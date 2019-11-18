Цорн: «Хотим сделать „Спартак“ более европейским и выиграть трофеи»

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн рассказал о планах клуба на ближайшие годы:

Российский футбол сосредоточен в Москве. Это наше преимущество. Сейчас мы многое меняем в команде. Мы хотим сделать «Спартак» более европейским, сделать его структуру более четкой. Когда я пришел, в нем не было четкой иерархии. И не было понятно, куда клуб хочет двигаться дальше. До столетия клуба в 2022-м мы хотим выиграть один-два трофея.

На нас оказывается серьезное давление, фанаты хотят видеть успех. Противники всегда жаждут обыграть рекордсменов по титулам. «Спартак» — это серьезная сила. Нас постоянно поддерживают фанаты даже за рубежом. Каждая новость по поводу нашей команды сильно раздувается. Когда условная команда-соперник покупает нового игрока, а футболист «Спартака» надевает новые оранжевые бутсы, то все будут обсуждать именно обувь.

Нам нужно увеличивать прибыль, чтобы снова регулярно достигать успеха. Сейчас мы сменили поколение игроков внутри команды и теперь полагаемся больше на молодежь.