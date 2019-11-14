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«Уфа» может перехватить игрока у ЦСКА

сегодня, 18:01

Полузащитник «Нефтехимика» Денис Макаров близок к уходу из клуба.

Недавно сообщалось, что ЦСКА готов подписать 21-летнего игрока ближайшей зимой. Сегодня стало известно, что Макаров также находится в сфере интересов «Уфы». Действующий контракт хавбека с «Нефтехимиком» рассчитан до лета 2020 года. 

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Все комментарии
Армейская душа
Армейская душа
   51 / 869
сегодня в 19:42
В телеге на канале ЦСКА пишут нападающий, тут хавбек, хотя в источнике сказано - бомбардир. Копирайтер вообще в футболе ни бум-бум?
isamsn
isamsn
   412 / 869
сегодня в 19:04
На скамейку сидеть,чтобы числится у Гончаренко и выходить на замену Облякову на 5 минут в конце игры,наверно ему самому это не захочется. Так что уж лучше в Уфу...
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   138 / 869
сегодня в 18:56
=DDD
А сам Макаров привыборе автобуса неатакующего и самого титулованного российского клуба кого ж выберет то))))
Байкал-38.
Байкал-38.
   73 / 869
сегодня в 18:52
У Гинера видать реальный кризис, если даже Уфа уже перехватывает игроков!
mat73
mat73
   205 / 869
сегодня в 18:49
Купить дешевле, перепродать подороже
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   208 / 869
сегодня в 18:43
Не может. Если ЦСКА сам не откажется от приобретения игрока.
time out
time out
   45 / 869
сегодня в 18:30
    mangoх12
    mangoх12 ответил Ангел неБесГрешен
       31 / 869
    сегодня в 18:25
    Каким же нищебродом кажется якобы частник гинер, если даже Уфа может перехватит у него игрока. За обеды футболисты играть не будут...
    Только Сутормину не рассказывай про это) ахахах
    Миша Вилков
    Миша Вилков ответил Ангел неБесГрешен
       28 / 869
    сегодня в 18:19
    Каким же нищебродом кажется якобы частник гинер, если даже Уфа может перехватит у него игрока. За обеды футболисты играть не будут...
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА
         52 / 869
      сегодня в 18:08
      ЦСКА нужен нападающий, а с полузащитниками можно и подождать, хоть Денис и хороший парень.
      Leha-ha50
      Leha-ha50
         5 / 869
      сегодня в 18:08
      Витек с Уфой поладит!!!
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
         22 / 869
      сегодня в 18:07
      Каким же нищебродом кажется якобы частник гинер, если даже Уфа может перехватит у него игрока. За обеды футболисты играть не будут...
      cska plus
      cska plus
         8 / 869
      сегодня в 18:06
      Уфа не конкурент ЦСКА.
      VIPded
      VIPded
         72 / 869
      сегодня в 18:04
      Уфа в посредники рвется? Как эксклюзивный поставщик в ряды армейцев? )))
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