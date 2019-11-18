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Чистяков: «С Карпиным можно даже пошутить, но дисциплина на первом месте»

сегодня, 14:27

Защитник «Ростова» и сборной России Дмитрий Чистяков рассказал о работе с главным тренером команды Валерием Карпиным:

С Карпиным можно и пошутить, и ответить ему тоже. Но грань нужно знать, главный тренер все-таки.

Главное правило Карпина — соблюдение дисциплины. Это обязательно. Завтрак, обед, ужин — за пару минут встречаемся и всей командой идем. Пока каждый не закончит кушать, никто из-за стола выйти не может. Это правильно, когда дисциплина есть. Если чуть-чуть опоздаешь — неважно, на обед, взвешивание или физиотерапию — штраф.

Сумма ощутимая, на самом деле. И я попадал, и все наши топовые игроки: Еременко, Попов, Шомуродов. С каждым бывает. Еще во время обеда и ужина нельзя телефоном пользоваться. Тоже правильно: сейчас все в нем живут 23 часа в сутки. Нужно же иногда отвлекаться от гаджетов!

Ранее Чистяков рассказал о том, как узнал о вызове в сборную России

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Все комментарии
Литейный 4
Литейный 4
   7 / 841
сегодня в 15:26
Мне нравились шутки Карпина на послематчевых вью, после погромов свиней. Гыгыгы
Остапчук 67
Остапчук 67
   234 / 841
сегодня в 15:11
Лизнул.
КЭТиК
КЭТиК
   110 / 841
сегодня в 15:08
Сейчас в Ростове не до шуток - денег нет.
sihafazatron
sihafazatron
   17 / 841
сегодня в 15:07
Миранчук: "а с Семиным можно и прибухнуть"
Abverin
Abverin
   195 / 841
сегодня в 15:03
У свиней с ним пытались шутить, в результате он от свиней съехал.
Морозовский
Морозовский
   1 / 841
сегодня в 14:53
Чистякову надо меньше трындеть, а то он уже иСалямычу в зад залез, и с бельгийцами не разу Азара не пропустил. Ты ж не в "Зенити", в конце концов!
cska plus
cska plus
   4 / 841
сегодня в 14:51
Главное применить слово ёпт.
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