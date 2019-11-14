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Куртуа: «Я один из лучших вратарей в мире, поэтому все критикуют меня»

сегодня, 08:31

Голкипер мадридского «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа поделился мнением о том, как критика в его адрес влияет на его игру.

Я не читаю прессу, обращаю внимание только на то, что мне говорят тренер или товарищи по команде. Те, кто никогда не стояли в воротах, как они могут знать, как все это работает?

У меня нет сомнений в своих силах. Я один из лучших вратарей в мире, и именно поэтому все вокруг критикуют меня.  Я спокоен, потому что сделал несколько хороших сейвов против «Сельты», «Севильи» и «Атлетико». Я показываю хороший уровень и хорошее начало сезона, нужно продолжать в том же духе.

Зидан сказал мне, что я продолжу быть основным вратарем. Он попросил меня оставаться сосредоточенным. Он всегда верил в меня.

Лучше сухой матч или победа? Лучше выиграть 4:3, чем сыграть 0:0.

Совсем недавно Куртуа заявил, что ему необходимо больше уважения со стороны СМИ

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   3 / 864
сегодня в 09:39
Куртуа похож на деревянного Дзюбу в перчатках вратарских. Уровня одного в воротах.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Colchoneros
   82 / 864
сегодня в 09:12
Тебе критикуют за то что за тебя заплатили кучу денег а ты оказался дыркой!
самое интересное,что в Челси и сборной,он не был дыркой. Возможно порчу пенсы навели.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   82 / 864
сегодня в 09:11
ты не один из лучших,а Лучший Кипер мира и кому не нравится,пусть завидуют.
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
   636 / 864
сегодня в 09:04
Самомнение уровня КриРо
КЭТиК
КЭТиК
   146 / 864
сегодня в 09:04
Таких вратарей много. Этому больше повезло в жизни.
Colchoneros
Colchoneros
   472 / 864
сегодня в 08:58
Тебе критикуют за то что за тебя заплатили кучу денег а ты оказался дыркой!
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   89 / 864
сегодня в 08:41
дыркуа решил повторить путь португальского симулянта а нахваливать себя везде, вдруг кто нибудь поверит)))
dimagas2
dimagas2
   129 / 864
сегодня в 08:41
Нос - поднял нос.
Байкал-38
Байкал-38
   46 / 864
сегодня в 08:39
Ко многим пропадает уважение когда они начинают сами себя нахваливать. Не люблю нарциссов, даже можно сказать презираю!
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