Мбаппе хочет сыграть и на Евро-2020 и на Олимпийских играх в Токио

сегодня, 11:37

Форвард «Пари-Сен Жермен» и сборной Франции заявил, что был бы не против принять участие в ближайших Олимпийских играх, помимо Евро-2020.

Я должен выиграть Евро-2020 с Францией. Но я также хотел бы сыграть на следующих Олимпийских играх в составе нашей национальной команды.