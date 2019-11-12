Тайсон хочет вернуться в Бразилию из-за расизма на Украине

Бразильский хавбек «Шахтера» Тайсон намерен вернуться на родину после расистского скандала в матче с киевским «Динамо»:
После того что случилось, первое, о чем я подумал — пора собирать вещи и возвращаться в Бразилию.
Но это сложно сделать, ведь «Шахтер» отказал «Милану» прошлым летом, когда за меня предлагали 30 миллионов евро. Нет шансов, что меня отпустят. 15 декабря я буду в Бразилии, правда, в отпуске.
Ранее сообщалось, что Тайсон заплакал после того, как подвергся оскорблениям на расовой почве.
Теперь эта история с расизмом которого никто не заметил кроме Тайсона что даже не понимает что ему кричали или говорили ибо он кроме португальского другими не владеет))
Теперь эта история с расизмом которого никто не заметил кроме Тайсона что даже не понимает что ему кричали или говорили ибо он кроме португальского другими не владеет))
Он в Шахтёре играет без особого напряга, так как перерос УПЛ по своему уровню. Живёт в Киеве. Тут достаточно безопасно. Россиянам наверное трудно поверить, но это действительно так. Я здесь живу.
Так что пусть не ноет.
Он в Шахтёре играет без особого напряга, так как перерос УПЛ по своему уровню. Живёт в Киеве. Тут достаточно безопасно. Россиянам наверное трудно поверить, но это действительно так. Я здесь живу.
Так что пусть не ноет.
латинос, ни дать ни взять
латинос, ни дать ни взять