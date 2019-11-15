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Главный тренер «ЛА Гэлакси»: «Ибрагимович хочет завершить карьеру в Италии»

сегодня, 10:04

Главный тренер «Лос-Анджелес Гэлакси» Гильермо Барос Скелотто рассказал о планах нападающего Златана Ибрагимовича, покинувшего калифорнийскую команду:

Он пока не знает, что будет делать дальше. Златан – великолепный футболист, но я не знаю, каким будет его следующий шаг. Возможно, он закончит карьеру в Неаполе или Милане. Он заслуживает и хочет повесить бутсы на гвоздь в Италии.

Что касается варианта с «Наполи», Златан и Анчелотти отлично знают друг друга. Ибрагимович обладает всеми характеристиками, в которых клуб нуждается в данный момент.

Ранее «ЛА Гэлакси» объявил об уходе Ибрагимовича

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   6 / 864
сегодня в 11:09
    Гавриленко
    Гавриленко
       369 / 864
    сегодня в 10:13
    Обязательно надо приобретать, а то один клуб с берегов Невы раскатал губу на Златана.
    cska plus
    cska plus
       7 / 864
    сегодня в 10:05
    Для него это не проблема.
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