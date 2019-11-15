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Саутгейт прокомментировал освистывание Гомеса английскими фанатами

сегодня, 11:46
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия7 : 0Логотип футбольный клуб ЧерногорияЧерногорияМатч завершен

Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт прокомментировал поведение болельщиков в матче с Черногорией.

По ходу встречи защитника «трёх львов» Джо Гомес, у которого ранее произошла стычка с нападающим Рахимом Стерлингом, был освистан собственными фанатами.

Первым делом должен сказать, что вся команда разочарована произошедшим, поскольку она едина и наши игроки отлично ладят друг с другом. Ни один футболист сборной Англии не должен быть освистан. Я не понимаю, как такое возможно.

Мне обидно за Джо, но он получил полную поддержку от партнёров. Я уже поговорил с ним и сделаю это снова завтра, поскольку он должен почувствовать поддержку от каждого. Мы команда, и Гомес не сделал ничего неправильного. Я дал понять это ранее на неделе, поэтому мне непонятна такая реакция.

Джо и Рахим, как и вся команда, являются близкими друзьями, и мы не хотим, чтобы кто-либо из игроков сталкивался с подобным.

Ранее Саутгейт поделился мнением от матча с Черногорией

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Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   239 / 864
сегодня в 12:15
Во 2-м круге, когда будет "чемпионская" игра между Ливером и МанСити, они точно поубивают друг-друга.
cska plus
cska plus
   7 / 864
сегодня в 12:06
Два негра дерутся а Гарет расхлёбывается.
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