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Гюндоган: «Ни у кого нет стольких качеств, как у Месси»

сегодня, 00:35

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган высоко оценил игру нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

Месси – лучший игрок в мире. У него есть уникальные качества и талант, который он демонстрирует на поле.

Лео всегда инстинктивно принимает правильные решения. Он отлично использует свою скорость в игре против соперников, а также прекрасно завершает моменты. В конце концов, ни у кого нет стольких качеств, как у Месси. 

Это главная звезда моего поколения и лучший футболист в истории футбола. Надеюсь, сможем смотреть на его игру еще несколько лет.

Также недавно и о самом Гюндогане лестно отозвался его главный тренер Хосеп Гвардиола

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Borzoy555
Borzoy555
   756 / 933
сегодня в 02:29
Гюндоган Ты прав, Ливерпуль и Рома подтвердят что он «лучший».В сборной тоже он самый лучший, уже 4 кубок чемпионата мира выиграл(во сне).
dzvinka
dzvinka
   60 / 933
сегодня в 01:58
ну все, гюндоганчик пепке лизнул, месси которому любит лизнуть сам пеп - лизнул, теперь в основе Сити место застолбил. Ведь в команде много людей, приходится конкурировать)))
xxxMyxaxxx
xxxMyxaxxx
   712 / 933
сегодня в 00:53
Так и есть.
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