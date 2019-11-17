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Де Лаурентис собирается подать в суд на своих игроков

сегодня, 12:26

Сообщается, что президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис собирается подать в суд на своих игроков. 

Владелец неаполитанской команды считает, что футболисты нанесли серьезный ущерб имиджу клуба, когда вступили в открытый конфликт с ним. Война между игроками и президентом клуба ведется с тех пор, как футболисты отказались следовать требованиям Де Лаурентиса, который хотел, чтобы команда продолжала безвылазно находиться на базе клуба.

С тех пор «Наполи» находится в режиме блокировки, запрещая своим игрокам общаться со СМИ.

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Все комментарии
mangoх12
mangoх12
   38 / 889
сегодня в 13:30
Накажет рублем
Kirgudu
Kirgudu
   394 / 889
сегодня в 13:22
Крышняк едет у старого маразматика, скоро сам на себя в суд подаст за хреновые результаты Наполи)
cska plus
cska plus
   5 / 889
сегодня в 13:03
Так можно наоборот остаться ни с чем.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   12 / 889
сегодня в 13:01
Лол, достойное противостояние - президент, который считает своих футболистов рабами, против Мертенса и Кальехона, которые в 33 года требуют увеличить им зарплаты. Поистине не зря у "Наполи" такое прозвище, которое есть)))
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   363 / 889
сегодня в 13:01
Полная хрень.
dimagas2
dimagas2
   130 / 889
сегодня в 12:41
Застрял в прошлом.
Don trambon
Don trambon
   79 / 889
сегодня в 12:29
Ааххаха))) отбитый какой то старик)

Пусть игроки скинутся, наймут адвоката и его засудят оставив без последних трусов)
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