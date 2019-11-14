Мать игрока «Ромы» Дзаньоло во время матча с «Пармой» оскорбляли фанаты

сегодня, 11:09

Мать 20-летнего игрока «Ромы» подверглась оскорблениям со стороны болельщиков на трибунах во время матча «волков» против «Пармы».

Болельщики «Пармы» во время игры выкрикивали с трибун ругательства в адрес женщины, обзывая ее «шл*хой».

41-летняя Франческа ответила провокаторам в своем аккаунте в Instagram:

На сексистские красноречия я отвечаю улыбкой. Лучше, чтобы тебе завидовали, чем жалели. Ваша любовь по-настоящему трогательная и просто невероятная.

Отметим, что сыном Франчески активно интересуются топ-клубы Европы.