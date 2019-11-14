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Роналду: «Я нахожусь в хорошей форме»

сегодня, 21:28
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия2 : 0Логотип футбольный клуб ЛитваЛитваМатч идет

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что у него нет проблем со здоровьем. Об этом футболист сообщил накануне поединка за сборную Португалии против команды Литвы в рамках отбора на Евро-2020.

Ранее ходили слухи, что форвард имеет проблемы с коленом.

Хочу закрыть эту тему. Я нахожусь в хорошей форме. Баланс определённо положительный. Теперь можете брать интервью у других игроков.

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Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   309 / 876
сегодня в 22:49
Сарри находится в плохой форме,а Роналду будет играть через боль до последней секунды,потому что он боец,а не слюнтяй из Южной Америки. А если его вздумают заменить,то мы знаем о последствиях,которые ждут тренера.
Без Роналду и Мальту обыграть будет сложно,так и запомните.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   84 / 876
сегодня в 22:38
видать форму Португалии он считает хорошей,в отличии от игроков сб России.
juvenale
juvenale
   37 / 876
сегодня в 22:36
по игре не скажешь
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   174 / 876
сегодня в 22:35
В хорошей форме три гола не удается ни одного соперника обводит но сам утверждает,что он лучший-маразм.
obana777
obana777
   60 / 876
сегодня в 22:07
Посмотрим в игре, в какой ты форме. Может ты уже сдулся и то, что показываешь в игре, это твоя "хорошая" форма.
Морозовский
Морозовский
   5 / 876
сегодня в 21:46
Шнурки погладил!
cska plus
cska plus
   8 / 876
сегодня в 21:39
Малословен Рон.
alexfor
alexfor
   93 / 876
сегодня в 21:37
ну сегодня твой клиент, так что форму есть вариант показать
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