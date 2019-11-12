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Ласицкене: «Если Акинфеев не вернется к Евро-2020, могу сыграть за сборную»

вчера, 17:02

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене пошутила, что не против стать вратарем сборной России по футболу на чемпионате Европы-2020

Сборная России, если Игорь Акинфеев так и не вернется к Евро-2020, могу попробовать сыграть.

 

Напомним, что в октябре прошлого года Акинфеев завершил карьеру в сборной России. И на данный момент не собирается возвращаться.

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Все комментарии
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   237 / 907
вчера в 20:46
В каком качестве?
Юрниекс
Юрниекс
   184 / 907
вчера в 20:45
В Спартаке есть шанс заиграть в основе...
cska plus
cska plus ответил mihaluch
   8 / 907
вчера в 18:44
Вот кого не хотелось видеть в сборной так это Акинфеева.
Слава богу, что не ты решаешь и даже не усач спартач а сам Игорь.
cska plus
cska plus ответил Leha-ha50
   8 / 907
вчера в 18:42
Троллят не его, а тех кто сейчас вместо него!!! Нет на них надежды , коли бабы готовы в рамку встать. Ты прежде , чем ляпнуть , пошевели сам знаешь чем!!!
Нет того на, что ты намекаешь иначе глупости не писал.
Leha-ha50
Leha-ha50
   5 / 907
вчера в 18:28
Ну так и команда прибавила, да и кроме Бельгии путных команд нет. С таким же успехом можно свалить все на кого угодно! Убрали Шатова, Смольникова, Лунева и команда заиграла, можно докопаться до Глушакова с Комбаровым и т.д. и т.п.
Играет команда , а не один вратарь.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Leha-ha50
   27 / 907
вчера в 18:18
Троллят не его, а тех кто сейчас вместо него!!! Нет на них надежды , коли бабы готовы в рамку встать. Ты прежде , чем ляпнуть , пошевели сам знаешь чем!!!
Ну да, без него по миру пойдём. Почти весь отбор с одной баранкой прошли, с ним в составе такого не было...
Великолепный
Великолепный ответил Ангел неБесГрешен
   102 / 907
вчера в 18:12
Легенду троллят все кому не лень, теперь уже и бабы...
И Ласицкене понимает, что нет достойны замены Игорю в сборной.
mihaluch
mihaluch
   79 / 907
вчера в 17:57
Вот кого не хотелось видеть в сборной так это Акинфеева.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Ангел неБесГрешен
   5 / 907
вчера в 17:35
Легенду троллят все кому не лень, теперь уже и бабы...
Троллят не его, а тех кто сейчас вместо него!!! Нет на них надежды , коли бабы готовы в рамку встать.
Ты прежде , чем ляпнуть , пошевели сам знаешь чем!!!
EAGinLE
EAGinLE
   128 / 907
вчера в 17:33
Прыгай лучше .
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   32 / 907
вчера в 17:25
Кто потом будет отмывать растекшую Марию?)
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   337 / 907
вчера в 17:22
Перепрыгнет перекладину
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   23 / 907
вчера в 17:21
Тонкий малосмешной легкоатлетический юмор...
Морозовский
Морозовский
   7 / 907
вчера в 17:19
Надо брать!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   27 / 907
вчера в 17:17
Легенду троллят все кому не лень, теперь уже и бабы...
Виссарионович
Виссарионович
   25 / 907
вчера в 17:17
Да не надо женщины в мужском футболе. Как показывает практика Ювентуса, до хорошего это не доводит.. скандали интриги расследования...
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