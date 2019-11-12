Компани: «Я не думаю, что „Ман Сити“ нужно подписывать нового защитника»

Бывший защитник «Манчестер Сити» считает, что английский клуб не нуждается в усилении защитных позиций.

Я не думаю, что «Манчестер Сити» нужно подписывать нового защитника.

«Ливерпуль» не выигрывал титул 30 лет, «Сити» может сыграть это на руку. Что касается игры в защите, то лучший способ сохранить ворота - атаковать. Нет причин менять этот принцип.