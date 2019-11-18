ГлавнаяНовости

Мутко: «Выбор любого тренера - это чутье»

сегодня, 18:07

Бывший президент РФС и «Зенита» Виталий Мутко рассказал про процесс выбора тренера команды:

Мне сложно это объяснить, это можно назвать чутьем, ты должен найти тренера, и все должно срастись. Допустим, у тебя есть определенный набор футболистов, болельщиков, коммерческая основа, не хватает только тренера. И ты начинаешь думать: какой тренер подойдет к этим трем факторам? Это чутье, и это очень сложно.

Перед тем как сделать выбор, ты, безусловно, ставишь цели и задачи, производишь отбор, просто человека с улицы не поставишь. Есть набор определенных требований, после этого тебе дают какое-то количество кандидатов. Я так определялся и при выборе Хиддинка, и Адвоката, сейчас можно сказать и о Манчини. С кем я только не встречался - когда я был в Петербурге в «Зените», привел Петржелу и Анатолия Федоровича Бышовца пригласил.

Ранее Мутко объяснил, почему назначил Станислава Черчесова главным тренером сборной России в 2016-м году. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Игонин: «Был и остаюсь категорическим противником натурализации!»
Сегодня, 19:51 Комментарии1
Бывший игрок ЦСКА Боков: «Игра с Сан-Марино может получиться тяжелой»
Сегодня, 19:44 Комментарии5
Лебедев: «В „Ростове“ вбухивают миллионы, а потом кричат – помогите»
Сегодня, 19:24 Комментарии29
Червиченко: «Футболистов „Ростова“ зимой будут переманивать конкуренты»
Сегодня, 18:39 Комментарии13
Мутко про назначение Черчесова: «Я почувствовал в нем определенную силу»
Сегодня, 17:57 Комментарии18
Мутко высказался про лимит на легионеров
Сегодня, 17:50 Комментарии21
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
nubom
nubom
   142 / 839
сегодня в 18:54
Подобные умельцы-на-все-руки относятся к типу людей, которые начинают дело, снимают сливки, а потом миллионы людей расхлебывают кашу, заваренную ими на машинном масле.
ermak6848
ermak6848
   139 / 839
сегодня в 18:29
у Виталика насморк , нюх только на бабло...
cska plus
cska plus
   4 / 839
сегодня в 18:15
Мутко надо думать, что делать с обматутыми дольщиками количество которых с его назначением на пост министра строительства увеличилась в разы.
Сантус
Сантус
   106 / 839
сегодня в 18:12
....а нюх как у собаки,и глаз как у орла....)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100