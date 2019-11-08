Ноунеймы из МЮ и Азмун в сборной России

Шутки шутками, а «Народный обозреватель» на «Соккер.ру» - по расписанию, хоть и с некоторым запозданием в этот раз из-за насыщенного футбольного календаря.
Благодарим за помощь в составлении «Народного обозревателя»! Обращаюсь к тем, кто помечает хештегом #Народный_обозреватель понравившиеся шутки, собственного ли сочинения или чужие. Не стесняйтесь так делать, ведь потратите энергии даже меньше, чем на написание комментария под очередным выпуском: «Видел смешную шутку, но ее здесь нет!» Если видели — сигнализируйте! И будет всем нам счастье.
11 место. Тина Канделаки поблагодарила сборную России за победу над Шотландией и попросила аплодисментов для наших парней — Дзюбы, Азмуна, Станислава Черчесова.
Absinthe3: Азмуну отдельное спасибо)))))))))))))))) Крыховяк тоже был неплох)))))
spartach n1:
10 место. Артем Дзюба поклялся, что никогда в жизни не был пьяным, а еще признался, что вызвал бы на дуэль Валерия Карпина:
Союзник противников:
Я в жизни не был ни разу пьяным,
Я всюду был футболистом рьяным,
Ну разве что мог по карманам шарить,
Да Карпина мечтал рапирой ударить.
9 место. Доменико Тедеско развеял миф о том, что во время тимбилдинга с футболистами своего предыдущего клуба «Шальке» доил коров в где-то в Альпах.
Литейный 4: Коров не доил, а вляпаться смог.
8 место. «Амкар» приказал долго жить, но «твиттер» его живет, более того, однажды наполнился эротическими фотографиями. Появились сообщения о взломе, но не все на «Соккере» приняли это на веру.
Kresi frok: Теперь поклонников у Амкара явно прибавится аха)
Сантус: Может рано говорить о взломе? Учитывая банкротство, возможно, это фотки новых собственников?))
7 место. Вратарь турецкого клуба «Коньяспор» Серкан Кырынтылы получил красную карточку уже на 13-й секунде игры: забыл, что руками можно играть только в пределах штрафной площади.
Sihafazatron: утюг дома не выключил
Hasselby:
Девушка: Приезжай ко мне
Воротчик: Но у нас только матч начался...
Девушка: Но мои родители уехали на две недели
Воротчик: ...
6 место. Впервые в истории матч испанской Примеры пройдет за пределами Испании. «Вильярреал» и «Атлетико» через месяц должны встретиться в Майами в рамках 16 тура Примеры.
sir_Alex: Кому он там нужен, этот ваш соккер! 😀
5 место. Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников рассказал, что Юрий Семин, очень суеверный человек, на фарт водил команду в лес. Нашелся повод для шутки черного юмора.
FESCO: Подбирал место, где закапывать будет.
4 место. Андрей Аршавин сообщил, что ему интересно работать на управляющих должностях в футболе.
Tostao:
3 место. «Партизан» в домашнем матче с МЮ написал фамилии футболистов английского клуба латиницей на сербском языке. В Британии подумали, что сербы не знают грамоту, но вы помогли им понять, в чем дело.
Sihafazatron: Сербы просто не знают этих ноунэймов))
2 место. Станислав Черчесов рассказал любопытную историю о том, как ему звонил болельщик сборной России и разразился гневным монологом из-за того, что Черчесов не вызывает в сборную Элдора Шомуродова. Станислав Саламович сохранил невозмутимость: «Я все спокойно выслушал и ответил: все правильно вы говорите, но не учитываете главного. При всем уважении вызвать игрока сборной Узбекистана я не смогу».
Илья Кузнецов: Шутки про сына (родственника) Канделаки уже были?
Так Себе Аналитик: «Я все спокойно выслушал и ответил: все правильно вы говорите, Тина Гивиевна, но не учитываете главного...»
1 место. Харри Магуайр в одном из матчей забыл, что он капитан «Манчестер Юнайтед». Арбитру пришлось вызывать защитника для предматчевых ритуалов.
112910415: спящему повязку нацепили, не заметил
Bom Bom: Это вам не Овчинников) Во всех смыслах
dimagas2: Стока в голове не удержишь)))