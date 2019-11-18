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Мутко высказался про лимит на легионеров

сегодня, 17:50

Бывший президент РФС Виталий Мутко озвучил свое мнение про лимит на легионеров:

Это политический вопрос. Моя позиция проста: мы должны исходить из того, что есть спортивное гражданство. Если ты играешь за другую сборную, то почему тебя должны тренировать здесь, в России? Я читаю, знаю другие мнения, но если ты не будешь защищать свой рынок, его займут другие.

Время, конечно, меняется, если мы дошли до того, что хлеб и зрелище важнее и все равно, кто играет, хорошо, но тогда давайте смотреть по рейтингам сборных. Ты можешь иметь сильный чемпионат, но никакую сборную. Вопрос в приоритетах, что важнее: клубный футбол или сборная? Я всегда считал, что национальный интерес должен быть выше и все мы должны быть ориентированы на национальную сборную, причем не только в футболе, но и в других видах спорта.

Ранее Мутко рассказал, что РПЛ следует стремиться в сторону самоокупаемости.

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mihaluch
mihaluch
   71 / 841
сегодня в 18:25
Ничего дельного конечно Муток сказать не может.
pam06
pam06 ответил cska1948
   45 / 841
сегодня в 18:19
Вы считаете бредом то, что национальный интерес должен быть выше клубного?
Для того, что бы национальный интерес был выше необходимо детско-юнешеский уровень развивать, деньги вкладывать, а не платные секции множить. У нас далеко не каждый может потянуть эти занятия, а у большинства просто возможности даже нет. Вот с чего необходимо начинать блюсти национальные интересы!
EAGinLE
EAGinLE
   66 / 841
сегодня в 18:17
Всё как всегда .
cska1948
cska1948 ответил Gloomy59
   64 / 841
сегодня в 18:15
Давно я не слышал БРЕДА В ТАКОМ ОБЬЕМЕ И ТАКОМ ДИАПАЗОНЕ!!!!!!!! ЛИШЬ БЫ ЧТО БРЯКНУТЬ, И ЭТО МИНИСТР?!!!!
Вы считаете бредом то, что национальный интерес должен быть выше клубного?
pam06
pam06
   45 / 841
сегодня в 18:14
Ну эта ерись будет покруче знаменитой АНГЛИЙСКОЙ тирады! Знает чувак как распиаритя или думает что знает...
cska1948
cska1948 ответил dino-hsv
   64 / 841
сегодня в 18:12
"Если ты играешь за другую сборную, то почему тебя должны тренировать здесь, в России?" ну давайте иностранцам запретить учиться у нас. "если ты будешь работать в другой стране, то почему тебя должны учить здесь, в россии?". так?
Иностранец, учащийся в России ПЛАТИТ за своё обучение, а иностранцу, играющему в России ПЛАТЯТ. Разницу улавливаете?
dino-hsv
dino-hsv
   30 / 841
сегодня в 18:04
"Если ты играешь за другую сборную, то почему тебя должны тренировать здесь, в России?"

ну давайте иностранцам запретить учиться у нас. "если ты будешь работать в другой стране, то почему тебя должны учить здесь, в россии?". так?
Leha-ha50
Leha-ha50
   3 / 841
сегодня в 18:04
Нарисовался !!! Не сотрешь!!!
cska plus
cska plus
   4 / 841
сегодня в 18:02
Приведите пример для мутко сборную Бельгию, чемпионат никакой а сборная одна из лучших в Европе.
Gloomy59
Gloomy59
   267 / 841
сегодня в 18:00
Давно я не слышал БРЕДА В ТАКОМ ОБЬЕМЕ И ТАКОМ ДИАПАЗОНЕ!!!!!!!!
ЛИШЬ БЫ ЧТО БРЯКНУТЬ, И ЭТО МИНИСТР?!!!!
Байкал-38.
Байкал-38.
   79 / 841
сегодня в 17:55
МУТКО ЖИВ!!!
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