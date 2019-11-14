Хадсон-Одои: «Лэмпард ко мне суров»

Полузащитник «Челси» признался, что в клубе существует система штрафов.

У нас есть несколько штрафов, которые очень строги, поэтому мы должны придерживаться правил. Но даже если бы не было штрафов, мы все равно не позволяли бы себе лишнего.

Если провинился - мы платим штраф. Лэмпард ко мне суров, но это хорошо, потому что он хочет, чтобы я становился лучше и продолжал совершенствоваться. Тренер бывает ко мне строг, но все это ради лучшего будущего.