Бонуччи: «Мы обязательно поговорим с Роналду»

Защитник «Ювентуса» сообщил, что команда обязательно обсудит с ситуацию, произошедшую в матче с «Миланом».

Не люблю смотреть в прошлое. Мы обязательно поговорим об этом. Когда мы вернёмся в клубное расположение, у нас будет возможность встретиться и всё обсудить.

Впереди ещё много игр, нам понадобится Роналду в лучшем его состоянии. Я убеждён, что Криштиану хочет помочь «Ювентусу» достичь всех целей.