Мутко: «Выбор любого тренера - это чутье»

Бывший президент РФС и «Зенита» Виталий Мутко рассказал про процесс выбора тренера команды:

Мне сложно это объяснить, это можно назвать чутьем, ты должен найти тренера, и все должно срастись. Допустим, у тебя есть определенный набор футболистов, болельщиков, коммерческая основа, не хватает только тренера. И ты начинаешь думать: какой тренер подойдет к этим трем факторам? Это чутье, и это очень сложно.

Перед тем как сделать выбор, ты, безусловно, ставишь цели и задачи, производишь отбор, просто человека с улицы не поставишь. Есть набор определенных требований, после этого тебе дают какое-то количество кандидатов. Я так определялся и при выборе Хиддинка, и Адвоката, сейчас можно сказать и о Манчини. С кем я только не встречался - когда я был в Петербурге в «Зените», привел Петржелу и Анатолия Федоровича Бышовца пригласил.