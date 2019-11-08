Ноунеймы из МЮ и Азмун в сборной России

сегодня, 22:00

Шутки шутками, а «Народный обозреватель» на «Соккер.ру» - по расписанию, хоть и с некоторым запозданием в этот раз из-за насыщенного футбольного календаря.

Благодарим за помощь в составлении «Народного обозревателя»! Обращаюсь к тем, кто помечает хештегом #Народный_обозреватель понравившиеся шутки, собственного ли сочинения или чужие. Не стесняйтесь так делать, ведь потратите энергии даже меньше, чем на написание комментария под очередным выпуском: «Видел смешную шутку, но ее здесь нет!» Если видели — сигнализируйте! И будет всем нам счастье.

11 место. Тина Канделаки поблагодарила сборную России за победу над Шотландией и попросила аплодисментов для наших парней — Дзюбы, Азмуна, Станислава Черчесова.

Absinthe3: Азмуну отдельное спасибо)))))))))))))))) Крыховяк тоже был неплох)))))

spartach n1:

10 место. Артем Дзюба поклялся, что никогда в жизни не был пьяным, а еще признался, что вызвал бы на дуэль Валерия Карпина:

Союзник противников:

Я в жизни не был ни разу пьяным,

Я всюду был футболистом рьяным,

Ну разве что мог по карманам шарить,

Да Карпина мечтал рапирой ударить.

9 место. Доменико Тедеско развеял миф о том, что во время тимбилдинга с футболистами своего предыдущего клуба «Шальке» доил коров в где-то в Альпах.

Литейный 4: Коров не доил, а вляпаться смог.

8 место. «Амкар» приказал долго жить, но «твиттер» его живет, более того, однажды наполнился эротическими фотографиями. Появились сообщения о взломе, но не все на «Соккере» приняли это на веру.

Kresi frok: Теперь поклонников у Амкара явно прибавится аха)

Сантус: Может рано говорить о взломе? Учитывая банкротство, возможно, это фотки новых собственников?))

7 место. Вратарь турецкого клуба «Коньяспор» Серкан Кырынтылы получил красную карточку уже на 13-й секунде игры: забыл, что руками можно играть только в пределах штрафной площади.

Sihafazatron: утюг дома не выключил

Hasselby:

Девушка: Приезжай ко мне

Воротчик: Но у нас только матч начался...

Девушка: Но мои родители уехали на две недели

Воротчик: ...

6 место. Впервые в истории матч испанской Примеры пройдет за пределами Испании. «Вильярреал» и «Атлетико» через месяц должны встретиться в Майами в рамках 16 тура Примеры.

sir_Alex: Кому он там нужен, этот ваш соккер! 😀

5 место. Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников рассказал, что Юрий Семин, очень суеверный человек, на фарт водил команду в лес. Нашелся повод для шутки черного юмора.

FESCO: Подбирал место, где закапывать будет.

4 место. Андрей Аршавин сообщил, что ему интересно работать на управляющих должностях в футболе.

Tostao:

3 место. «Партизан» в домашнем матче с МЮ написал фамилии футболистов английского клуба латиницей на сербском языке. В Британии подумали, что сербы не знают грамоту, но вы помогли им понять, в чем дело.

Sihafazatron: Сербы просто не знают этих ноунэймов))

2 место. Станислав Черчесов рассказал любопытную историю о том, как ему звонил болельщик сборной России и разразился гневным монологом из-за того, что Черчесов не вызывает в сборную Элдора Шомуродова. Станислав Саламович сохранил невозмутимость: «Я все спокойно выслушал и ответил: все правильно вы говорите, но не учитываете главного. При всем уважении вызвать игрока сборной Узбекистана я не смогу».

Илья Кузнецов: Шутки про сына (родственника) Канделаки уже были?

Так Себе Аналитик: «Я все спокойно выслушал и ответил: все правильно вы говорите, Тина Гивиевна, но не учитываете главного...»

1 место. Харри Магуайр в одном из матчей забыл, что он капитан «Манчестер Юнайтед». Арбитру пришлось вызывать защитника для предматчевых ритуалов.

112910415: спящему повязку нацепили, не заметил

Bom Bom: Это вам не Овчинников) Во всех смыслах

dimagas2: Стока в голове не удержишь)))