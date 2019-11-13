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Скаут «Локомотива» рассказал о планируемом усилении состава

сегодня, 21:33

Скаут «Локомотива» Андрей Лосюк на форуме Wyscout в Амстердаме сообщил, что больше команде требуется усиление линии атаки:

Мы пока присматриваемся и хотим понять, где мы будем в декабре. Команда здорова, мы укомплектованы во всех линиях. Но все же надеемся на некоторое усиление. Имею в виду линию атаки.

К сожалению, у нас три травмированных форварда. Это заставляет искать нападающего, который мог бы помочь нам важными голами.

Ранее сообщалось, что «железнодорожники» претендуют на форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева

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Locomotive Breath
Locomotive Breath
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сегодня в 21:36
Да неужели линию атаки? Клюнул жареный петух? А спрогнозировать, на всякий случай, нельзя раньше было?
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