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Президент «Атлетико»: «Для нас не проблема сыграть в Саудовской Аравии»

вчера, 23:42

Президент «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал решение проводить Суперкубок Испании в Саудовской Аравии. Напомним, что соперником «матрасников» по полуфиналу будет «Барселона».

Если федерация решила провести Суперкубок в Саудовской Аравии, мы будем там играть. Никаких проблем. Думаю, что там будут все удобства, чтобы мы все были довольны и чувствовали себя комфортно.

Конечно, добраться туда нелегко. Особенно в рождественские дни. Но все мы хотим, чтобы испанский футбол выходил на мировую арену, думаю, что сейчас самое время это продемонстрировать.

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Испания. Суперкубок 2019  Заграница: мнение  Атлетико М
Источник: Mundodeportivo.com
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cevin cigan
cevin cigan ответил Сантус
   622 / 933
сегодня в 04:23
.....особенно если тебе отсыпят бабулек.)
а по любасу отвалили. Да пусть хоть на Луне играют.....Реал один хрен дёрнет турнир(с малолетками в составе)
Сантус
Сантус
   51 / 933
сегодня в 00:37
.....особенно если тебе отсыпят бабулек.)
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