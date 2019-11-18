Вейналдум: «Победа на КЧМ придаст дополнительный стимул для триумфа в АПЛ»

Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум рассказал о том, почему его клубу важна победа на Клубном чемпионате мира-2019.
Не могу дождаться игр на Клубном чемпионате мира, потому что этот турнир даст понимание о том, как играют другие победители континентальных первенств. Также хочется, чтобы на футболке был логотип чемпиона мира. Для нас важно держать менталитет победителя. После победы в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА, победа на КЧМ придаст дополнительный стимул для победы в АПЛ. Это очень важно, потому что может дать больше уверенности.
Не всем предоставляется возможность сыграть на КЧМ, так что именно поэтому этот турнир особенный. Мы сыграем против команд, проделавших большой объем работы, чтобы сыграть на этом турнире. Мы должны наслаждаться этим. Ведь неизвестно, сыграет ли кто-нибудь из нас на этом турнире еще раз.
Отметим, что Вейналдум попал в список претендентов на «Золотой мяч» в этом году.