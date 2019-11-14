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Агент: «До полноценного предложения от „Арсенала“ по Дивееву не дошло»

сегодня, 08:42

Агент Олег Ерёмин рассказал, почему полузащитник ЦСКА Игорь Дивеев не перешел в лондонский «Арсенал».

Скаут «Арсенала» мне звонил и говорил о рассмотрении кандидатуры Дивеева. Но до полноценного предложения не дошло, потому что он тогда не играл в клубе. «Арсенал» не мог оценить его хотя бы на уровне РПЛ. А ехать туда без понятного статуса в команде, на условную стажировку, мы сами не видели смысла. Ехать просто для того, чтобы попробовать? Он и в «Уфе» мог это сделать. 

Причин, по которым его взял ЦСКА, сразу несколько. Во-первых, он хорошо играл на уровне сборных, а у «армейцев» очень хороший селекционный отдел. Во-вторых, его хорошо знал Ганчаренко, работавший с ним ранее. Плюс им был очень нужен центральный защитник, а «Уфа» согласилась на аренду с правом выкупа. Ну а то, что его не ставил Кириченко, — проблема самого Кириченко. Ганчаренко не боится доверять молодым. В итоге Дивеев в ЦСКА

Напомним, что до перехода в ЦСКА Дивеев играл за «Уфу», но не получал должной игровой практики.  

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Все комментарии
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
   508 / 864
сегодня в 09:59
да... в Апл можно было уехать только из Уфы, но парень выбрал Цска.
cska plus
cska plus
   8 / 864
сегодня в 09:25
Дивеев неплохо смотрится у нас да и прибавляет парень с каждым матчем и не хуже Бекао.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   18 / 864
сегодня в 09:17
У нас поллиги перспективных....которыми кто либо когда либо интересовался в европах.....
Только из этой безконкурентной, "ленивой зоны комфорта" созданной господином Мутко и Ко для паспортистов - не уезжают.....
Объективное мнение
Объективное мнение
   210 / 864
сегодня в 09:05
Ну может арсенал его и ккпит позже
ДАША Д
ДАША Д
   167 / 864
сегодня в 09:05
Явно не суперигрок.
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