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Дюков: «Adidas выпустил форму сборной России без согласования»

сегодня, 15:12

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал информацию о новой форме сборной России, подготовленной Adidas для Евро-2020:

Работа со спонсором и разработка формы — длительный процесс, который занимает 14-15 месяцев. В сентябре 2018 года был приготовлен новый дизайн, РФС высказал свои пожелания, не согласовал вариант. В январе предложили новую версию, и они опять не получили нашего одобрения. Но тем не менее они пустили ее в производство без нашего согласования. В результате мы получили ту форму, которая есть. Наше мнение — дизайн неудачный, есть вопросы к качеству.

Надеемся, что Adidas проведет работу над ошибками. Пока будем выступать в той форме, которая есть. Adidas — наш давний партнер. Мы хотели поддержать партнеров. Во время презентации стало понятно, что проблема не только с дизайном, но и качеством. Причем достаточно существенное. Речи о разрыве с контакта с Adidas не идет. Когда контракт подойдет к завершению, тогда можем рассмотреть и российские компании.

Ранее Adidas рассказал, почему триколор на форме сборной России оказался перевёрнут

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Grabovsky
Grabovsky
   785 / 867
сегодня в 16:45
Так какого ... Если вы не согласовали форму почему футболисты презентовали её.????
VV V
VV V
   209 / 867
сегодня в 16:10
При Сталине весь Адидас и РФС сразу бы пошли в расход, за то что перепутали цвета государственного флага.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   8 / 867
сегодня в 15:30
Короче, Adidas давно нас нае, плевал на качество, и выпускал несертифицированные футболки, но мы его поддержим. Логично, очень.
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