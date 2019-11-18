Чистяков: «С Карпиным можно даже пошутить, но дисциплина на первом месте»

Защитник «Ростова» и сборной России рассказал о работе с главным тренером команды :

С Карпиным можно и пошутить, и ответить ему тоже. Но грань нужно знать, главный тренер все-таки.

Главное правило Карпина — соблюдение дисциплины. Это обязательно. Завтрак, обед, ужин — за пару минут встречаемся и всей командой идем. Пока каждый не закончит кушать, никто из-за стола выйти не может. Это правильно, когда дисциплина есть. Если чуть-чуть опоздаешь — неважно, на обед, взвешивание или физиотерапию — штраф.

Сумма ощутимая, на самом деле. И я попадал, и все наши топовые игроки: Еременко, Попов, Шомуродов. С каждым бывает. Еще во время обеда и ужина нельзя телефоном пользоваться. Тоже правильно: сейчас все в нем живут 23 часа в сутки. Нужно же иногда отвлекаться от гаджетов!