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«Локомотив» оценил Миранчуков в 100 млн евро

сегодня, 18:29

«Локомотив» планирует выручить приличные деньги с продажи полузащитников Алексея и Антона Миранчуков.

Сообщается, что клуб оценил Алексея в 60 млн евро, а Антона - в 40 млн евро. Ранее скаут «Локомотива» Риккардо Червеллати рассказал о возможности ухода футболистов из команды.

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Все комментарии
Т34
Т34
   13 / 869
сегодня в 19:41
Правильно сделали, чтобы болотные жабы свой хавальник не разевали.
КЭТиК
КЭТиК
   130 / 869
сегодня в 19:39
Оптом - дешевле!
BCB
BCB
   141 / 869
сегодня в 19:33
наш футбол превращается в цирк
Питер Ман
Питер Ман
   91 / 869
сегодня в 19:32
Смешно, за 25 двоих заберем если нужно будет
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 869
сегодня в 19:29
Что вы такое говорите, Феодосья Ивановна, у меня воз сена стоит десять рублей.
Стоит-то оно стоит, да никто ж его не покупает!
У вас же совсем никудышное сено! Разве что горит хорошо.(С)
Гыгыгы
andrefino13
andrefino13 ответил Ministri Krasnodar
   309 / 869
сегодня в 19:28
А догнивают в Сочи.
Caniggia
Caniggia
   101 / 869
сегодня в 19:27
    Big krendel
    Big krendel
       34 / 869
    сегодня в 19:27
    Ну и насмешили. Кто же их купит за столько?
    Ministri Krasnodar
    Ministri Krasnodar
       369 / 869
    сегодня в 19:25
    Вот так наши игроки и гниют в РПЛ
    andrefino13
    andrefino13 ответил boniel3
       309 / 869
    сегодня в 19:23
    Включай мозги, для этого и сделано.))) Люблю и уважаю Локомотив за такой подход к делу.
    Морозовский
    Морозовский
       4 / 869
    сегодня в 19:23
      PATRIOT1965
      PATRIOT1965
         338 / 869
      сегодня в 19:21
      Много писать не буду,просто подчеркну умную политику клуба,она всегда была на высоте.
      kotmyshka
      kotmyshka
         216 / 869
      сегодня в 19:20
      запретительная цена
      Трезвый повар
      Трезвый повар ответил ПерекатиПоле
         87 / 869
      сегодня в 19:19
      Зенит знатно троллит паравозов интересом к Миранчукам. Скоро те братьев спрячут в лесу и будут раз в месяц фотографии публике показывать, что типо живы-здоровы.
      Тебя аж распирает от осознания того что Зенит может купить любого игрока любого клуба РПЛ. Всё зависит от предложенной суммы
      boniel3
      boniel3
      сегодня в 19:17
      Да!Хотеть никто запретить не может,но ,ребята,включайте мозги.Таких денег за эту парочку не даст никто.Потолок тридцатка за обоих.И то много!
      steelhead
      steelhead
         56 / 869
      сегодня в 19:16
      Вы на результаты команды посмотрите с Миранчуками и без. Очень удивитесь. И это единственная релевантная оценка их полезности. А не ценник с потолка.
      pam06
      pam06
         10 / 869
      сегодня в 19:16
      Оценили - это не значит, что столько стоят. Решили отсечь на время потенциальных покупал. Но что точно, так это то, что за такую цену не пропадут. И уж точно с переходом в топ-5 придется забыть. За такую цену - никому не интересны! И за значительно меньшие деньги реальных предложений не было. Одни слухи!
      bsww
      bsww
         371 / 869
      сегодня в 19:15
      Это скорее ценник для "своих", чтобы Зенит, Спартак, ЦСКА и остальные знали сколько надо отдать за "паспорт".
      Топ-клуб из-за бугра за 20 млн евро сможет приобрести
      Pancher_95
      Pancher_95
         466 / 869
      сегодня в 19:14
      А на деле и 15 не стоят, оба вместе
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
         33 / 869
      сегодня в 19:14
      Обрубили щупальца Невскому осменогу.
      drug01
      drug01
         76 / 869
      сегодня в 19:12
      Загнули цены! Уже видно большая очередь!
      berda2003
      berda2003
         490 / 869
      сегодня в 19:12
      "ОБС" сообщает: далее Гилярма за 50 млн, Мурло за 30, Смолов за еду, и Сёмин за червонец.
      Торги закончены. Ставок больше нет.
      Морозовский
      Морозовский
         4 / 869
      сегодня в 19:12
        dimagas2
        dimagas2
           127 / 869
        сегодня в 19:11
        Это как целый Белотти ,2\3 Кулибали и пол Неймара))
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен
           22 / 869
        сегодня в 19:11
        Ценник вывешен, можно ждать покупателей...
        Garrincha58
        Garrincha58
           416 / 869
        сегодня в 19:10
        а чё так мало????
        isamsn
        isamsn
           412 / 869
        сегодня в 19:09
        Можно и за 100 каждого оценить. Был бы спрос...
        За адекватность
        За адекватность
           43 / 869
        сегодня в 19:05
        Установить цену можно хоть какую, но то такое. Мне вот интересно другое. На трансфермаркете каждый из них стоит 16 млн. Почему за Алексея хотят 60, а за Антона 40. Наверное Алексею 20 млн за 2 гола "Ювентусу" набросили. А если серьезно, то это дело "Локо", полагаю если поступит предложение от серьезного клуба из топ-5, то торг будет уместен, и придут к взаимовыгодным условиям, устраивающим всех.
        Tostao
        Tostao
           83 / 869
        сегодня в 19:05
        А чё не 200? Разницы никакой. Интересно - какая сумма отступных прописана в контрАХтах?! Наверняка значительно ниже, а хотеть - хотеть можете сколько угодно.
        andrefino13
        andrefino13 ответил Литейный 4
           309 / 869
        сегодня в 19:05
        Посмеешься когда новый лимит в силу вступит, может тогда поймёшь, что наши футболисты в два раза подорожали. От травм иностранцев никто не застрахован, у вас двое в лазарете, у Локо, у Краснодара... Смысл тебя держать, даже одному.
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