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Кин: «Проблема Стерлинга преувеличена. Я дрался со Шмейхелем, это норма»

сегодня, 11:36

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился мнением о конфликте Рахима Стерлинга и Джо Гомеса, который произошёл в расположении сборной Англии:

Я за свою карьеру не раз видел, как футболисты выясняют отношения на кулаках, и могу сказать, что в данном случае проблему сильно преувеличили. Мне кажется, мы торопимся с критикой игроков. Хотя я не защищаю Стерлинга, пошедшего против партнёра по команде.

Я дрался с Петером Шмейхелем в отеле. Это было в фойе в четыре часа утра, так что вокруг не было много людей. И за это нам досталось от тренера – он сказал, что мы опозорились. Справедливости ради, Петер извинился, и мы оставили это позади. Тот случай никак не сказался на наших отношениях как партнёров по команде.

Когда у одноклубников происходит стычка, всё заканчивается нормально. Просто иногда нужно очистить воздух от напряжения, которое может беспокоить игроков.

Ранее сообщалось, что Стерлинг был исключён из состава сборной Англии в связи со стычкой с партнёром по команде. 

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DXTK
DXTK
   109 / 864
сегодня в 12:42
Стерлинг и Гомес это просто два задиристых индюка один бывший второй нынешний. Надо было двоих отстранять от игры сборной, ничего не изменилось бы от их отсутствия, вон Стерлинга не было хоть никто не запарывал моменты в атаке.

в Случаи Шмейхеля и Кина понятно, когда игроки из одной команды дерутся, значит не все так плохо и им не без различно. другое дело Гомес и Стрелинг, которые не поделили бровку, являясь соперниками.

PS еще хорошо что вместо Стерлинга не сам Рой Кин, а то боюсь он точно бы не сдержался бы и сломал бы игрока Ливерпуля.
dimagas2
dimagas2
   114 / 864
сегодня в 12:28
Матерацци помню почти всех лупил в ноги,да так что гетры рвались да щитки трескали,но ничего до драк редко доходило,а тут вон как девки стали ныть.
mangoх12
mangoх12
   28 / 864
сегодня в 12:21
Мячик не поделили
Groove000
Groove000
   51 / 864
сегодня в 12:21
Да раньше и футбол был более жестким, контактным, а сейчас все хрустальные, чуть что - сразу крики и адские муки
cska plus
cska plus
   7 / 864
сегодня в 12:11
Лучше подраться чем словами разбрасываться.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   149 / 864
сегодня в 11:59
Должно быть занятный был спарринг у Роя с Петером.
ДАША Д
ДАША Д
   144 / 864
сегодня в 11:55
Идеально никогда не бывает.
DDT
DDT
сегодня в 11:45
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