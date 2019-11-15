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Дешам: «Сборная Франции сыграла ниже своих возможностей»

сегодня, 08:44
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция2 : 1Логотип футбольный клуб МолдавияМолдавияМатч завершен

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу в матче отбора к Евро-2020 над командой Молдавии.

Молдавия компактно играла в обороне, и проблема заключалась в том, что наши нападающие слишком часто находились в одной зоне и были статичны. Это облегчало задачу сопернику. Во втором тайме мы добавили скорости и сыграли лучше, хотя реализовали не все моменты.

В перерыве я подобрал нужные слова и, пожалуй, даже немного переборщил с критикой. Но, учитывая уровень нашего мастерства, мы сыграли ниже своих возможностей.

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cska plus
cska plus
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сегодня в 08:59
Ну хоть победили.
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