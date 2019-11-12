Марез: «Потерял два года карьеры из-за „Лестера“»

Вингер «Манчестер Сити» Рияд Марез вспомнил о временах после чемпионства с «Лестером» в 2016 году:
Все было бы по-другому, если бы после чемпионского сезона с «Лестером» я перешел в топ-клуб. Я понимаю, что потерял два года на самом высоком уровне. Я потерял два года!
Вместо того чтобы перейти в «Манчестер Сити» в 27 лет, я мог оказаться там в 24-25. «Лестер» заблокировал трансфер. Они сказали мне: «Ты не уйдешь!»
Ранее Марез рассказал о несостоявшемся переходе в другой английский клуб.
а ниче, что если бы не Лэстер и Раньери, ты был бы либо во Французском либо в Английском пердивах.
а ниче, что если бы не Лэстер и Раньери, ты был бы либо во Французском либо в Английском пердивах.
Слабак!!!
Слабак!!!
Лично я не уважаю таких людей,которые бросаются такими заявлениями.
У тебя парниша контракт с Лестером, если хочешь куда то перейти, то не всё так просто,кстати никто не заставлял тебя его подписывать на такой срок, а если ты подписал,похлопывая в ладоши,то значит не таким топовым игроком был.
Лично я не уважаю таких людей,которые бросаются такими заявлениями.
У тебя парниша контракт с Лестером, если хочешь куда то перейти, то не всё так просто,кстати никто не заставлял тебя его подписывать на такой срок, а если ты подписал,похлопывая в ладоши,то значит не таким топовым игроком был.