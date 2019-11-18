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Мутко про назначение Черчесова: «Я почувствовал в нем определенную силу»

сегодня, 17:57

Бывший президент РФС Виталий Мутко объяснил, почему назначил Станислава Черчесова главным тренером сборной России в 2016-м году:

Не буду называть имена, но я встречался со многими кандидатами. В Черчесове я почувствовал определенную силу, что он очень этого желает, что за этим стоит много его личного. Когда были поражения, у нас была беседа, во время которой многие вещи, которые он сказал, меня тронули.

Считаю, что он на своем месте, он образовывается очень много.

Ранее Мутко высказался про лимит на легионеров.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   4 / 841
сегодня в 18:16
Мутко мгновенно чует бабло, этого у него не отнять.
particular
particular ответил sihafazatron
   12 / 841
сегодня в 18:13
короче говоря: мутко молодец)
Один проявил силу и желание, другой сентиментально растрогался и прогнулся..:)
волгодон 2
волгодон 2
   38 / 841
сегодня в 18:11
Усатый таракан,способный управлять разъяренными львами
Zenit_84
Zenit_84
   172 / 841
сегодня в 18:11
Мутко везде
Leha-ha50
Leha-ha50
   3 / 841
сегодня в 18:10
Вот трепло!!! Ты и в Капелло чувствовал силищу , да еще какую!!! Такой контракт ему подсунул, что потом не знал где денег для избавления от него взять!!!
С детства за детство
С детства за детство
   87 / 841
сегодня в 18:10
Ай лук ин ситуэйшн, ви вив Cherchesov спикейшн, энд ай кэнгратулейшнс вив хис эпоинтменшнс.
Бомж немытый
Бомж немытый
   423 / 841
сегодня в 18:07
Лучше бы рассказал, за сколько продался Федуну на юбилей Симоняна.
Belgie2009
Belgie2009
   257 / 841
сегодня в 18:06
From his heart
LOpp
LOpp
   9 / 841
сегодня в 18:05
Вообщем понятно. Благодаря интуиции Мудко сборная попала на евро
sihafazatron
sihafazatron
   15 / 841
сегодня в 18:03
короче говоря: мутко молодец)
Литейный 4
Литейный 4
   6 / 841
сегодня в 18:03
От спартача усатого толку не будет. Школа нулёвая. Гыгыгы
Гавриленко
Гавриленко
   44 / 841
сегодня в 17:58
Лучше Черчесов, чем конские физруки типа слудскова и семака. У них ничего не получается.
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