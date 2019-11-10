Бесчастных: «Мы плохо играем в обороне»

Главный тренер «Факела» прокомментировал поражение от «Балтики» в рамках 22-го тура ФНЛ .

По содержанию игры это был один из наших лучших матчей. Но есть проблема, мы не можем хорошо играть в обороне. После прострелов нам забивают. Пока сдвигов нет.

В чем причина крупных поражений? Психологический момент. Команда борется до первого гола, а потом залетает второй, и ребята опускают руки. Сегодня могли четвертый получить. В первом тайме у нас было два момента. И если бы мы при счете 0:0 забили, игра бы была иной. Мы не наиграли сегодня на 0:3.