Агент: «До полноценного предложения от „Арсенала“ по Дивееву не дошло»

Агент Олег Ерёмин рассказал, почему полузащитник ЦСКА не перешел в лондонский «Арсенал».

Скаут «Арсенала» мне звонил и говорил о рассмотрении кандидатуры Дивеева. Но до полноценного предложения не дошло, потому что он тогда не играл в клубе. «Арсенал» не мог оценить его хотя бы на уровне РПЛ . А ехать туда без понятного статуса в команде, на условную стажировку, мы сами не видели смысла. Ехать просто для того, чтобы попробовать? Он и в «Уфе» мог это сделать.