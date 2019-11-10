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Бесчастных: «Мы плохо играем в обороне»

сегодня, 12:58
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)3 : 0Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелМатч завершен

Главный тренер «Факела» Владимир Бесчастных прокомментировал поражение от «Балтики» в рамках 22-го тура ФНЛ.

По содержанию игры это был один из наших лучших матчей. Но есть проблема, мы не можем хорошо играть в обороне. После прострелов нам забивают. Пока сдвигов нет.

В чем причина крупных поражений? Психологический момент. Команда борется до первого гола, а потом залетает второй, и ребята опускают руки. Сегодня могли четвертый получить. В первом тайме у нас было два момента. И если бы мы при счете 0:0 забили, игра бы была иной. Мы не наиграли сегодня на 0:3. 

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   226 / 957
сегодня в 14:59
Походу у вас и с нападением проблемы, несмотря на такого тренера
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   189 / 957
сегодня в 14:23
Факел догорает с едким дымом.
cska plus
cska plus
   13 / 957
сегодня в 13:31
Вообще слабо играете.
Землянин
Землянин
   80 / 957
сегодня в 13:00
Во так!!
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