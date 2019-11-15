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Стерлинг: «Мне было тяжело слышать, как болельщики освистывают Гомеса»

сегодня, 10:33
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия7 : 0Логотип футбольный клуб ЧерногорияЧерногорияМатч завершен

Полузащитник сборной Англии Рахим Стерлинг в твиттере обратился к болельщикам, которые освистали защитника английской сборной Джо Гомеса во время матча отборочного раунда Евро-2020 с Черногорией.

Я хотел отпустить эту тему, но сегодня должен снова взять слово. Мне было тяжело слышать, как моего партнера по команде освистывают. Джо не сделал ничего плохого.

Эта неделя была тяжелой, он упорно тренировался, поэтому, когда он выходил на замену, было неправильно свистеть в его сторону. Я беру всю ответственность и последствия на себя. Я должен был это сказать.

Напомним, что ранее между футболистами произошло несколько стычек. Игроки сцепились в матче «Ливерпуль» - «Ман Сити», а затем продолжили конфликтовать в расположении национальной команды. В итоге Стерлинг был исключен из сборной.

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Все комментарии
d_fincher
d_fincher
   21 / 864
сегодня в 11:07
Сейчас модно обвинять в расизме самих же чернокожих, но я этого делать не буду. Знаком с историей и знаю, что творили просвещенные европейцы - такие преступления не забываются сами собой.
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   40 / 864
сегодня в 11:05
Обоих отстранить на время, посмотреть на результат
Добряк
Добряк
   539 / 864
сегодня в 10:58
У них в сборной сплошные стерли и гомесы...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   8 / 864
сегодня в 10:49
Лол, даже не понимает, что этим твитом только свою подлость выдает
Гавриленко
Гавриленко
   369 / 864
сегодня в 10:49
В лучших традициях фанов цска и зенита.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   442 / 864
сегодня в 10:39
Вот гнус.
cska plus
cska plus
   7 / 864
сегодня в 10:37
Два негра, что то не поделили.
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