Тайсон хочет вернуться в Бразилию из-за расизма на Украине

Бразильский хавбек «Шахтера» Тайсон намерен вернуться на родину после расистского скандала в матче с киевским «Динамо»:

После того что случилось, первое, о чем я подумал — пора собирать вещи и возвращаться в Бразилию.

Но это сложно сделать, ведь «Шахтер» отказал «Милану» прошлым летом, когда за меня предлагали 30 миллионов евро. Нет шансов, что меня отпустят. 15 декабря я буду в Бразилии, правда, в отпуске.