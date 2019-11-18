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Спортивный директор «Волгаря»: «Наших футболистов просто избивали»

сегодня, 13:45

Спортивный директор астраханского «Волгаря» Олег Целовальников прокомментировал инцидент, произошедший в матче ПФЛ (Зона «Юг») против «Легион-Динамо» (Махачкала):

Если вы посмотрите видео, как таковой драки и не было. Драка — это обоюдное нанесение повреждений. А там было избиение наших игроков. Именно избиение. Потому что удары футболистами «Легиона» наносились руками, ногами, в стиле кунг-фу, даже был проведен болевой прием из борьбы. Нашего совсем юного футболиста Погосова вообще кинули с прогиба.

Наши футболисты только разнимали и не более того. Ни одного удара с их стороны нанесено не было. При этом, что самое удивительное, красную карточку получил только наш игрок — Юрий Журавлев, которого били втроем ногами. Он лежал на поле, закрывался руками. До этого между ним и футболистом «Легиона» была лишь словесная перепалка. Причем сам Журавлев говорит, что всячески хотел уйти от конфликта. Тем не менее, оппонент стал на повышенных тонах с ним говорить. Суть в том, что они подошли друг к другу лоб ко лбу. И тут же на Журавлева налетели другие футболисты «Легиона» и начали его избивать. Наши игроки поспешили на выручку партнеру, но они никого не били.

 Ранее сообщалось, что в первенстве молодёжных команд клубов РПЛ произошла драка.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   75 / 841
сегодня в 15:24
Футбол это спорт не для Дагестана. Единоборства в клетке - вот их вид.
cska plus
cska plus
   4 / 841
сегодня в 15:20
Без комментариев.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   282 / 841
сегодня в 15:07
Жесть.
Морозовский
Морозовский
   1 / 841
сегодня в 15:04
Зверьки.
EAGinLE
EAGinLE
   67 / 841
сегодня в 14:34
Спорт попутали игроки .
beefs
beefs
   160 / 841
сегодня в 14:29
В Дагестане национальный спорт это борьба, поэтому им футбол противопоказано...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил dino-hsv
   21 / 841
сегодня в 14:28
на 0:23 вся суть в одном кадре: 5 дагестанцев слетелись на одного игрока волгаря и лупят его стаей. прав был конор....
Правда, сейчас придет Назар и скажет, что это очень славные миролюбивые ребята и игроки "Волгаря" наверняка назвали их по мамке и им еще мало вломили надо было половину перекалечить)) У него даги в принципе идеальны.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил dino-hsv
   21 / 841
сегодня в 14:21
на 0:23 вся суть в одном кадре: 5 дагестанцев слетелись на одного игрока волгаря и лупят его стаей. прав был конор....
Дело в том, что для них это-то нормально. Ударить сзади, толпой избить одного. У них нет таких понятий, что это нельзя.

Другое дело, что судья Матюнин, который во время инцидента обмочил памперсы (видно, как все судьи подальше отходят и даже не пытаются вмешаться сначала), к концу пришел в себя, обмочился еще раз и решил, что от дагов не хочет получить потом в подтрибунном, и наказать "Волгарь" только.
dino-hsv
dino-hsv
   37 / 841
сегодня в 14:12
на 0:23 вся суть в одном кадре: 5 дагестанцев слетелись на одного игрока волгаря и лупят его стаей. прав был конор....
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   21 / 841
сегодня в 14:04
Это просто шок, одного там даги через себя бросают, другого валят на замлю и кулаками бьют, и ни одной красной игрокам "Легиона"?
Abverin
Abverin
   195 / 841
сегодня в 14:00
Странно, почему свиньи не визжат, а Ваня конесвин не возмущается?
azures
azures
   91 / 841
сегодня в 13:57
Абсолютно вероятно, зачем Дагестан в нашем футболе?
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