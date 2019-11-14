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«Зенит» намекнул на переход Ибрагимовича

сегодня, 13:09

Твиттер «Зенита» отреагировал на пост с вопросом о том, где продолжит карьеру шведский нападающий Златан Ибрагимович. Сине-бело-голубые опубликовали смайл с прижатым ко рту указательным пальцем, что может являться намеком на потенциальный переход. 

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Все комментарии
ОПС
ОПС
   299 / 863
сегодня в 15:06
Свежо предание да верится с трудом.
Олег Борткевич
Олег Борткевич
   703 / 863
сегодня в 15:04
Было бы здорово. Интерес к нашему чемпионату явно бы повысился и России и за ее пределами. А как Канделаки обрадуется!
Mi6
Mi6
   600 / 863
сегодня в 15:02
Ещё и ибру угробят))
Сантус
Сантус
   49 / 863
сегодня в 15:01
Не намекнул,а слегка набросил на вентилятор...)
GYTSYL
GYTSYL
   24 / 863
сегодня в 15:00
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский
       311 / 863
    сегодня в 15:00
    Дешёвый пиар "бакланов"
    Бутсы
    Бутсы ответил bosun
       124 / 863
    сегодня в 14:59
    Вам пора уже в Африку гонцов засылать за очередными аборигенами-людоедами)
    Когда в Спартаке играли африканцы?
    Евгений Быстров
    Евгений Быстров
       228 / 863
    сегодня в 14:57
    Из пальца статейку высосали.
    abramjan
    abramjan
       224 / 863
    сегодня в 14:54
    если бы он поиграл в зените потом было бы интересно послушать откровения носатого о нашем чемпионате)))
    bosun
    bosun ответил Константин Белых
       465 / 863
    сегодня в 14:53
    Вам пора уже в Африку гонцов засылать за очередными аборигенами-людоедами)
    Gloomy59
    Gloomy59
       593 / 863
    сегодня в 14:52
    Очередная 73ыжная статейка, ни про что!!!!
    LOpp
    LOpp
       21 / 863
    сегодня в 14:45
    Если перейдет в Зенит, то представляю какое соревнование начнется у игроков: "Кто быстрее наденет футболку с надписью "Ибрагимович"

    и тут то Дзюбе как раз пригодятся навыки толкаться локтями в штрафной.
    mugik1973
    mugik1973
       428 / 863
    сегодня в 14:45
    Купить и сразу в Сочи Дзюбу в аренду отдать.
    ОВВ 74
    ОВВ 74 ответил ПерекатиПоле
    сегодня в 14:39
    Прикиньте если реально в Зенит перейдёт на пол года-год) Тогда не туннелю будет новичку пендели отвешивать, а новичок туннелю.
    вся туннель будет дуть новичку в свисток...
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       23 / 863
    сегодня в 14:38
    А следующий будет с пальцем у виска...
    Big krendel
    Big krendel
       34 / 863
    сегодня в 14:37
    Кто следующий? Меся или Рон? :)))
    bsww
    bsww
       366 / 863
    сегодня в 14:36
    Чтобы наверняка Зенит подписал Ибрагимовича, надо ...опу рвать, но занимать в группе 2 место и выходить в 1/8 ЛЧ, а это +5 баллов в копилку УЕФА разом и повышенный шанс на выход в 1/4 ЛЧ, если подпишем Златана и "благоприятный" жребий
    Константин Белых
    Константин Белых
       96 / 863
    сегодня в 14:29
    Да ладно бомжи-дайте ему 10 млн лички и 3 года контракт за сезон и он скажет что с детства за Зенит! Еще не забудьте Клозе с Рональдиньо -АБЕЛАРДО есть уже. И станете мощной машиной. Гол Лейпцигу на своей поляне забьете все таки..
    Морозовский
    Морозовский ответил andreika20133
       4 / 863
    сегодня в 14:26
    Полная хрень.
    Андрюша, эта новость как раз для тебя!
    Ravshan878
    Ravshan878
       16 / 863
    сегодня в 14:25
    А почему бы нет. Дзюба Ибру каждый день честь отдавал бы.
    Zimmer
    Zimmer
       505 / 863
    сегодня в 14:16
    Тонкий намек.
    Байкал-38.
    Байкал-38.
       59 / 863
    сегодня в 14:15
    Нарцисс Ибра с детства хотел играть в Зените и только в глубокой старости его мечта может осуществиться!!!
    морозз
    морозз
       37 / 863
    сегодня в 14:09
    Сбудется мечта Дзюбы и он будет подавать мячи Златану!
    grafff
    grafff
       795 / 863
    сегодня в 14:06
    Утка
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
       11 / 863
    сегодня в 14:03
    Подозреваю, это просто продолжение тупого твиттерного юмора, которым так славится "Енисей". Соцсетями заведовать обычно ставят детей бонз каких-нибудь, надо же им с чего-то начинать, а умом они редко блещут.
    obana777
    obana777
       58 / 863
    сегодня в 14:01
    Сначала надо арендовать большую закаточную машинку.
    Kurt Bekelman
    Kurt Bekelman
       138 / 863
    сегодня в 14:00
    возраст подходящий =DDDD
    cska plus
    cska plus
       7 / 863
    сегодня в 14:00
    Нет ну газпром вообще уже.
    Морозовский
    Морозовский
       4 / 863
    сегодня в 14:00
    Гацкан отправит Ибрагима вслед за Малкомом!
    andreika20133
    andreika20133
       364 / 863
    сегодня в 13:58
    Полная хрень.
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