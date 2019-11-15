Главный тренер «ЛА Гэлакси»: «Ибрагимович хочет завершить карьеру в Италии»

Главный тренер «Лос-Анджелес Гэлакси» рассказал о планах нападающего , покинувшего калифорнийскую команду:

Он пока не знает, что будет делать дальше. Златан – великолепный футболист, но я не знаю, каким будет его следующий шаг. Возможно, он закончит карьеру в Неаполе или Милане. Он заслуживает и хочет повесить бутсы на гвоздь в Италии.

Что касается варианта с «Наполи», Златан и Анчелотти отлично знают друг друга. Ибрагимович обладает всеми характеристиками, в которых клуб нуждается в данный момент.