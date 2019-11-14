«Уфа» может перехватить игрока у ЦСКА

Полузащитник «Нефтехимика» Денис Макаров близок к уходу из клуба.
Недавно сообщалось, что ЦСКА готов подписать 21-летнего игрока ближайшей зимой. Сегодня стало известно, что Макаров также находится в сфере интересов «Уфы». Действующий контракт хавбека с «Нефтехимиком» рассчитан до лета 2020 года.
А сам Макаров привыборе автобуса неатакующего и самого титулованного российского клуба кого ж выберет то))))
А сам Макаров привыборе автобуса неатакующего и самого титулованного российского клуба кого ж выберет то))))