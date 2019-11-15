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Бонуччи: «Мы обязательно поговорим с Роналду»

сегодня, 09:26
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)1 : 0Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи сообщил, что команда обязательно обсудит с Криштиану Роналду ситуацию, произошедшую в матче с «Миланом».

Не люблю смотреть в прошлое. Мы обязательно поговорим об этом. Когда мы вернёмся в клубное расположение, у нас будет возможность встретиться и всё обсудить.

Впереди ещё много игр, нам понадобится Роналду в лучшем его состоянии. Я убеждён, что Криштиану хочет помочь «Ювентусу» достичь всех целей.

Ранее сообщалось, что игроки «Ювентуса» ждут извинений от Роналду.

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Все комментарии
time out
time out
   44 / 864
сегодня в 11:16
Поговорите, если он захочет с вами разговаривать.
Gelious
Gelious ответил Roman Borovikov
   138 / 864
сегодня в 10:59
На тему, почему с Литвой и Миланом - это два разных человека?))
Потому что Сарри не Сантуш
ДСА
ДСА
   134 / 864
сегодня в 10:42
Как бы самим не пришлось просить прощения.
Гавриленко
Гавриленко
   369 / 864
сегодня в 10:23
Разваливается туринская зебра, прямо на глазах. Ахаха.)
Медив
Медив
   55 / 864
сегодня в 10:16
Это Рон с командой поговорит и обсудит их место. Шоб ему всякие пухлые Игуаины пихали? Не бывать такому
Зидан 1972
Зидан 1972
   137 / 864
сегодня в 09:45
Скорее всей командой понимают что у Сарри уже был такой инцидент!А поступок Рона не оправдываю!
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   40 / 864
сегодня в 09:37
На тему, почему с Литвой и Миланом - это два разных человека?))
Виссарионович
Виссарионович
   25 / 864
сегодня в 09:34
Роналду узнает, очканет и не приедет в команду)
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   442 / 864
сегодня в 09:29
Бойкот ему объявить...
Играть не играет, а зубы показывает.
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