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Компани: «Я не думаю, что „Ман Сити“ нужно подписывать нового защитника»

сегодня, 09:41

Бывший защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани считает, что английский клуб не нуждается в усилении защитных позиций. 

Я не думаю, что «Манчестер Сити» нужно подписывать нового защитника. 

«Ливерпуль» не выигрывал титул 30 лет, «Сити» может сыграть это на руку. Что касается игры в защите, то лучший способ сохранить ворота - атаковать. Нет причин менять этот принцип. 

Как только МС вернется на прежний уровень, мы сможем увидеть их регулярные стабильные победы. 

Напомним, что недавно состоялся прощальный матч Компани за «Ман Сити».  

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
   18 / 928
сегодня в 10:14
отаменди пора в сериал уже, а оттуда забрать шкриньяра или раманьоли можно)
в любом случае с такой обороной ловить нечего
cska plus
cska plus
   11 / 928
сегодня в 10:11
Пепу виднее.
Hoyar
Hoyar
   193 / 928
сегодня в 10:09
Почему? Компани сам ушёл, номинально остались только 2 защитника, Отоменди по мне хуже нашего Ловрена играет, по мне можно одного из молодёжи подтянуть и кого то на перспективу взять.
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