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Тайсон хочет вернуться в Бразилию из-за расизма на Украине

сегодня, 09:41

Бразильский хавбек «Шахтера» Тайсон намерен вернуться на родину после расистского скандала в матче с киевским «Динамо»:

После того что случилось, первое, о чем я подумал — пора собирать вещи и возвращаться в Бразилию.

Но это сложно сделать, ведь «Шахтер» отказал «Милану» прошлым летом, когда за меня предлагали 30 миллионов евро. Нет шансов, что меня отпустят. 15 декабря я буду в Бразилии, правда, в отпуске.

Ранее сообщалось, что Тайсон заплакал после того, как подвергся оскорблениям на расовой почве

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Все комментарии
За адекватность
За адекватность ответил dimagas2
   58 / 928
сегодня в 14:43
Он летом хотел в Рому к Фонсеке срулить,но Рома отказалась платить 30 млн отступных.Так что не знаю зачем он продлевал контракт, бабла срубить и убежать,такое не проканало. Теперь эта история с расизмом которого никто не заметил кроме Тайсона что даже не понимает что ему кричали или говорили ибо он кроме португальского другими не владеет))
Ну если бы расизма никто не заметил, то Ваша федерация футбола заявлений бы не делала. Другое дело, что подобное возможно наверное практически в любом чемпионате, проводимом под эгидой УЕФА. И лично на мой субъективный взгляд все эти уводы команд с поля, прекращение матчей, самостоятельный уход игроков с поля и.т.п. из-за расизма это перебор. Имеются технические возможности на стадионах выявлять подобных "болельщиков". Вот те кому это положено пусть их выявляют, штрафуют, пожизненно запрещают посещение стадионов, садят в тюрьму и.т.д., а футболист должен отрабатывать контракт и играть, как бы ему не было обидно.
dimagas2
dimagas2
   100 / 928
сегодня в 13:36
Он летом хотел в Рому к Фонсеке срулить,но Рома отказалась платить 30 млн отступных.Так что не знаю зачем он продлевал контракт, бабла срубить и убежать,такое не проканало.
Теперь эта история с расизмом которого никто не заметил кроме Тайсона что даже не понимает что ему кричали или говорили ибо он кроме португальского другими не владеет))
За адекватность
За адекватность
   58 / 928
сегодня в 13:24
"Нет шансов, что меня отпустят." Сомневаюсь что под дулом автомата в 2017 продлил контракт. А коль контракт продлен до 2021 года ( если не ошибаюсь), то будь любезен его отрабатывать. А уж расизм, не расизм дело третье (хотя конечно это плохо). Зарплата наверное неплохая и карман не тянет.
obana777
obana777 ответил dzvinka
   104 / 928
сегодня в 12:10
всмысле, он не не в РПЛ играет.
Правильно глаголешь, он не в РПЛ играет, а в УПЛ, которая в бандитской стране.
Сантус
Сантус
   51 / 928
сегодня в 12:09
Как только случилась эта история,где то проскочило что все было очень похоже на заказную акцию. А что если допустить такое,то все сростается.Тайсон обижен,что его не отпускают в Европу,контракт как капкан.А вот теперь,гордым и оскорбленным,можно легко соскочить.Ведь-зима близко....))
Klaus-S
Klaus-S
   198 / 928
сегодня в 11:27
Это лишь повод. Да он ещё 2 года назад хотел линять, но в Шахтёре соблазнили новым ахеренным контрактом. Надо было не подписывать.
Он в Шахтёре играет без особого напряга, так как перерос УПЛ по своему уровню. Живёт в Киеве. Тут достаточно безопасно. Россиянам наверное трудно поверить, но это действительно так. Я здесь живу.
Так что пусть не ноет.
dzvinka
dzvinka ответил obana777
   52 / 928
сегодня в 11:07
Бежать надо из бандитской страны.
всмысле, он не не в РПЛ играет.
dzvinka
dzvinka
   52 / 928
сегодня в 11:06
да с этим все понятно, 7 лет кричали ему тоже самое, но обидно стало только после этого лета, когда не отпустили по трансферу))) ахахаха
латинос, ни дать ни взять
Samuelsen
Samuelsen
   851 / 928
сегодня в 10:58
Сейчас в Бразилии расизма еще больше
VIPded
VIPded
   87 / 928
сегодня в 10:28
В Милане интересно было бы на него поглядеть...
Don trambon
Don trambon
   94 / 928
сегодня в 10:27
Смотря на это всё и читая комменты создаётся впечатление, что у многих белых ооох какие комплексы =)
ДАША Д
ДАША Д
   257 / 928
сегодня в 10:19
Нашел причину.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   381 / 928
сегодня в 10:15
Да он везде есть. Негр, он и в Африке - негр.
cska plus
cska plus
   11 / 928
сегодня в 10:10
Разочаровался негр.
obana777
obana777
   104 / 928
сегодня в 09:56
Бежать надо из бандитской страны.
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