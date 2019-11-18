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Тренер «Балтики» Калешин: «„Ротор“ - фаворит ФНЛ»

сегодня, 17:41

Главный тренер «Балтики» Евгений Калешин рассказал о претендентах в ФНЛ за выход в РПЛ:

Сложно сказать, сможем ли мы побороться за стыки. За четверку борется команд восемь-десять, даже «Нижний Новгород» еще имеет на это шанс.

Я имею в виду качество игры. Не вижу команд, которые превосходили бы других на голову. «Балтика» однозначно должна навязать борьбу. Какой смысл терять сезон? Мы обыграли «Химки», «Ротор» – правда, дважды уступили «Чертаново» и «Торпедо». В любом случае по качеству футболу лидерам, считаю, не уступаем.

На мой взгляд, «Ротор» - фаворит в борьбе за прямой выход в РПЛ. А на вторую путевку главные претенденты – «Торпедо» и «Химки». В «Чертаново» не уверен, у него нет такого запаса прочности, тем более многие ребята постоянно вызываются в сборные разных возрастов. Мне кажется, чертановцы не смогут удержать зимой своих лидеров – спрос на них будет.

«Нефтехимик» схож с «Чертаново». Я не вижу у нижнекамцев того запаса прочности, который гарантировал бы им стабильный набор по дистанции.

В главной игре 24-го тура ФНЛ «Химки» одержали волевую победу над «Чертаново».

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