Роналду: «Я нахожусь в хорошей форме»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что у него нет проблем со здоровьем. Об этом футболист сообщил накануне поединка за сборную Португалии против команды Литвы в рамках отбора на Евро-2020.
Ранее ходили слухи, что форвард имеет проблемы с коленом.
Хочу закрыть эту тему. Я нахожусь в хорошей форме. Баланс определённо положительный. Теперь можете брать интервью у других игроков.
Без Роналду и Мальту обыграть будет сложно,так и запомните.
Без Роналду и Мальту обыграть будет сложно,так и запомните.