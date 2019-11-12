Невилл рассказал о потенциальных проблемах «Ливерпуля» в чемпионской гонке

сегодня, 08:51

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» сообщил, в чем, по его мнению, заключается главная опасность для «Ливерпуля» в борьбе за титул чемпиона Англии.

«Ливерпуль» может растерять преимущество, и «Манчестер Сити» может вернуться в борьбу за чемпионство. Кроме того, возможно, «Челси» или «Лестер» сотворят чудо и победят в первенстве, но это становится все менее вероятным. Самая большая опасность для «Ливерпуля» в борьбе за титул кроется в потенциальных травмах Салаха, Мане и ван Дейка, а также в том, что у команды может отобрать силы продвижение по турнирной сетке в Лиге чемпионов.