Неаполитанское сумасшествие и слабый Анчелотти

вчера, 16:00

«Соккер.ру» - о боссе «Наполи» Де Лаурентисе, который перегибает палку, и уставшем от футбола Анчелотти.

Суровые времена наступили для «Наполи», команда попала в психологическую яму из-за плохих результатов, а кинопродюсер и по совместительству президент клуба Аурелио Де Лаурентис грозится превратить классическую драму в фильм-катастрофу.

5 матчей без побед. Просвета нет

Причины для негодования у Де Лаурентиса определенно есть: «Наполи» не выигрывает на протяжении пяти подряд матчей, безвыигрышная серия в Серии A (простите за такую тавтологию) растянулась на четыре тура и отправила «адзурри» на седьмое место в турнирной таблице. Это за пределами еврокубковой зоны, в четырех баллах от лигочемпионской четверки, а если говорить об анонсированной борьбе за Скудетто, за которое Карло Анчелотти собирался «бороться до конца» еще в октябре, то тему можно официально закрывать. В 12 турах «Наполи» набрал на 13 очков меньше, чем лидирующий «Ювентус», превосходство «Интера» - 12 очков. Понятно, что титул разыграют эти двое.

Анчелотти близок ко второй подряд осенней отставке

При всей симпатии к Карло Анчелотти пора признать, что он растерял большую часть своих тренерских достоинств. В какой-то момент итальянец поверил, что достаточно быть классным дядькой, чтобы все получалось, но сейчас очевидно: футбол опередил Анчелотти, а Карло отстал от современных тенденций. Фактически получается, что у Карлетто не было от «а» до «я» реализованных успешных проектов после блестящего «Милана» в начале века.

Анчелотти, пользуясь наработками предшественников и создавая исключительную атмосферу, с ходу завоевывал титулы с «Челси», «Реалом» и «Баварией», но заканчивалось все примерно одинаково: когда необходимо было закатывать рукава и включаться в работу с полной отдачей, дотошно разбираться в деталях, подгонять детальки пазла, изобретать схемы и нестандартные решения, щелкать головоломки и мотивировать команду для повседневных задач, Карло выглядел пассивным и даже растерянным.

К сожалению, Анчелотти превратился в тренера-функцию: он может прийти в выстроенную команду, мудро распорядиться наработками предшественника, дать футболистам хороший психологический импульс, что на первоначальном этапе может привести даже к всплеску результатов, однако в долгую подход Карло не работает. Анчелотти ловко подхватывал знамя из рук Моуриньо (в «Реале»), Гвардиолы (в «Баварии») и Сарри (в «Наполи»), но в двух предыдущих случаях был уволен, да и сейчас все к этому идет.

Увольнения — удар по репутации большого тренера, а Карло взял за моду именно так прощаться с работодателями, ведь после «Милана» он только из ПСЖ ушел по своей воле, чтобы возглавить «Королевский клуб». «Челси», «Реал», «Бавария» находили причины для отставок «алленаторе», причем если первые два клуба дожидались окончаний неудачных сезонов, то терпение мюнхенцев лопнуло осенью, с «Наполи» может случиться то же самое.

И дело не только в плачевных результатах последнего месяца, «Наполи» под руководством Анчелотти деградировал по сравнению с периодом Сарри. Стало больше фланговой игры, ухудшилась эффективность позиционных атак, при этом заслуживающего высокой оценки баланса с обороной тоже добиться не удалось. И это не говоря о том, что Де Лаурентис звал Анчелотти с оглядкой на его титулы:

При Сарри команда играла красиво, но за три года мы ничего не выиграли, хотя у Сарри было все для этого. Анчелотти — победитель. Мы верим в него.

Реакция Аурелио Де Лаурентиса

Президент «Наполи» наверняка уже отправил бы Анчелотти в отставку, но его разубедили юристы: все-таки у Карло контракт до 2021 года с серьезной зарплатой, которую придется платить даже в случае отстранения тренера от работы. Де Лаурентис решил выразить свое негодование иначе: после поражения от «Ромы» приказал команде и тренерскому штабу оставаться на базе до исправления ситуации. Фанаты, у которых прежде случались распри с Аурелио, на этот раз приняли сторону президента, а Анчелотти, выразив несогласие с такими методами, все-таки отправился на базу, чтобы не платить штраф.

Бунт и угрозы

Однако после матча с «Зальцбургом» в Лиге чемпионов футболисты отказались возвращаться на базу, бунт подняли опытные игроки, в числе зачинщиков неповиновения - Кальехон, Мертенс и Инсинье, который через сына Де Лаурентиса передал президенту позицию команды, активно выступал и Аллан, чья семья уже пострадала из-за этого. Супруга бразильца сообщила, что каждый день получает угрозы в социальных сетях, а на днях в дом футболиста ворвались неизвестные, которые устроили беспорядок, разбросали и поломали вещи. Женщина обвиняет в этом фанатов «Наполи». Де Лаурентис при этом не собирается снимать палец со спускового крючка и грозится в одностороннем порядке сократить контракты футболистов на 25% из-за неудачных результатов.

Кто прав, кто виноват?

Считается, что основная причина футбольных неудач «Наполи» в утративших мотивацию звездах: Мертенс, Кальехон, Инсинье, Кулибали играют как будто из-под палки, а Анчелотти уже не может зажечь в них пламя. Никто не снимает ответственность с игроков, но мы все знаем, что от Де Лаурентиса не так-то просто уйти, и к такому состоянию лидеры пришли в том числе потому, что не смогли уйти, когда этого хотели, когда у них были интересные предложения. Как с ума не сходят все вместе, так и мотивацию не теряют коллективно, а если такое происходит — значит, ищите системный сбой в клубе.

Сейчас поведение Де Лаурентиса стало достоянием общественности, и Аурелио выглядит типичным сумасшедшим боссом. Что бы там ни случилось, но поведение президента в стиле отбитого фаната не поспособствует выходу из кризиса, точно не добавит «Наполи» очков репутации. Своим поведением Де Лаурентис подверг опасности семьи своих футболистов — вот ярчайший маркер неадекватности.

Думаю, теперь «Наполи» будет гораздо сложнее приглашать сильных игроков: кто захочет идти в клуб, где в одностороннем порядке режут зарплаты, запирают на базе и натравливают фанатов? А ведь кем-то придется заменить бунтовщиков, которые должны покинуть «Наполи», да и Анчелотти явно не задержится на «Сан-Паоло». Может быть, Де Лаурентис так себя ведет, потому что его время в «Наполи» тоже подходит к концу, а развязка по киношным стандартам не может быть скучной.