Скаут «Локомотива» рассказал о планируемом усилении состава

Скаут «Локомотива» Андрей Лосюк на форуме Wyscout в Амстердаме сообщил, что больше команде требуется усиление линии атаки:

Мы пока присматриваемся и хотим понять, где мы будем в декабре. Команда здорова, мы укомплектованы во всех линиях. Но все же надеемся на некоторое усиление. Имею в виду линию атаки.

К сожалению, у нас три травмированных форварда. Это заставляет искать нападающего, который мог бы помочь нам важными голами.