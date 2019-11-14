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Мбаппе хочет сыграть и на Евро-2020 и на Олимпийских играх в Токио

сегодня, 11:37

Форвард «Пари-Сен Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе заявил, что был бы не против принять участие в ближайших Олимпийских играх, помимо Евро-2020.

Я должен выиграть Евро-2020 с Францией. Но я также хотел бы сыграть на следующих Олимпийских играх в составе нашей национальной команды.

Формально у Килиана есть шанс осуществить эту затею. Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля. Олимпиада в Токио состоится с 24 июля по 9 августа. 

Также недавно в СМИ появились слухи о том, что Мбаппе вряд ли подпишет новый контракт с ПСЖ.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   153 / 858
сегодня в 12:37
Шейхи конечно будут против, но у Мбаппе будет возможность шантажировать их новым контрактом.
Остапчук 67
Остапчук 67
   571 / 858
сегодня в 12:12
Трофеев хочет.
Footbolista
Footbolista
   6 / 858
сегодня в 12:01
Было бы неплохо так сыграть в двух турнирах такого уровня...
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