Дешам: «Сборная Франции сыграла ниже своих возможностей»

Главный тренер сборной Франции прокомментировал победу в матче отбора к Евро-2020 над командой Молдавии.

Молдавия компактно играла в обороне, и проблема заключалась в том, что наши нападающие слишком часто находились в одной зоне и были статичны. Это облегчало задачу сопернику. Во втором тайме мы добавили скорости и сыграли лучше, хотя реализовали не все моменты.

В перерыве я подобрал нужные слова и, пожалуй, даже немного переборщил с критикой. Но, учитывая уровень нашего мастерства, мы сыграли ниже своих возможностей.