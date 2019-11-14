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Ибрагимович: «Можете возвращаться к просмотру бейсбола»

сегодня, 09:19

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович прокомментировал свой уход из американского клуба.

Пришел, увидел, победил. Спасибо «ЛА Гэлакси» за то, что дал мне возможность снова почувствовать себя живым. Для поклонников клуба — вы хотели Златана, я дал вам Златана. Не за что. История продолжается. Можете возвращаться к просмотру бейсбола.

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Все комментарии
Создатель кошмаров
Создатель кошмаров
   726 / 858
сегодня в 12:22
Никогда не следил за данным персонажем, но мне сейчас интересно, что выдающегося этот самопровозглашенный нарцисс выиграл? Он чемпион мира? вроде нет. Чемпион европы? тоже не слышал об этом. Победитель Лиги Чемпионов? опять мимо. Что в нем великого? ах да, он же выигрывал национальные чемпионаты, да и те играя в командах-фаворитах.
Его высказывания прямое неуважение к игрокам МЛС. Играй он у нас, сказал бы - смотрите хоккей.
milanetto10
milanetto10
   707 / 858
сегодня в 11:25
троллинг от Златана
Морозовский
Морозовский
   4 / 858
сегодня в 11:22
Америка станет безбожной с уходом Ибрагима.
инштандзетцунг
инштандзетцунг
сегодня в 11:08
все правильно сказал
dzvinka
dzvinka
   36 / 858
сегодня в 11:02
ну пафоса ему не занимать
Samuelsen
Samuelsen
   691 / 858
сегодня в 10:48
Легенда
igGA
igGA
   83 / 858
сегодня в 10:37
Смотрящие бейсбол о твоем существовании даже не подозревают.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   328 / 858
сегодня в 10:23
Не самое корректное высказывание.
Василий 50
Василий 50
   603 / 858
сегодня в 10:22
Болтливое носатое....
karnager
karnager
   170 / 858
сегодня в 09:50
..ля, красавчик! Ахаха
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