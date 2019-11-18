Чего хочет «Спартак», или Громкие обещания Цорна

вчера, 14:45

Томас Цорн открывает перед «Спартаком» портал в светлое будущее, но «Соккер.ру» не верит на слово генеральному директору.

Цорн занимает должность генерального директора «Спартака» вот уже полгода. Подходящий срок, чтобы подвести промежуточные итоги и проверить на соответствие реальности некоторые реплики герра Томаса.

15 мая, сразу после назначения генеральным директором:

Мне бы хотелось, чтобы мы завершили сезон на высокой ноте и достигли цели, которая перед нами стоит, — попасть в еврокубки. А летом мы вместе начнем путь к новым вершинам.

Как вы все знаете, завершить сезон на мажорной ноте «Спартак» не смог, проиграв в 30-м туре прошлого сезона РПЛ «Оренбургу» и лишив тем самым себя прямой путевки в Лигу Европы. «Кривая» путевка позже тоже не была добыта: «красно-белые» уступили «Браге» в раунде плей-офф ЛЕ , в групповой турнир не попали. Таким образом, первая же из объявленных Цорном задач не была выполнена, а главная претензия к Томасу на этом этапе заключается в том, что он то ли не сумел, то ли не захотел расстаться с Олегом Кононовым летом и «начать путь к новым вершинам» с тренером соответствующей квалификации. Из-за такой нерешительности «Спартак» потерял время и загубил нынешний сезон.

21 июня, о трансфере Эсекеля Понсе:

Аргентинец — молодой, перспективный игрок, который привлек нас своей статистикой в прошлом сезоне, когда он стал лучшим бомбардиром чемпионата Греции. Подписание этого талантливого футболиста – первый шаг в построении обновлённой команды. Надеемся, он ярко проявит себя в «Спартаке».

За Понсе и за другие трансферы Цорну не раз прилетала критика, когда в сентябре весь «Спартак» как будто одеревенел. Но, как минимум, в оценке перспектив Эсекеля гендир не ошибся: аргентинец забил 6 мячей, выйдя в стартовом составе 13 раз, он вызывается в олимпийскую сборную Аргентины.

26 июня, о расставании с Денисом Глушаковым:

Вокруг «Спартака» в связи с Глушаковым есть негатив. Откуда он взялся, не очень понимаю. И Денису сказал, что погружаться в это не хочу, но мы должны расторгнуть контракт. Это решение клуба. Но и Дениса тоже – сам хотел это сделать, понимал, что к этому все в итоге придет.

За расторжение контракта с Глушаковым Цорн определенно заслужил «плюсик» в карму. Во-первых, иного выхода не было, во-вторых, положение «Ахмата» с Глушаковым в зоне вылета подчеркивает, что в футбольном смысле «Спартак» мало что потерял.

2 июля, о трансферах Романьоли и Баду:

Романьоли — молодой талантливый вратарь итальянской школы, у него хорошие данные, взяли его пока во вторую команду. Малком Баду перешел в «Спартак» почти бесплатно, он добавит команде вариативности на флангах защиты.

Жирное пятно на работе Цорна в «Спартаке». Читалось, что мутные трансферы слабых легионеров не нужны команде. В итоге Романьоли не сыграл ни минуты за «Спартак-2», а Баду, пусть и играл за «двойку», а несколько раз даже попал в заявку главной команды, вряд ли способен реально усилить конкуренцию на своей позиции, особенно с учетом надвигающегося лимита. Такие сделки точно не приближают «Спартак» к статусу «более европейского» клуба.

18 июля, о трансфере Резиуана Мирзова:

В лице Резиуана Мирзова «Спартак» получил скоростного атакующего флангового полузащитника, обладающего незаурядной техникой и поставленным ударом. Для нас очевидно, что Резиуан усилит позицию левого вингера, добавит разнообразия и мощи в атакующих действиях «Спартака».

А для нас очевидно, что если бы тренерский штаб Кононова был отправлен в отставку своевременно, то есть после провала всех задач в прошлом сезоне, то и Мирзов со всей своей незаурядной техникой в «Спартаке» не оказался бы.

31 июля, об аренде Андре Шюррле:

В «Спартак» перешел чемпион мира, полуфиналист двух чемпионатов Европы и просто топовый футболист. Не каждый день в РПЛ приезжают игроки такого уровня. Мы дали Шюррле доверие. Он приехал за футболом, а не за баблом.

В голову к Андре не залезешь, но опровержение Цорна сейчас выглядит не слишком убедительным, учитывая, что немец после бодрого старта сник и сейчас проигрывает конкуренцию в атаке Ларссону и Понсе.

15 августа, о планах на сезон:

Отличным результатом в этом сезоне будет первое-второе место. И чтобы на регулярной основе было 4-5 футболистов в заявке из нашей молодёжи.

В середине чемпионата «Спартак» отстает на 15 очков от первого места и на 10 — от второго. Новых лиц из числа молодых в заявке не появилось, к работе «Спартака-2» масса вопросов.

1 сентября, о трансферной кампании:

В связи с перестройкой команды трансферная кампания лета 2019 года получилась беспрецедентной по инвестициям, что стало возможно благодаря решению Федуна выделить необходимый для этого бюджет.

6 трансферов, 42 миллиона евро потрачено. Не со всеми «Спартак» сходу попал «в яблочко», хотя критикуемые Крал, Ларссон и Понсе поправили свои дела, а вот Шюррле, Тиль и Мирзов пока не успели.

15 октября и 18 ноября, о выборе в пользу Доменико Тедеско:

Нового главного тренера мы обсуждали на совете директоров, были и другие претенденты. Тедеско был моим основным кандидатом на пост тренера. Я хотел нанять такого тренера, у которого не было бы предрассудков и устоявшихся мнений. Я хотел человека с новым взглядом. Наша цель — снова играть в еврокубках. Доменико очень понравился наш проект. Он подходящий человек для нашего развития.

Цорн выражал доверие Кононову, пусть формально, а вот Тедеско — это креатура Томаса, как он сам признался. За неудачи Доменико может ответить и сам Цорн, раз убедил совет директоров сделать выбор в пользу «своего» кандидата.

18 ноября, о планах «Спартака» на будущее:

Российский футбол сосредоточен в Москве. Это наше преимущество. Сейчас мы многое меняем в команде. Мы хотим сделать «Спартак» более европейским, сделать его структуру более четкой. Когда я пришел, в нем не было четкой иерархии. И не было понятно, куда клуб хочет двигаться дальше. До столетия клуба в 2022-м мы хотим выиграть один-два трофея. На нас оказывается серьезное давление, фанаты хотят видеть успех. Противники всегда жаждут обыграть рекордсменов по титулам. «Спартак» — это серьезная сила. Нас постоянно поддерживают фанаты даже за рубежом. Каждая новость по поводу нашей команды сильно раздувается. Когда условная команда-соперник покупает нового игрока, а футболист «Спартака» надевает новые оранжевые бутсы, то все будут обсуждать именно обувь. Нам нужно увеличивать прибыль, чтобы снова регулярно достигать успеха. Сейчас мы сменили поколение игроков внутри команды и теперь полагаемся больше на молодежь.

Цорн не впервые говорит о желании сделать «Спартак» более европейским, придать четкости структуре клуба. Стремление верное, но здесь-то и кроется основное несоответствие. Декларируемые принципы уже сейчас разнятся с тем, что делает Цорн. Откройте страничку «руководство» на официальном сайте «Спартака», и там вы найдете генерального директора Цорна в окружении заместителей по направлениям: есть исполнительный директор, а также его коллеги — финансовый и коммерческий, директора по правовым вопросам и по безопасности, по связям с общественностью и по развитию. Нет только спортивного директора — такой важной фигуры в большинстве европейских клубов. Томас предпочитает заниматься всеми спортивными вопросами сам, но разве это не попытка усидеть на двух стульях? И разве это по-европейски?