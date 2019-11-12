Гюндоган: «Ни у кого нет стольких качеств, как у Месси»

Полузащитник «Манчестер Сити» высоко оценил игру нападающего «Барселоны» .

Месси – лучший игрок в мире. У него есть уникальные качества и талант, который он демонстрирует на поле.

Лео всегда инстинктивно принимает правильные решения. Он отлично использует свою скорость в игре против соперников, а также прекрасно завершает моменты. В конце концов, ни у кого нет стольких качеств, как у Месси.

Это главная звезда моего поколения и лучший футболист в истории футбола. Надеюсь, сможем смотреть на его игру еще несколько лет.