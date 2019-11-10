Тедеско: «Для меня „Эрцгебирге“ как семья»

Главный тренер «Спартака» рассказал о подписании меморандума о сотрудничестве с немецким клубом «Эрцгебирге».

Какие могут быть преимущества у «Спартака» от союза с «Эрцгебирге»? Этот вопрос лучше задать Томасу Цорну, я не так много об этом знаю. Но для меня «Эрцгебирге» как семья. Они дали мне путёвку в жизнь, ведь это моя первая профессиональная команда. До этого я тренировал только молодёжку в «Хоффенхайме», а когда пришёл в «Эрцгебирге», команда была на дне. Но нам удалось выиграть восемь из одиннадцати матчей и остаться во второй Бундеслиге. Так что о том времени воспоминания у меня самые тёплые.