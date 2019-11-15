Бэйл: «Мне больше нравится играть за сборную Уэльса, чем за „Реал“»

сегодня, 17:15

Форвард «Реала» и сборной Уэльса заявил, что ему больше нравится играть за национальную команду, чем за клуб.

Определенно, мне больше нравится играть за сборную Ульса, чем за «Реал». Это как играть с друзьями в парке в воскресенье. В сборной я говорю на родном языке и чувствую себя более комфортно. Но это не влияет на мои действия на поле.

Отметим, что в прессе продолжают циркулировать слухи о скором уходе Бэйла из «Реала». Вместе с тем недавно главный тренер «сливочных» сообщил, что хотел бы продолжить работу с валлийцем.