Ибрагимович: «Можете возвращаться к просмотру бейсбола»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» прокомментировал свой уход из американского клуба.

Пришел, увидел, победил. Спасибо « ЛА Гэлакси» за то, что дал мне возможность снова почувствовать себя живым. Для поклонников клуба — вы хотели Златана, я дал вам Златана. Не за что. История продолжается. Можете возвращаться к просмотру бейсбола.