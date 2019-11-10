Федун подтвердил, что «Спартак» пропустит зимний турнир в США

Владелец «Спартака» Леонид Федун сообщил, что московский клуб из-за проблем с получением игроками американских виз намерен отказаться от участия в товарищеском турнире Florida Cup, который пройдет в американском Орландо в январе.

К сожалению, возникли проблемы с визовой поддержкой. Несмотря на то, что мы получили поддерживающие письма от организаторов турнира, от администрации города Орландо, но тем не менее посольство США визы не дает. Скорее всего, мы откажемся от этого турнира.