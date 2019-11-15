Дюков: «Adidas выпустил форму сборной России без согласования»

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал информацию о новой форме сборной России, подготовленной Adidas для Евро-2020:

Работа со спонсором и разработка формы — длительный процесс, который занимает 14-15 месяцев. В сентябре 2018 года был приготовлен новый дизайн, РФС высказал свои пожелания, не согласовал вариант. В январе предложили новую версию, и они опять не получили нашего одобрения. Но тем не менее они пустили ее в производство без нашего согласования. В результате мы получили ту форму, которая есть. Наше мнение — дизайн неудачный, есть вопросы к качеству.

Надеемся, что Adidas проведет работу над ошибками. Пока будем выступать в той форме, которая есть. Adidas — наш давний партнер. Мы хотели поддержать партнеров. Во время презентации стало понятно, что проблема не только с дизайном, но и качеством. Причем достаточно существенное. Речи о разрыве с контакта с Adidas не идет. Когда контракт подойдет к завершению, тогда можем рассмотреть и российские компании.