Роналду: «Я нахожусь в хорошей форме»

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Нападающий «Ювентуса» заявил, что у него нет проблем со здоровьем. Об этом футболист сообщил накануне поединка за сборную Португалии против команды Литвы в рамках отбора на Евро-2020.

Ранее ходили слухи, что форвард имеет проблемы с коленом.