Куртуа: «Я один из лучших вратарей в мире, поэтому все критикуют меня»

Голкипер мадридского «Реала» и сборной Бельгии поделился мнением о том, как критика в его адрес влияет на его игру.

Я не читаю прессу, обращаю внимание только на то, что мне говорят тренер или товарищи по команде. Те, кто никогда не стояли в воротах, как они могут знать, как все это работает?

У меня нет сомнений в своих силах. Я один из лучших вратарей в мире, и именно поэтому все вокруг критикуют меня. Я спокоен, потому что сделал несколько хороших сейвов против «Сельты», «Севильи» и «Атлетико». Я показываю хороший уровень и хорошее начало сезона, нужно продолжать в том же духе.

Зидан сказал мне, что я продолжу быть основным вратарем. Он попросил меня оставаться сосредоточенным. Он всегда верил в меня.

Лучше сухой матч или победа? Лучше выиграть 4:3, чем сыграть 0:0.