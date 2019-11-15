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Бэйл: «Мне больше нравится играть за сборную Уэльса, чем за „Реал“»

сегодня, 17:15

Форвард «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл заявил, что ему больше нравится играть за национальную команду, чем за клуб.

Определенно, мне больше нравится играть за сборную Ульса, чем за «Реал». Это как играть с друзьями в парке в воскресенье. В сборной я говорю на родном языке и чувствую себя более комфортно. Но это не влияет на мои действия на поле.

Отметим, что в прессе продолжают циркулировать слухи о скором уходе Бэйла из «Реала». Вместе с тем недавно главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан сообщил, что хотел бы продолжить работу с валлийцем.

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Все комментарии
рус фан
рус фан
   210 / 866
сегодня в 18:19
Гарету надо видимо в АПЛ переезжать поближе к дому.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   101 / 866
сегодня в 18:08
Опустил и не поморщился
Месси-28-5
Месси-28-5 ответил Ruslan3132
   93 / 866
сегодня в 17:57
ушел бы он уже, сделав счастливыми и себя и болельщиков Реала )
Ты думаешь, что не играя, получая такие деньжища, Бэйл-гольфист чувствует себя несчастным в Реале?)
Ruslan3132
Ruslan3132
   149 / 866
сегодня в 17:49
ушел бы он уже, сделав счастливыми и себя и болельщиков Реала )
Месси-28-5
Месси-28-5
   93 / 866
сегодня в 17:40
Сколько понтов у Бэйла) Как будто он за Реал играет)
Belgie2009
Belgie2009
   307 / 866
сегодня в 17:38
Видимо этот турбалет никогда не выучит испанский)
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   39 / 866
сегодня в 17:30
Да и гольф поля там лучше)
Gelious
Gelious
   123 / 866
сегодня в 17:24
Ну, аргументированно все сказал. В принципе, и не придраться. Дома комфортнее.
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