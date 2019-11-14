«Зенит» намекнул на переход Ибрагимовича

сегодня, 13:09

Твиттер «Зенита» отреагировал на пост с вопросом о том, где продолжит карьеру шведский нападающий . Сине-бело-голубые опубликовали смайл с прижатым ко рту указательным пальцем, что может являться намеком на потенциальный переход.

