Мутко про назначение Черчесова: «Я почувствовал в нем определенную силу»

Бывший президент РФС Виталий Мутко объяснил, почему назначил главным тренером сборной России в 2016-м году:

Не буду называть имена, но я встречался со многими кандидатами. В Черчесове я почувствовал определенную силу, что он очень этого желает, что за этим стоит много его личного. Когда были поражения, у нас была беседа, во время которой многие вещи, которые он сказал, меня тронули.

Считаю, что он на своем месте, он образовывается очень много.