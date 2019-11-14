«Локомотив» оценил Миранчуков в 100 млн евро

Петржела вызвал демона обновляемой дискуссии о первом клубе страны, и «Соккер.ру

«Соккер.ру» не любит жанр некрологов футбольным клубам. Именно поэтому проблемы

«Соккер.ру» зовет самарцев и игроков других клубов в антисборную!

Много раз подчеркивали статус северян как фаворита на «Соккер.ру», что не мешает