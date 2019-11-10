Федун подтвердил, что «Спартак» пропустит зимний турнир в США

Владелец «Спартака» Леонид Федун сообщил, что московский клуб из-за проблем с получением игроками американских виз намерен отказаться от участия в товарищеском турнире Florida Cup, который пройдет в американском Орландо в январе.
К сожалению, возникли проблемы с визовой поддержкой. Несмотря на то, что мы получили поддерживающие письма от организаторов турнира, от администрации города Орландо, но тем не менее посольство США визы не дает. Скорее всего, мы откажемся от этого турнира.
А что, собственно, в этом плохого? Или советы закалили терпеть в примитиве и пресмыкаться перед режимом, поэтому считается у вас каким-то зазорным желанием?
А что, собственно, в этом плохого? Или советы закалили терпеть в примитиве и пресмыкаться перед режимом, поэтому считается у вас каким-то зазорным желанием?
Не нравится — не читай! Мой пост не содержит никакого твоего "бла, бла, бла"!
Не нравится — не читай! Мой пост не содержит никакого твоего "бла, бла, бла"!
Нельзя разбазаривать народное достояние , ато весь дух выйдет - как потом играть ?
Нельзя разбазаривать народное достояние , ато весь дух выйдет - как потом играть ?
А что же тогда чиновьё чекиста туда так стремительно рвётся? Ах да, это они российский народ уберегают от американского произвола и берут весь удар на себя: вкладывают туда казённые деньги и строят себе многомиллионную недвижимость. А если по делу, то у кремля не меньше засад и провокаций, а может, и больше. Ваша односторонняя характеристика Запада — следствие многолетней пропаганды советов и плешивого режима!
А что же тогда чиновьё чекиста туда так стремительно рвётся? Ах да, это они российский народ уберегают от американского произвола и берут весь удар на себя: вкладывают туда казённые деньги и строят себе многомиллионную недвижимость. А если по делу, то у кремля не меньше засад и провокаций, а может, и больше. Ваша односторонняя характеристика Запада — следствие многолетней пропаганды советов и плешивого режима!
Значит останутся без трофея 😂
Значит останутся без трофея 😂
Если только на территории Посольства штатов в РФ сыграть...))
У США вроде как ровные дружеские отношения с Германией....чьи представители теперь главные в команде (Шюррле)...в руководстве (Цорн)...и на тренерском мостике (Тодеско)..))
Если только на территории Посольства штатов в РФ сыграть...))
У США вроде как ровные дружеские отношения с Германией....чьи представители теперь главные в команде (Шюррле)...в руководстве (Цорн)...и на тренерском мостике (Тодеско)..))
Эту новость можно было даже не печатать и так все было ясно!!!
Эту новость можно было даже не печатать и так все было ясно!!!
Таможеник : "Цель вашего визита в США ?"
Лапочкин : "Спартак-чемпион !"
Таможеник : "Цель вашего визита в США ?"
Лапочкин : "Спартак-чемпион !"