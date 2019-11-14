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Сразу несколько клубов РПЛ заинтересовались форвардом «Луча» Алиевым

сегодня, 12:38

Нападающим «Луча» Саидом Алиевым заинтересовались несколько клубов российской Премьер-Лиги.

Интерес к 20-летнему футболисту проявляют тульский «Арсенал», «Урал» и «Оренбург». Селекционеры планируют просмотреть форварда в предстоящих матчах «Луча» в Москве со «Спартаком-2» и «Торпедо».

Саид является воспитанником махачкалинского «Анжи». В текущем сезоне ФНЛ нападающий отыграл в 22 матчах, забил 6 голов (2 – с пенальти), а также получил 3 жёлтые карточки.

Нынешний клуб Алиева находится в подвале первенства ФНЛ (17 место). Последний матч «Луч» проиграл ярославскому «Шиннику».

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
   5 / 863
сегодня в 13:28
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил Ваня лучший
   327 / 863
сегодня в 13:27
Не знаю топ игрок или нет,но наблюдал за ним в кубковом матче в Грозном и многие болельщики хотели,чтобы руководство обратило на него внимание.
ДСА
ДСА
   132 / 863
сегодня в 13:24
С Луча надо линять.
Ваня лучший
Ваня лучший
   17 / 863
сегодня в 12:54
Мегазвезда практически. Не зря такие топы им заинтересовались. Наверное тысяч 50 рублей дадут
Рожден в СССР
Рожден в СССР
   119 / 863
сегодня в 12:46
для рпл супер форвард
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