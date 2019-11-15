Стерлинг: «Мне было тяжело слышать, как болельщики освистывают Гомеса»

сегодня, 10:33

Полузащитник сборной Англии в твиттере обратился к болельщикам, которые освистали защитника английской сборной во время матча отборочного раунда Евро-2020 с Черногорией.

Я хотел отпустить эту тему, но сегодня должен снова взять слово. Мне было тяжело слышать, как моего партнера по команде освистывают. Джо не сделал ничего плохого. Эта неделя была тяжелой, он упорно тренировался, поэтому, когда он выходил на замену, было неправильно свистеть в его сторону. Я беру всю ответственность и последствия на себя. Я должен был это сказать.

Напомним, что ранее между футболистами произошло несколько стычек. Игроки сцепились в матче «Ливерпуль» - «Ман Сити», а затем продолжили конфликтовать в расположении национальной команды. В итоге Стерлинг был исключен из сборной.