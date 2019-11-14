Агент: «До полноценного предложения от „Арсенала“ по Дивееву не дошло»

Агент Олег Ерёмин рассказал, почему полузащитник ЦСКА Игорь Дивеев не перешел в лондонский «Арсенал».
Скаут «Арсенала» мне звонил и говорил о рассмотрении кандидатуры Дивеева. Но до полноценного предложения не дошло, потому что он тогда не играл в клубе. «Арсенал» не мог оценить его хотя бы на уровне РПЛ. А ехать туда без понятного статуса в команде, на условную стажировку, мы сами не видели смысла. Ехать просто для того, чтобы попробовать? Он и в «Уфе» мог это сделать.
Причин, по которым его взял ЦСКА, сразу несколько. Во-первых, он хорошо играл на уровне сборных, а у «армейцев» очень хороший селекционный отдел. Во-вторых, его хорошо знал Ганчаренко, работавший с ним ранее. Плюс им был очень нужен центральный защитник, а «Уфа» согласилась на аренду с правом выкупа. Ну а то, что его не ставил Кириченко, — проблема самого Кириченко. Ганчаренко не боится доверять молодым. В итоге Дивеев в ЦСКА!
Напомним, что до перехода в ЦСКА Дивеев играл за «Уфу», но не получал должной игровой практики.
Только из этой безконкурентной, "ленивой зоны комфорта" созданной господином Мутко и Ко для паспортистов - не уезжают.....
Только из этой безконкурентной, "ленивой зоны комфорта" созданной господином Мутко и Ко для паспортистов - не уезжают.....