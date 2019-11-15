Саутгейт прокомментировал освистывание Гомеса английскими фанатами

Главный тренер сборной Англии по футболу прокомментировал поведение болельщиков в матче с Черногорией.

По ходу встречи защитника «трёх львов» , у которого ранее произошла стычка с нападающим , был освистан собственными фанатами.

Первым делом должен сказать, что вся команда разочарована произошедшим, поскольку она едина и наши игроки отлично ладят друг с другом. Ни один футболист сборной Англии не должен быть освистан. Я не понимаю, как такое возможно.

Мне обидно за Джо, но он получил полную поддержку от партнёров. Я уже поговорил с ним и сделаю это снова завтра, поскольку он должен почувствовать поддержку от каждого. Мы команда, и Гомес не сделал ничего неправильного. Я дал понять это ранее на неделе, поэтому мне непонятна такая реакция.

Джо и Рахим, как и вся команда, являются близкими друзьями, и мы не хотим, чтобы кто-либо из игроков сталкивался с подобным.