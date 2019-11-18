Вейналдум: «Победа на КЧМ придаст дополнительный стимул для триумфа в АПЛ»

Полузащитник «Ливерпуля» рассказал о том, почему его клубу важна победа на Клубном чемпионате мира-2019.

Не могу дождаться игр на Клубном чемпионате мира, потому что этот турнир даст понимание о том, как играют другие победители континентальных первенств. Также хочется, чтобы на футболке был логотип чемпиона мира. Для нас важно держать менталитет победителя. После победы в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА , победа на КЧМ придаст дополнительный стимул для победы в АПЛ . Это очень важно, потому что может дать больше уверенности.