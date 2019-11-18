Цорн: «Хотим сделать „Спартак“ более европейским и выиграть трофеи»

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн рассказал о планах клуба на ближайшие годы:
Российский футбол сосредоточен в Москве. Это наше преимущество. Сейчас мы многое меняем в команде. Мы хотим сделать «Спартак» более европейским, сделать его структуру более четкой. Когда я пришел, в нем не было четкой иерархии. И не было понятно, куда клуб хочет двигаться дальше. До столетия клуба в 2022-м мы хотим выиграть один-два трофея.
На нас оказывается серьезное давление, фанаты хотят видеть успех. Противники всегда жаждут обыграть рекордсменов по титулам. «Спартак» — это серьезная сила. Нас постоянно поддерживают фанаты даже за рубежом. Каждая новость по поводу нашей команды сильно раздувается. Когда условная команда-соперник покупает нового игрока, а футболист «Спартака» надевает новые оранжевые бутсы, то все будут обсуждать именно обувь.
Нам нужно увеличивать прибыль, чтобы снова регулярно достигать успеха. Сейчас мы сменили поколение игроков внутри команды и теперь полагаемся больше на молодежь.
Ранее Цорн заявил, что главное для «Спартака» - это болельщики.
Ага,свежо приданьице,до тебя тоже охочих было уйма,а пока всё хуже и хуже...
Ага,свежо приданьице,до тебя тоже охочих было уйма,а пока всё хуже и хуже...
Их этого следует, что нужно больше нефтеденег для покупки судей, жеребьёвок...
Их этого следует, что нужно больше нефтеденег для покупки судей, жеребьёвок...
P.S. Сам бы матчасть подучил и не профанировал бы!)))
P.S. Сам бы матчасть подучил и не профанировал бы!)))
Сегодня 13:14
ответ пользователю Литейный 4 (раскрыть)
Это когда вся "страна влачила жалкое сосуществование" а Газпромовские начинали пухнуть, но не от голода!)))
Твоя страна и сейчас в жалком состоянии, особенно Конотоп.
Сегодня 13:14
ответ пользователю Литейный 4 (раскрыть)
Это когда вся "страна влачила жалкое сосуществование" а Газпромовские начинали пухнуть, но не от голода!)))
Твоя страна и сейчас в жалком состоянии, особенно Конотоп.
Сегодня 13:15
ответ пользователю Литейный 4 (раскрыть)
Степан. За ЦСКА я болею. А газпроект презираю, особенно после последней встречи на Распил-Арене.
Ты футбол от баскетбола почти не отличаешь, как можно за кого-то болеть, если топишь за свиней постоянно.
Сегодня 13:15
ответ пользователю Литейный 4 (раскрыть)
Степан. За ЦСКА я болею. А газпроект презираю, особенно после последней встречи на Распил-Арене.
Ты футбол от баскетбола почти не отличаешь, как можно за кого-то болеть, если топишь за свиней постоянно.
За 70 лет один трофей - Зенит!
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Правильно мыслишь!)))
За 70 лет один трофей - Зенит!
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Правильно мыслишь!)))