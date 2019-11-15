Дрогба рассказал, почему отказался от работы в «Челси»

Бывший нападающий «Челси» рассказал, что имел возможность вернуться в клуб в качестве тренера, но отклонил предложение.

Ивуариец намерен возглавить национальную федерацию футбола, в связи с чем возвращение в стан «аристократов» не состоялось.

Я лидер по натуре. Мои желания распространяются дальше, чем просто роль тренера. Тренер имеет влияние на свой клуб, а я хочу иметь влияние на целую нацию.

Я хочу, чтобы мы переосмыслили футбол, чтобы мы могли развивали его. У Кот-д`Ивуара славное футбольное прошлое.