Мбаппе хочет сыграть и на Евро-2020 и на Олимпийских играх в Токио

Форвард «Пари-Сен Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе заявил, что был бы не против принять участие в ближайших Олимпийских играх, помимо Евро-2020.
Я должен выиграть Евро-2020 с Францией. Но я также хотел бы сыграть на следующих Олимпийских играх в составе нашей национальной команды.
Формально у Килиана есть шанс осуществить эту затею. Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля. Олимпиада в Токио состоится с 24 июля по 9 августа.
Также недавно в СМИ появились слухи о том, что Мбаппе вряд ли подпишет новый контракт с ПСЖ.