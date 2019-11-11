Президент «Атлетико»: «Для нас не проблема сыграть в Саудовской Аравии»

Президент «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал решение проводить Суперкубок Испании в Саудовской Аравии. Напомним, что соперником «матрасников» по полуфиналу будет «Барселона».

Если федерация решила провести Суперкубок в Саудовской Аравии, мы будем там играть. Никаких проблем. Думаю, что там будут все удобства, чтобы мы все были довольны и чувствовали себя комфортно.

Конечно, добраться туда нелегко. Особенно в рождественские дни. Но все мы хотим, чтобы испанский футбол выходил на мировую арену, думаю, что сейчас самое время это продемонстрировать.