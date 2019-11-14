Ибрагимович: «Можете возвращаться к просмотру бейсбола»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович прокомментировал свой уход из американского клуба.
Пришел, увидел, победил. Спасибо «ЛА Гэлакси» за то, что дал мне возможность снова почувствовать себя живым. Для поклонников клуба — вы хотели Златана, я дал вам Златана. Не за что. История продолжается. Можете возвращаться к просмотру бейсбола.
I came, I saw, I conquered. Thank you @lagalaxy for making me feel alive again. To the Galaxy fans - you wanted Zlatan, I gave you Zlatan. You are welcome. The story continues...Now go back to watch baseball pic.twitter.com/kkL6B6dJBr— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) 13 ноября 2019 г.
Его высказывания прямое неуважение к игрокам МЛС. Играй он у нас, сказал бы - смотрите хоккей.
Его высказывания прямое неуважение к игрокам МЛС. Играй он у нас, сказал бы - смотрите хоккей.