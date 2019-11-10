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Федун подтвердил, что «Спартак» пропустит зимний турнир в США

сегодня, 11:13

Владелец «Спартака» Леонид Федун сообщил, что московский клуб из-за проблем с получением игроками американских виз намерен отказаться от участия в товарищеском турнире Florida Cup, который пройдет в американском Орландо в январе.

К сожалению, возникли проблемы с визовой поддержкой. Несмотря на то, что мы получили поддерживающие письма от организаторов турнира, от администрации города Орландо, но тем не менее посольство США визы не дает. Скорее всего, мы откажемся от этого турнира.

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша
   33 / 957
сегодня в 23:36
Просто не хотят играть, силы берегут.
oFANATo
oFANATo
   20 / 957
сегодня в 19:57
Облом спартаку.
halfbeek
halfbeek ответил galem72
   257 / 957
сегодня в 18:42
Не прочь, но не туда! А что, собственно, в этом плохого? Или советы закалили терпеть в примитиве и пресмыкаться перед режимом, поэтому считается у вас каким-то зазорным желанием?
Где режим и где ты. Максимум перед кем можешь присмыкаться так это перед гаишником после превышения скорости.
galem72
galem72 ответил ABir
   197 / 957
сегодня в 16:36
Похоже и ты туда свалить не прочь
Не прочь, но не туда!
А что, собственно, в этом плохого? Или советы закалили терпеть в примитиве и пресмыкаться перед режимом, поэтому считается у вас каким-то зазорным желанием?
311
311
   343 / 957
сегодня в 16:34
Федуну озвучили стоимость судей, вот и отказался!)
Кошк 47
Кошк 47
   920 / 957
сегодня в 16:31
Место Спартака в ФНЛ,какая Америка!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   340 / 957
сегодня в 16:20
Решил не позориться..
ABir
ABir ответил galem72
   160 / 957
сегодня в 16:08
"...где америка, там засада и провокации..." А что же тогда чиновьё чекиста туда так стремительно рвётся? Ах да, это они российский народ уберегают от американского произвола и берут весь удар на себя: вкладывают туда казённые деньги и строят себе многомиллионную недвижимость. А если по делу, то у кремля не меньше засад и провокаций, а может, и больше. Ваша односторонняя характеристика Запада — следствие многолетней пропаганды советов и плешивого режима!
Похоже и ты туда свалить не прочь
Faustello
Faustello
   7 / 957
сегодня в 15:59
Аяз поколотил пендоса, теперь все не выездные ))
Рожден в СССР
Рожден в СССР
   112 / 957
сегодня в 15:41
простые отмазки, позора боятся
SHMEL
SHMEL
   128 / 957
сегодня в 15:06
А там уже каждому участнику по картонному кубку заготовили...Отправьте гонца кубок забрать.
galem72
galem72 ответил BDA8181
   197 / 957
сегодня в 15:05
бла,бла,бла)) как вы достали со своими взглядами на политику. Какого вы вообще тут рожна делаете?! Идите на другой сайт там и мерейтись со своими взлядами))
"...бла,бла,бла)) как вы достали со своими взглядами на политику..."

Не нравится — не читай! Мой пост не содержит никакого твоего "бла, бла, бла"!
Сп62
Сп62
   98 / 957
сегодня в 14:59
Правильно сделали, что отказались, а то ещё наших игроков переманят.
Правдин Семён
Правдин Семён
   91 / 957
сегодня в 14:58
Тот случай, когда можно сказать :"да и х.. с ним". Спартак потратит лишние средства на сборы, а американцы пригласят кого-то ещё. И никаких дополнительных проблем.
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   35 / 957
сегодня в 14:54
Пусть дома сидят, а то мало ли опозорятся как большинство наших клубов играя за территорией РФ)) Во кубок матчпримьер вам для чего?)))
nikoladolgov
nikoladolgov ответил beefs
   63 / 957
сегодня в 14:54
Политика, опять политика...
Пусть Федун старику Кабаеву звонит, у него там семья живет, вилла, блат, если че, то Трампа подключит
BDA8181
BDA8181
   643 / 957
сегодня в 14:53
Вообще такие кубки полезны только с имиджем клуба и всё. Все европейские клубы всегда рвутся во всякие турне . Это бизнес и продвижение своего товара.
BDA8181
BDA8181 ответил galem72
   643 / 957
сегодня в 14:51
"...где америка, там засада и провокации..." А что же тогда чиновьё чекиста туда так стремительно рвётся? Ах да, это они российский народ уберегают от американского произвола и берут весь удар на себя: вкладывают туда казённые деньги и строят себе многомиллионную недвижимость. А если по делу, то у кремля не меньше засад и провокаций, а может, и больше. Ваша односторонняя характеристика Запада — следствие многолетней пропаганды советов и плешивого режима!
бла,бла,бла)) как вы достали со своими взглядами на политику. Какого вы вообще тут рожна делаете?! Идите на другой сайт там и мерейтись со своими взлядами))
nikoladolgov
nikoladolgov
   63 / 957
сегодня в 14:49
Вот это правильно !
Нельзя разбазаривать народное достояние , ато весь дух выйдет - как потом играть ?
galem72
galem72 ответил ABir
   197 / 957
сегодня в 14:47
Где америка, там засада и провокации. Может оно и к лучшему
"...где америка, там засада и провокации..."

А что же тогда чиновьё чекиста туда так стремительно рвётся? Ах да, это они российский народ уберегают от американского произвола и берут весь удар на себя: вкладывают туда казённые деньги и строят себе многомиллионную недвижимость. А если по делу, то у кремля не меньше засад и провокаций, а может, и больше. Ваша односторонняя характеристика Запада — следствие многолетней пропаганды советов и плешивого режима!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Jeck Denielse
   40 / 957
сегодня в 14:38
Как ты себе это представляешь ?..)) Таможеник : "Цель вашего визита в США ?" Лапочкин : "Спартак-чемпион !"
Ну в Катар на кубок Тины как то пропустили ведь...
Санчо Панса
Санчо Панса
   126 / 957
сегодня в 14:37
Зимний турнир в США? Пупсиков туда никто и не звал) Там играют только сильные команды!
19oleg73
19oleg73
   907 / 957
сегодня в 14:31
В Сша ничего не светит,а вот копа дель соль могут с большим скрипом и выиграть...
Sadjon
Sadjon
   723 / 957
сегодня в 13:47
ну это не смертельно.....
Finn88
Finn88 ответил Doping87
   194 / 957
сегодня в 13:41
Опередил. Но, все равно добавлю😁
Значит останутся без трофея 😂
beefs
beefs
   241 / 957
сегодня в 12:59
Политика, опять политика...
kastites
kastites
   227 / 957
сегодня в 12:52
Не пускают в США
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Ген Геныч
   23 / 957
сегодня в 12:47
Да не пустят туда Спартак и Зенит!!!!!!!!!Газпром и Лукойл под санкциями!!!!! Эту новость можно было даже не печатать и так все было ясно!!!
Но средства то на гастроли наверно уже "освоены"....

Если только на территории Посольства штатов в РФ сыграть...))
У США вроде как ровные дружеские отношения с Германией....чьи представители теперь главные в команде (Шюррле)...в руководстве (Цорн)...и на тренерском мостике (Тодеско)..))
Ген Геныч
Ген Геныч
   47 / 957
сегодня в 12:43
Да не пустят туда Спартак и Зенит!!!!!!!!!Газпром и Лукойл под санкциями!!!!!

Эту новость можно было даже не печатать и так все было ясно!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Ангел неБесГрешен
   23 / 957
сегодня в 12:41
Отмазки, причина в другом. Своих судей не разрешили привезти. И денег нет, все на своих судей уходят. Красные с пенальтями нынче дороги...
Как ты себе это представляешь ?..))

Таможеник : "Цель вашего визита в США ?"
Лапочкин : "Спартак-чемпион !"
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