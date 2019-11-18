ГлавнаяНовости

Цорн: «Хотим сделать „Спартак“ более европейским и выиграть трофеи»

сегодня, 12:17

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн рассказал о планах клуба на ближайшие годы:

Российский футбол сосредоточен в Москве. Это наше преимущество. Сейчас мы многое меняем в команде. Мы хотим сделать «Спартак» более европейским, сделать его структуру более четкой. Когда я пришел, в нем не было четкой иерархии. И не было понятно, куда клуб хочет двигаться дальше. До столетия клуба в 2022-м мы хотим выиграть один-два трофея.

На нас оказывается серьезное давление, фанаты хотят видеть успех. Противники всегда жаждут обыграть рекордсменов по титулам. «Спартак» — это серьезная сила. Нас постоянно поддерживают фанаты даже за рубежом. Каждая новость по поводу нашей команды сильно раздувается. Когда условная команда-соперник покупает нового игрока, а футболист «Спартака» надевает новые оранжевые бутсы, то все будут обсуждать именно обувь.

Нам нужно увеличивать прибыль, чтобы снова регулярно достигать успеха. Сейчас мы сменили поколение игроков внутри команды и теперь полагаемся больше на молодежь.

Ранее Цорн заявил, что главное для «Спартака» - это болельщики

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Нобоа – о Путине: «Президент делает хорошую работу»
Сегодня, 09:04 Комментарии23
Нобоа назвал свой любимый город в России
Сегодня, 08:12 Комментарии15
Нобоа прокомментировал разговоры о том, что «Сочи» – фарм-клуб «Зенита»
Сегодня, 00:45 Комментарии75
Бабаев: «Найти форварда по соотношению цена-качество нам пока не удалось»
Вчера, 23:30 Комментарии27
Байрамян о финансовом кризисе «Ростова»: «Всё, что говорил Карпин – правда»
Вчера, 23:24 Комментарии19
«Акинфеев или Яшин?» Гендиректор ЦСКА Бабаев сделал выбор
Вчера, 22:42 Комментарии48
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Evilhuman
Evilhuman
   111 / 840
сегодня в 13:54
После заголовка уже было смешно, после статьи даже уже как то жалко ромбовых, они безнадежны
SHMEL
SHMEL
   125 / 840
сегодня в 13:54
Цорн: «Хотим сделать „Спартак“ более европейским и выиграть трофеи»

Ага,свежо приданьице,до тебя тоже охочих было уйма,а пока всё хуже и хуже...
Литейный 4
Литейный 4 ответил d_fincher
   14 / 840
сегодня в 13:48
ЦОРН и Тедеско - интересный вариант. Пока то, что они делают, очень нравится.
Плюсану. А уж нам как всем нравится, когда свиньи болтаются в промежутке 8- 12 места во главе с юным физруком и аферистом Цорном. Гыгыгы
Литейный 4
Литейный 4 ответил Big krendel
   14 / 840
сегодня в 13:45
Перекрасился Мишаня. Это мы видим. Был конем, стал болельщиком свиней.
В точку коллега. А я про Шо. Гыгыгы
Миша Вилков
Миша Вилков ответил Big krendel
   3 / 840
сегодня в 13:44
Перекрасился Мишаня. Это мы видим. Был конем, стал болельщиком свиней.
    Big krendel
    Big krendel ответил Миша Вилков
       27 / 840
    сегодня в 13:41
    Степан. За ЦСКА я болею. А газпроект презираю, особенно после последней встречи на Распил-Арене.
    Перекрасился Мишаня. Это мы видим. Был конем, стал болельщиком свиней.
    cadmiy
    cadmiy
       669 / 840
    сегодня в 13:38
    Европейским можно стать с игроком геем и Шуррле, болельщиками Моисеевым, Назаровым и Трубачом, а вот трофеи с такими завоевать практически невозможно.
    Литейный 4
    Литейный 4 ответил Миша Вилков
       14 / 840
    сегодня в 13:35
    Степан. За ЦСКА я болею. А газпроект презираю, особенно после последней встречи на Распил-Арене.
      Укротитель вепрей
      Укротитель вепрей
         768 / 840
      сегодня в 13:34
      Свиньи, наверное, просто забыли, что Зенит в 2008 году был лучшей командой Европы.
      Литейный 4
      Литейный 4 ответил Зейский
         14 / 840
      сегодня в 13:34
      Миша Вилков Сегодня 13:15 ответ пользователю Литейный 4 (раскрыть) Степан. За ЦСКА я болею. А газпроект презираю, особенно после последней встречи на Распил-Арене. Ты футбол от баскетбола почти не отличаешь, как можно за кого-то болеть, если топишь за свиней постоянно.
        d_fincher
        d_fincher
           15 / 840
        сегодня в 13:32
        ЦОРН и Тедеско - интересный вариант. Пока то, что они делают, очень нравится.
        Литейный 4
        Литейный 4 ответил Миша Вилков
           14 / 840
        сегодня в 13:32
        Степан. За ЦСКА я болею. А газпроект презираю, особенно после последней встречи на Распил-Арене.
          Balanenok
          Balanenok ответил ziborock
          сегодня в 13:27
          Но мечты Спартака о полуфинале ЛЧ сбылись а вот в Газпроме они все еще сбываются!))) P.S. Сам бы матчасть подучил и не профанировал бы!)))
          Учи матчасть, тебе сказали, хватит придумывать.
          Tommy Lee
          Tommy Lee
             204 / 840
          сегодня в 13:26
          "Нам нужно увеличивать прибыль, чтобы снова регулярно достигать успеха"

          Их этого следует, что нужно больше нефтеденег для покупки судей, жеребьёвок...
          ziborock
          ziborock ответил Броник
             7 / 840
          сегодня в 13:24
          Это было тоже в свиных мечтах, учи матчасть.
          Но мечты Спартака о полуфинале ЛЧ сбылись а вот в Газпроме они все еще сбываются!)))
          P.S. Сам бы матчасть подучил и не профанировал бы!)))
          mihaluch
          mihaluch
             76 / 840
          сегодня в 13:24
          Сильно хотели бы - давно сделали.
          Игорь Солнцев
          Игорь Солнцев
             537 / 840
          сегодня в 13:22
          ziborock
          Сегодня 13:14
          ответ пользователю Литейный 4 (раскрыть)
          Это когда вся "страна влачила жалкое сосуществование" а Газпромовские начинали пухнуть, но не от голода!)))

          Твоя страна и сейчас в жалком состоянии, особенно Конотоп.
          Зейский
          Зейский
          сегодня в 13:20
          Миша Вилков
          Сегодня 13:15
          ответ пользователю Литейный 4 (раскрыть)
          Степан. За ЦСКА я болею. А газпроект презираю, особенно после последней встречи на Распил-Арене.

          Ты футбол от баскетбола почти не отличаешь, как можно за кого-то болеть, если топишь за свиней постоянно.
          25процентный клоун
          25процентный клоун ответил Jeck Denielse
             6 / 840
          сегодня в 13:19
          Семак, Дзюба, Жирков, Оздоев явно не в питере выросли как футболисты))) приехали Неву поднимать
          ziborock
          ziborock ответил cska plus
             7 / 840
          сегодня в 13:19
          Снова хрющи хрюкают про ЛЧ.
            ziborock
            ziborock ответил Литейный 4
               7 / 840
            сегодня в 13:18
            Свиньи и безтрофейность слова синонимы. Гыгыгы
            2019 - год свиньи - Зенит чемпион!
            За 70 лет один трофей - Зенит!
            -----------------------------------------------
            Правильно мыслишь!)))
            Т34
            Т34
               11 / 840
            сегодня в 13:17
            О, как бомжеконская стая всполошилась!
            Миша Вилков
            Миша Вилков ответил Литейный 4
               3 / 840
            сегодня в 13:15
            Ты чьих Мишаня будешь? Загримировался. Стыдно под своим ником стало? Ну ниЧё, дело техники. Скоро увидим под чьей личиной прячешься. Гыгыгы
            Степан. За ЦСКА я болею. А газпроект презираю, особенно после последней встречи на Распил-Арене.
            ziborock
            ziborock ответил Литейный 4
               7 / 840
            сегодня в 13:14
            Это когда? В бромонтановые года или когда страна влачила жалкое сосуществование, а свиньи жировали? Гыгыгы
            Это когда вся "страна влачила жалкое сосуществование" а Газпромовские начинали на этом пухнуть, но не от голода!)))
            cska plus
            cska plus ответил LOpp
               4 / 840
            сегодня в 13:14
            пока во главе клуба газпромовский ставник - Федун, который будет делать все по указке Кремля, чтобы его не закрыли как Ходорковского, в Спартаке ничего хорошего не будет.
            А чё, федун уже газпромовский? Для меня это новость.
            Литейный 4
            Литейный 4 ответил cska plus
               14 / 840
            сегодня в 13:13
            Снова хрющи хрюкают про ЛЧ.
            Свиньи и Лига Чемпионов это нонсенс. Гыгыгы
            Литейный 4
            Литейный 4 ответил Миша Вилков
               14 / 840
            сегодня в 13:13
            За зенит везде стыдно.
            Ты чьих Мишаня будешь? Загримировался. Стыдно под своим ником стало? Ну ниЧё, дело техники. Скоро увидим под чьей личиной прячешься. Гыгыгы
            cska plus
            cska plus
               4 / 840
            сегодня в 13:12
            Снова хрющи хрюкают про ЛЧ.
            Михаил Славнов
            Михаил Славнов
               499 / 840
            сегодня в 13:11
            У них в Конотопе что футбол, что баскетбол одно и то же потому, что за спартак топят.
            Литейный 4
            Литейный 4
               14 / 840
            сегодня в 13:10
            Свиньи и безтрофейность слова синонимы. Гыгыгы
            Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
            Отправить
             
            Rambler's Top100