Себальос не хочет работать под руководством Зидана

сегодня, 10:51

Полузащитник «Арсенала» не хочет возвращаться в"Реал".

23-летний футболист сообщил руководству мадридского клуба, что хочет остаться в Англии, где выступает на правах аренды. Футболист заявил, что не хочет работать под руководством , с которым у игрока сложились напряжённые отношения.