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Марез: «Потерял два года карьеры из-за „Лестера“»

сегодня, 09:11

Вингер «Манчестер Сити» Рияд Марез вспомнил о временах после чемпионства с «Лестером» в 2016 году:

Все было бы по-другому, если бы после чемпионского сезона с «Лестером» я перешел в топ-клуб. Я понимаю, что потерял два года на самом высоком уровне. Я потерял два года!

Вместо того чтобы перейти в «Манчестер Сити» в 27 лет, я мог оказаться там в 24-25. «Лестер» заблокировал трансфер. Они сказали мне: «Ты не уйдешь!» 

Ранее Марез рассказал о несостоявшемся переходе в другой английский клуб

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Все комментарии
Nety-net
Nety-net ответил 311
сегодня в 14:40
Арабам не обидно от твоих слов, у этих недоразвитых кондиционеры на остановках, а у тебя развитого Мутко)) и балалайка))
Rheinfall
Rheinfall
   573 / 928
сегодня в 13:40
Неблагодарный человечишка
ОПС
ОПС
   358 / 928
сегодня в 13:37
Никто не знает, что было бы лучше. А говорить о потеряном времени как то не очень.
Дмитрий Борщев
Дмитрий Борщев
   922 / 928
сегодня в 13:24
Да кто бы ты был если бы не Лестер...
Groove000
Groove000 ответил Князь сажал врагов на посох
   48 / 928
сегодня в 13:19
Почему? У них что, абрикосы железные?
Ну это как-то некрасиво)
RomM84
RomM84 ответил Князь сажал врагов на посох
   470 / 928
сегодня в 13:16
Та неее, он сам хотел, а тут жена обскакала...
311
311
   364 / 928
сегодня в 13:06
Тупой араб. Не представляю, чтобы такое сказал Варди например или Канте! Хотя арабы итак недоразвитые как правило!)
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   448 / 928
сегодня в 12:56
Если бы не было "Лестера"?
marvel777
marvel777
   497 / 928
сегодня в 12:51
если бы не Лестер тебя бы вообще знать не знали скорее всего
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Groove000
   2 / 928
сегодня в 12:45
С боксёром не поспорить))
Почему? У них что, абрикосы железные?
An Jo
An Jo
   758 / 928
сегодня в 12:35
Да уж. Свин.
Sadjon
Sadjon
   606 / 928
сегодня в 12:23
грех жаловаться.....
firewing
firewing
   552 / 928
сегодня в 12:12
Т.е. лучше полировать лавку Сити, чем быть звездой в Лестере? Марез блистал в чемпионский сезон Лестера и это видимо был пик в его карьере, парень похоже зазвездился и чересчур самонадеян - жизнь может наказать.
Объективное мнение
Объективное мнение
   232 / 928
сегодня в 11:47
Тварь не благодарная
Ромка Пупкин
Ромка Пупкин
   409 / 928
сегодня в 11:45
Сити совершил ошибку, купив Мареза. Он совершенно не их уровня. А лестер думаю даже смеется над Марезом, продали неликвид за хорошие деньги, о чем сейчас нисколько не жалеют.
mangoх12
mangoх12
   31 / 928
сегодня в 11:37
жестко однако
ДАША Д
ДАША Д
   257 / 928
сегодня в 11:26
И так все хорошо получилось.
dzvinka
dzvinka
   52 / 928
сегодня в 11:11
ой дурак.... ой дурак.
а ниче, что если бы не Лэстер и Раньери, ты был бы либо во Французском либо в Английском пердивах.
Leha-ha50
Leha-ha50
   8 / 928
сегодня в 11:05
Некрасиво , непорядочно свою несостоятельность сваливать на бывший клуб.
Слабак!!!
Wolverhampton
Wolverhampton
   514 / 928
сегодня в 10:58
Неблагодарная!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   167 / 928
сегодня в 10:52
Обиделся
Генадий Павлович
Генадий Павлович
сегодня в 10:32
Так и с сити потеряешь всю свою карьеру... Гы-гы-гы...:)))
Groove000
Groove000 ответил заDOOMчивый
   48 / 928
сегодня в 10:21
если бы в Барсу перешёл,то вообще не представляю,что бы говорило о Лестере и МС.... ну вообще то у парня сейчас кризис,жена с боксёром флиртовала.
С боксёром не поспорить))
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   381 / 928
сегодня в 10:07
Ничего, вон Варди там-же жжёт. Глядишь в этом году и Мареза обгонит.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   242 / 928
сегодня в 10:06
Зидан: Марез? а почему бы и нет,нам среди французов,очень сильно не хватает алжирца,который мог связать межнациональные корни в команде.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   242 / 928
сегодня в 10:04
Марез: Потерял 3 года в МС, надо было переходить к своёму зёме в Реал.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Groove000
   153 / 928
сегодня в 10:02
Неблагодарный
если бы в Барсу перешёл,то вообще не представляю,что бы говорило о Лестере и МС.... ну вообще то у парня сейчас кризис,жена с боксёром флиртовала.
Groove000
Groove000
   48 / 928
сегодня в 09:59
Неблагодарный
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил cska plus
   153 / 928
сегодня в 09:57
Зато стал чемпионом Англии.
так он и с Лестером стал им...
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   153 / 928
сегодня в 09:55
если бы не Лестер,то о МаХрезе никто бы никогда не узнал. Да и если честно,то толку от него в МС не так уж и много. Его уровень это середняки,сомневаюсь,что в нынешнем Лестере,ему нашлось бы место. Стерлинг и Сане, мне намного больше симпатизируют,своей игрой.
Лично я не уважаю таких людей,которые бросаются такими заявлениями.
У тебя парниша контракт с Лестером, если хочешь куда то перейти, то не всё так просто,кстати никто не заставлял тебя его подписывать на такой срок, а если ты подписал,похлопывая в ладоши,то значит не таким топовым игроком был.
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