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Тедеско: «Для меня „Эрцгебирге“ как семья»

сегодня, 10:20

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о подписании меморандума о сотрудничестве с немецким клубом «Эрцгебирге».

Какие могут быть преимущества у «Спартака» от союза с «Эрцгебирге»? Этот вопрос лучше задать Томасу Цорну, я не так много об этом знаю. Но для меня «Эрцгебирге» как семья. Они дали мне путёвку в жизнь, ведь это моя первая профессиональная команда. До этого я тренировал только молодёжку в «Хоффенхайме», а когда пришёл в «Эрцгебирге», команда была на дне. Но нам удалось выиграть восемь из одиннадцати матчей и остаться во второй Бундеслиге. Так что о том времени воспоминания у меня самые тёплые.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   189 / 957
сегодня в 13:28
Эрцгебирге - это бывший Висмут или я ошибаюсь? В любом случае это Восточная Германия - весьма подходящее место для аренды людей ищущих "мотивации".
andre_can
andre_can
   587 / 957
сегодня в 11:50
    STVA 1
    STVA 1 ответил Лакшери
       97 / 957
    сегодня в 10:46
    Точно так же как про Коко с Мамаем)
    Лакшери
    Лакшери
       438 / 957
    сегодня в 10:35
    Вы уже за**али со своим тудеской. Как так можно неприкрыто навязывать эту помойку людям? Кому это интересно вообще, весь этот шлак что вы суете постоянно про середняка РПЛ. Это обсалютно не интересные посты, которые даже спартачи не читают. Просто вопрос с какого ***??? Я как будто на сайт спартака сюда захожу.. Тудеска сказал...
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    cska plus
    cska plus
       13 / 957
    сегодня в 10:27
    Явно федуну не понравится слова чужеземца.
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