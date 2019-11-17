Сообщается, что президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис собирается подать в суд на своих игроков.
Владелец неаполитанской команды считает, что футболисты нанесли серьезный ущерб имиджу клуба, когда вступили в открытый конфликт с ним. Война между игроками и президентом клуба ведется с тех пор, как футболисты отказались следовать требованиям Де Лаурентиса, который хотел, чтобы команда продолжала безвылазно находиться на базе клуба.
С тех пор «Наполи» находится в режиме блокировки, запрещая своим игрокам общаться со СМИ.
Пусть игроки скинутся, наймут адвоката и его засудят оставив без последних трусов)
Пусть игроки скинутся, наймут адвоката и его засудят оставив без последних трусов)