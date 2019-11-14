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Хадсон-Одои: «Лэмпард ко мне суров»

сегодня, 10:36

Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои признался, что в клубе существует система штрафов. 

У нас есть несколько штрафов, которые очень строги, поэтому мы должны придерживаться правил. Но даже если бы не было штрафов, мы все равно не позволяли бы себе лишнего. 

Если провинился - мы платим штраф. Лэмпард ко мне суров, но это хорошо, потому что он хочет, чтобы я становился лучше и продолжал совершенствоваться. Тренер бывает ко мне строг, но все это ради лучшего будущего. 

Ранее Хадсон-Одои заявил, что беседа с Фрэнком Лэмпардом убедила его остаться в «Челси».

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Все комментарии
abramjan
abramjan
   230 / 858
сегодня в 11:27
Козодоева надо было отпустить когда он хотел уйти..
igGA
igGA
   83 / 858
сегодня в 10:48
Да не станет он никакой суперзвездой. Как ни смешно звучит - фамилия неподходящая. Там таких почти не попадается.
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