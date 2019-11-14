«Локомотив» оценил Миранчуков в 100 млн евро

«Локомотив» планирует выручить приличные деньги с продажи полузащитников Алексея и Антона Миранчуков.
Сообщается, что клуб оценил Алексея в 60 млн евро, а Антона - в 40 млн евро. Ранее скаут «Локомотива» Риккардо Червеллати рассказал о возможности ухода футболистов из команды.
Стоит-то оно стоит, да никто ж его не покупает!
У вас же совсем никудышное сено! Разве что горит хорошо.(С)
Гыгыгы
Стоит-то оно стоит, да никто ж его не покупает!
У вас же совсем никудышное сено! Разве что горит хорошо.(С)
Гыгыгы
Топ-клуб из-за бугра за 20 млн евро сможет приобрести
Топ-клуб из-за бугра за 20 млн евро сможет приобрести
Торги закончены. Ставок больше нет.
Торги закончены. Ставок больше нет.