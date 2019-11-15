Бонуччи: «Мы обязательно поговорим с Роналду»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи сообщил, что команда обязательно обсудит с Криштиану Роналду ситуацию, произошедшую в матче с «Миланом».
Не люблю смотреть в прошлое. Мы обязательно поговорим об этом. Когда мы вернёмся в клубное расположение, у нас будет возможность встретиться и всё обсудить.
Впереди ещё много игр, нам понадобится Роналду в лучшем его состоянии. Я убеждён, что Криштиану хочет помочь «Ювентусу» достичь всех целей.
Ранее сообщалось, что игроки «Ювентуса» ждут извинений от Роналду.
Играть не играет, а зубы показывает.
Играть не играет, а зубы показывает.