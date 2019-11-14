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Мать игрока «Ромы» Дзаньоло во время матча с «Пармой» оскорбляли фанаты

сегодня, 11:09

Мать 20-летнего игрока «Ромы» Николо Дзаньоло подверглась оскорблениям со стороны болельщиков на трибунах во время матча «волков» против «Пармы».

Болельщики «Пармы» во время игры выкрикивали с трибун ругательства в адрес женщины, обзывая ее «шл*хой».

41-летняя Франческа ответила провокаторам в своем аккаунте в Instagram:

На сексистские красноречия я отвечаю улыбкой. Лучше, чтобы тебе завидовали, чем жалели. Ваша любовь по-настоящему трогательная и просто невероятная.

 Франческа Дзаньоло

Отметим, что сыном Франчески активно интересуются топ-клубы Европы.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
   17 / 858
сегодня в 12:21
За такие зарплаты игроки могут и потерпеть
Виссарионович
Виссарионович ответил Azu-Killah37
   28 / 858
сегодня в 12:19
    Azu-Killah37
    Azu-Killah37 ответил Виссарионович
       241 / 858
    сегодня в 11:57
    Судя по татуировкам, она кружится с Неаполитанской мафией и отсидела лет 10.
    Откуда у вас в пещере компьютер??
    Виссарионович
    Виссарионович
       28 / 858
    сегодня в 11:43
    Судя по татуировкам, она кружится с Неаполитанской мафией и отсидела лет 10.
    Don trambon
    Don trambon
       71 / 858
    сегодня в 11:25
    Ничё се мама)
    Морозовский
    Морозовский
       4 / 858
    сегодня в 11:16
    По ходу обе стороны конфликта правы.
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