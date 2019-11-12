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Невилл рассказал о потенциальных проблемах «Ливерпуля» в чемпионской гонке

сегодня, 08:51

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл сообщил, в чем, по его мнению, заключается главная опасность для «Ливерпуля» в борьбе за титул чемпиона Англии.

«Ливерпуль» может растерять преимущество, и «Манчестер Сити» может вернуться в борьбу за чемпионство. Кроме того, возможно, «Челси» или «Лестер» сотворят чудо и победят в первенстве, но это становится все менее вероятным. Самая большая опасность для «Ливерпуля» в борьбе за титул кроется в потенциальных травмах Салаха, Мане и ван Дейка, а также в том, что у команды может отобрать силы продвижение по турнирной сетке в Лиге чемпионов.

Напомним, ранее Невилл высказался о своей бывшей команде – МЮ. Он сообщил, как, на его взгляд, повлияла на манкунианцев недавняя встреча с «Ливерпулем» в АПЛ (1:1).

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Все комментарии
Рома Олейник
Рома Олейник
сегодня в 13:50
Невилл - капитан очевидность.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   153 / 928
сегодня в 10:00
иди ауты бросай,как раз там твой клуб находится. Такой ИКСперт, какой и Тренер!
ДАША Д
ДАША Д
   257 / 928
сегодня в 09:01
Стоит пару раз споткнуться и Сити приблизится.
cska plus
cska plus
   11 / 928
сегодня в 08:58
МС догонит колбасню и не только горожане, так что всё ещё впереди.
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