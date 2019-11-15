Кин: «Проблема Стерлинга преувеличена. Я дрался со Шмейхелем, это норма»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился мнением о конфликте Рахима Стерлинга и Джо Гомеса, который произошёл в расположении сборной Англии:
Я за свою карьеру не раз видел, как футболисты выясняют отношения на кулаках, и могу сказать, что в данном случае проблему сильно преувеличили. Мне кажется, мы торопимся с критикой игроков. Хотя я не защищаю Стерлинга, пошедшего против партнёра по команде.
Я дрался с Петером Шмейхелем в отеле. Это было в фойе в четыре часа утра, так что вокруг не было много людей. И за это нам досталось от тренера – он сказал, что мы опозорились. Справедливости ради, Петер извинился, и мы оставили это позади. Тот случай никак не сказался на наших отношениях как партнёров по команде.
Когда у одноклубников происходит стычка, всё заканчивается нормально. Просто иногда нужно очистить воздух от напряжения, которое может беспокоить игроков.
Ранее сообщалось, что Стерлинг был исключён из состава сборной Англии в связи со стычкой с партнёром по команде.
в Случаи Шмейхеля и Кина понятно, когда игроки из одной команды дерутся, значит не все так плохо и им не без различно. другое дело Гомес и Стрелинг, которые не поделили бровку, являясь соперниками.
PS еще хорошо что вместо Стерлинга не сам Рой Кин, а то боюсь он точно бы не сдержался бы и сломал бы игрока Ливерпуля.
в Случаи Шмейхеля и Кина понятно, когда игроки из одной команды дерутся, значит не все так плохо и им не без различно. другое дело Гомес и Стрелинг, которые не поделили бровку, являясь соперниками.
PS еще хорошо что вместо Стерлинга не сам Рой Кин, а то боюсь он точно бы не сдержался бы и сломал бы игрока Ливерпуля.