Клопп убежал от журналистов, увидев Гвардиолу

Sky Sports в твиттере разместил смешной видеоролик с ежегодного собрания элитных тренеров УЕФА, прошедшего в швейцарском Ньоне. Главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа попытались спросить о наставнике «Ман Сити» Хосепе Гвардиоле.
— Вы общались с Пепе?
— Пепе? Кто такой Пепе?
— Пеп Гвардиола.
— А, Пеп. Он Пепе в Италии? Окей. Конечно, мы с ним общались. Мы с ним постоянно общаемся… Пеп Гвардиола идет!
И после этих слов Клопп убежал.
«Pep Guardiola is coming!» 🤣— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 12 ноября 2019 г.
Liverpool manager Jurgen Klopp was left confused when a reporter asked him if he had spoken to the Manchester City boss at a UEFA coaches' conference...🤪 pic.twitter.com/En6OFiWNef
Напомним, что накануне «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» сразились в матче АПЛ.
но речь не об этом,а о том что Пеп отбирает(выиграет)титулы у Клоппа словно конфеты.)
но речь не об этом,а о том что Пеп отбирает(выиграет)титулы у Клоппа словно конфеты.)
поэтому Пеп тренируя Баварию и Сити отобрал у него все титулы(7 с Сити) и примерно 3-4 с Баварией,после этого Клопп убежал в АПЛ.)
поэтому Пеп тренируя Баварию и Сити отобрал у него все титулы(7 с Сити) и примерно 3-4 с Баварией,после этого Клопп убежал в АПЛ.)
В крайнем случае, если бы и одерживал победу, то выскочил бы Оливер и помог пописать свинку Пепу. Аха-ха)
В крайнем случае, если бы и одерживал победу, то выскочил бы Оливер и помог пописать свинку Пепу. Аха-ха)
Видимо, после конференции тренеров УЕФА, они вдвоем по всему зданию в кошки-мышки играли)
Видимо, после конференции тренеров УЕФА, они вдвоем по всему зданию в кошки-мышки играли)