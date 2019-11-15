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Дрогба рассказал, почему отказался от работы в «Челси»

сегодня, 08:53

Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба рассказал, что имел возможность вернуться в клуб в качестве тренера, но отклонил предложение.

Ивуариец намерен возглавить национальную федерацию футбола, в связи с чем возвращение в стан «аристократов» не состоялось.

Я лидер по натуре. Мои желания распространяются дальше, чем просто роль тренера. Тренер имеет влияние на свой клуб, а я хочу иметь влияние на целую нацию.

Я хочу, чтобы мы переосмыслили футбол, чтобы мы могли развивали его. У Кот-д`Ивуара славное футбольное прошлое.

Ранее сообщалось, что Дрогба записался на магистерскую программу УЕФА

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Октябрь 1917
Октябрь 1917
   636 / 865
сегодня в 09:23
Наполеон.
kolpankolpan
kolpankolpan
   247 / 865
сегодня в 09:06
Достойная личность.Самое главное что-бы людоедом не стал.
cska plus
cska plus
   7 / 865
сегодня в 09:02
Амбиции высокие посмотрим, что у него получится.
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