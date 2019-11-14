Сразу несколько клубов РПЛ заинтересовались форвардом «Луча» Алиевым

сегодня, 12:38

Нападающим «Луча» заинтересовались несколько клубов российской Премьер-Лиги.

Интерес к 20-летнему футболисту проявляют тульский «Арсенал», «Урал» и «Оренбург». Селекционеры планируют просмотреть форварда в предстоящих матчах «Луча» в Москве со «Спартаком-2» и «Торпедо».

Саид является воспитанником махачкалинского «Анжи». В текущем сезоне ФНЛ нападающий отыграл в 22 матчах, забил 6 голов (2 – с пенальти), а также получил 3 жёлтые карточки.