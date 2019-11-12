Клопп убежал от журналистов, увидев Гвардиолу

вчера, 18:38

Sky Sports в твиттере разместил смешной видеоролик с ежегодного собрания элитных тренеров УЕФА , прошедшего в швейцарском Ньоне. Главного тренера «Ливерпуля» попытались спросить о наставнике «Ман Сити» .

— Вы общались с Пепе?

— Пепе? Кто такой Пепе?

— Пеп Гвардиола.

— А, Пеп. Он Пепе в Италии? Окей. Конечно, мы с ним общались. Мы с ним постоянно общаемся… Пеп Гвардиола идет!

И после этих слов Клопп убежал.

«Pep Guardiola is coming!» 🤣



Liverpool manager Jurgen Klopp was left confused when a reporter asked him if he had spoken to the Manchester City boss at a UEFA coaches' conference...🤪 pic.twitter.com/En6OFiWNef — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 12 ноября 2019 г.

