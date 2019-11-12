Марез: «Потерял два года карьеры из-за „Лестера“»

Вингер «Манчестер Сити» вспомнил о временах после чемпионства с «Лестером» в 2016 году:

Все было бы по-другому, если бы после чемпионского сезона с «Лестером» я перешел в топ-клуб. Я понимаю, что потерял два года на самом высоком уровне. Я потерял два года!

Вместо того чтобы перейти в «Манчестер Сити» в 27 лет, я мог оказаться там в 24-25. «Лестер» заблокировал трансфер. Они сказали мне: «Ты не уйдешь!»