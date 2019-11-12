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Клопп убежал от журналистов, увидев Гвардиолу

вчера, 18:38

Sky Sports в твиттере разместил смешной видеоролик с ежегодного собрания элитных тренеров УЕФА, прошедшего в швейцарском Ньоне. Главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа попытались спросить о наставнике «Ман Сити» Хосепе Гвардиоле.

— Вы общались с Пепе?
— Пепе? Кто такой Пепе?

— Пеп Гвардиола.
— А, Пеп. Он Пепе в Италии? Окей. Конечно, мы с ним общались. Мы с ним постоянно общаемся… Пеп Гвардиола идет!

И после этих слов Клопп убежал.

Напомним, что накануне «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» сразились в матче АПЛ.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   116 / 907
вчера в 23:20
он умудрился ещё и журналюг подтроллить. Пока они искали Рере, Клопп испарился, словно эфир
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   76 / 907
вчера в 22:48
Добрый человек Клопп настояший мужик
Субъективное мнение
Субъективное мнение
   578 / 907
вчера в 22:37
Who is Pepe?! Я думаю этот момент может стать мемом... XD
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил DXTK
   96 / 907
вчера в 22:33
Есть такая поговорка хорошо смеется тот кто будет смеяться последним.
Ну да особенно в матче с АВ и Ман Ю судьи особенно сильно тянули Ливерпуль, аж так что засчитывали левые голы в ворота Ливерпуля , и отменяли чистые голы Ливерпуля.
goalaktika
goalaktika
   544 / 907
вчера в 22:31
Хотел избавиться от назойливых журналюг и нашел подходящий вариант)
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил da da da
   96 / 907
вчера в 22:28
я в курсе,10-7 общий итог+ничьи) но речь не об этом,а о том что Пеп отбирает(выиграет)титулы у Клоппа словно конфеты.)
Ну во первых Ливерпуль в прошлом году впервые претендовал на титул АПЛ, так что не титулы, а титул, и то благодаря, что у Сити более мощная скамейка, во вторых в Германии когда пришел Гвардиола, у Боруссии уже были проблемы с уходом их лидеров, хотя это не оправдание,но Боруссии было тяжело бороться со столь сильным оппонентом, как Бавария, ну и в третьих фанаты Сити и шейх Мансур мечтают о титуле чемпиона Лч больше чем о победе в АПЛ, а пару лет назад, как раз Клопп решил Сити полуфинала этого турнира, и вот это для Гвардиолы было тяжелым поражением.
DXTK
DXTK
   148 / 907
вчера в 22:28
Есть такая поговорка хорошо смеется тот кто будет смеяться последним.
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   73 / 907
вчера в 22:13
Твой лысый физрук сейчас в еврокубках бессилен
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил da da da
   73 / 907
вчера в 22:11
Клопп не позволил лысому физруку выиграть суперкубок Германии в 2013 и 2014 годах, выбил из кубка в 2015 году и унизил в ЛЧ в 2018 году
da da da
da da da ответил Kirill Erokhin
   186 / 907
вчера в 22:07
Клопп уже 10 раз обыгрывал Гвардиолу, больше чем кто-либо другой, что-то у "хозяина" всегда возникают проблемы с Клоппом.
я в курсе,10-7 общий итог+ничьи)
но речь не об этом,а о том что Пеп отбирает(выиграет)титулы у Клоппа словно конфеты.)
da da da
da da da ответил Конунг Рагнар
   186 / 907
вчера в 21:59
Вообще-то Клопп хозяин лысого физрука. Все хорошо помнят, как лысый физрук приехал в Германию, возглавил Баварию и в первом же официальном матче получил 2:4 от Клоппа в суперкубке. Да и вообще, Клопп вывел свою вторую команду в финал ЛЧ и выиграл трофей, а лысый физрук после Барселоны максимум Баварию доводил до полуфинала, а Сити только позорится в ЛЧ
конечно конечно))
поэтому Пеп тренируя Баварию и Сити отобрал у него все титулы(7 с Сити) и примерно 3-4 с Баварией,после этого Клопп убежал в АПЛ.)
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил da da da
   96 / 907
вчера в 21:50
убежал от своего хозяина))
Клопп уже 10 раз обыгрывал Гвардиолу, больше чем кто-либо другой, что-то у "хозяина" всегда возникают проблемы с Клоппом.
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил da da da
   73 / 907
вчера в 21:46
убежал от своего хозяина))
Вообще-то Клопп хозяин лысого физрука. Все хорошо помнят, как лысый физрук приехал в Германию, возглавил Баварию и в первом же официальном матче получил 2:4 от Клоппа в суперкубке. Да и вообще, Клопп вывел свою вторую команду в финал ЛЧ и выиграл трофей, а лысый физрук после Барселоны максимум Баварию доводил до полуфинала, а Сити только позорится в ЛЧ
da da da
da da da
   186 / 907
вчера в 21:44
убежал от своего хозяина))
Klaus-S
Klaus-S ответил 25процентный клоун
   214 / 907
вчера в 21:09
Побежал судьям заносить пока Пеп не видит
Сомневаюсь что на собрании элитных тренеров присутствуют и судьи. ))
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
   500 / 907
вчера в 20:56
Приколист!
25процентный клоун
25процентный клоун
   15 / 907
вчера в 20:02
Побежал судьям заносить пока Пеп не видит
Groove000
Groove000 ответил allemz
   39 / 907
вчера в 19:48
Побоялся, что Пепе настигнет его и перед камерой отдубасит за позавчерашнее) Видимо, после конференции тренеров УЕФА, они вдвоем по всему зданию в кошки-мышки играли)
Я кстати сразу вспомнил Пепе из фильма "Кровью и потом: анаболики"))
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
   273 / 907
вчера в 19:47
Клопп лучший чел в современном футболе))
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил allemz
   2 / 907
вчера в 19:41
Побоялся, что Пепе настигнет его и перед камерой отдубасит за позавчерашнее) Видимо, после конференции тренеров УЕФА, они вдвоем по всему зданию в кошки-мышки играли)
Кого там твой Пеп отдубасит? Получил бы снова люлей. Аха-ха)
В крайнем случае, если бы и одерживал победу, то выскочил бы Оливер и помог пописать свинку Пепу. Аха-ха)
Байкал-38
Байкал-38
   55 / 907
вчера в 19:19
Явно в хорошем настроении был!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   32 / 907
вчера в 19:13
Все на позитиве). Молоток.
Groove000
Groove000
   39 / 907
вчера в 19:13
Красавчик)) Ахах)
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   34 / 907
вчера в 19:08
Ну вот как не любить такого тренера?:)
ATG
ATG
   235 / 907
вчера в 18:57
Ахахаха ))) прикольно
juvenale
juvenale
   50 / 907
вчера в 18:56
свинка пепе хахахаха
juvenale
juvenale
   50 / 907
вчера в 18:56
*тренер Оливерпуля
sihafazatron
sihafazatron
   16 / 907
вчера в 18:53
Ахах, забавно)))
allemz
allemz
   21 / 907
вчера в 18:43
Побоялся, что Пепе настигнет его и перед камерой отдубасит за позавчерашнее)
Видимо, после конференции тренеров УЕФА, они вдвоем по всему зданию в кошки-мышки играли)
номер 12
номер 12
   358 / 907
вчера в 18:39
Забавный мужик он все таки!
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