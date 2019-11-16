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Себальос не хочет работать под руководством Зидана

сегодня, 10:51

Полузащитник «Арсенала» Даниэль Себальос не хочет возвращаться в"Реал".

23-летний футболист сообщил руководству мадридского клуба, что хочет остаться в Англии, где выступает на правах аренды. Футболист заявил, что не хочет работать под руководством Зинедина Зидана, с которым у игрока сложились напряжённые отношения.

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Против ЦСКА
Против ЦСКА
   353 / 857
сегодня в 11:00
Его проблемы.
d_fincher
d_fincher
   24 / 857
сегодня в 10:57
Не нравится судьба Иско, Асенсио и еще целой россыпи испанцев, не нашедших себя в Реале благодаря запросам Переса.

Если Барса - это секта, но Реал - бездушный механизм, где нет и не может быть никого, кем бы дорожили болельщики. Болельщики Реала - самые капризные и избалованные на свете. Я бы ни за что не хотел играть в Реале - это чистая проституция. Бизнес-проект.

Куда лучше такие клубы как Ливерпуль иди Боруссия, Атлетико или Лацио. клубы, у которых есть лицо.
cska plus
cska plus
   8 / 857
сегодня в 10:56
Где Себальос и где Зидан.
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