиньо, Кейта (Робертсон 74), Салах, Окслейд-Чемберлен (Мане 75), Ориги (Роберто Фирмино 89)
Главный тренер: Клопп Юрген.
«Генк»: Куке, Куэста Фигероа, Деваст, Лукуми Бонила, Мехле, Грошовски (Бонгонда 85), Берге, Хейнен, Де Норре, Ито (Ндонгала 68), Саматта
Главный тренер: Массу Фелис.
Предупреждения: Лукуми Бонила 22, Де Норре 83
В другом матче игрового дня «Наполи» сыграл вничью с «Зальцбургом».
https://www.youtube.com/watch?v=4GjnjmlAC74&t=7s
Аха-ха)
Аха-ха)
Как пенка с Лестером на 95 минуте))
Как пенка с Лестером на 95 минуте))
Ливер должен был проиграть.
Ливер должен был проиграть.