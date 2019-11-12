Ласицкене: «Если Акинфеев не вернется к Евро-2020, могу сыграть за сборную»

вчера, 17:02

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене пошутила, что не против стать вратарем сборной России по футболу на чемпионате Европы-2020

Сборная России, если Игорь Акинфеев так и не вернется к Евро-2020, могу попробовать сыграть.

Напомним, что в октябре прошлого года Акинфеев завершил карьеру в сборной России. И на данный момент не собирается возвращаться.