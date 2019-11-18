Спортивный директор «Волгаря»: «Наших футболистов просто избивали»

Спортивный директор астраханского «Волгаря» Олег Целовальников прокомментировал инцидент, произошедший в матче ПФЛ (Зона «Юг») против «Легион-Динамо» (Махачкала):

Если вы посмотрите видео, как таковой драки и не было. Драка — это обоюдное нанесение повреждений. А там было избиение наших игроков. Именно избиение. Потому что удары футболистами «Легиона» наносились руками, ногами, в стиле кунг-фу, даже был проведен болевой прием из борьбы. Нашего совсем юного футболиста Погосова вообще кинули с прогиба.

Наши футболисты только разнимали и не более того. Ни одного удара с их стороны нанесено не было. При этом, что самое удивительное, красную карточку получил только наш игрок — Юрий Журавлев, которого били втроем ногами. Он лежал на поле, закрывался руками. До этого между ним и футболистом «Легиона» была лишь словесная перепалка. Причем сам Журавлев говорит, что всячески хотел уйти от конфликта. Тем не менее, оппонент стал на повышенных тонах с ним говорить. Суть в том, что они подошли друг к другу лоб ко лбу. И тут же на Журавлева налетели другие футболисты «Легиона» и начали его избивать. Наши игроки поспешили на выручку партнеру, но они никого не били.