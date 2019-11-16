Себальос не хочет работать под руководством Зидана

Полузащитник «Арсенала» Даниэль Себальос не хочет возвращаться в"Реал".
23-летний футболист сообщил руководству мадридского клуба, что хочет остаться в Англии, где выступает на правах аренды. Футболист заявил, что не хочет работать под руководством Зинедина Зидана, с которым у игрока сложились напряжённые отношения.
Если Барса - это секта, но Реал - бездушный механизм, где нет и не может быть никого, кем бы дорожили болельщики. Болельщики Реала - самые капризные и избалованные на свете. Я бы ни за что не хотел играть в Реале - это чистая проституция. Бизнес-проект.
Куда лучше такие клубы как Ливерпуль иди Боруссия, Атлетико или Лацио. клубы, у которых есть лицо.
Если Барса - это секта, но Реал - бездушный механизм, где нет и не может быть никого, кем бы дорожили болельщики. Болельщики Реала - самые капризные и избалованные на свете. Я бы ни за что не хотел играть в Реале - это чистая проституция. Бизнес-проект.
Куда лучше такие клубы как Ливерпуль иди Боруссия, Атлетико или Лацио. клубы, у которых есть лицо.