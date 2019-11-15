Кин: «Проблема Стерлинга преувеличена. Я дрался со Шмейхелем, это норма»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о конфликте и , который произошёл в расположении сборной Англии:

Я за свою карьеру не раз видел, как футболисты выясняют отношения на кулаках, и могу сказать, что в данном случае проблему сильно преувеличили. Мне кажется, мы торопимся с критикой игроков. Хотя я не защищаю Стерлинга, пошедшего против партнёра по команде.

Я дрался с в отеле. Это было в фойе в четыре часа утра, так что вокруг не было много людей. И за это нам досталось от тренера – он сказал, что мы опозорились. Справедливости ради, Петер извинился, и мы оставили это позади. Тот случай никак не сказался на наших отношениях как партнёров по команде.

Когда у одноклубников происходит стычка, всё заканчивается нормально. Просто иногда нужно очистить воздух от напряжения, которое может беспокоить игроков.