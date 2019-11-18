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Коноплянка: «Тедеско - хороший специалист, предпочитающий осторожность»

сегодня, 18:30

Полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка рассказал про главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско, с которым работал в «Шальке»:

Тедеско — хороший специалист, со своим стилем и видением футбола. Он мне импонировал как тренер. Тедеско молод, он в начале тренерского пути, поэтому в «Шальке» у него присутствовала некая закрепощенность.

Он предпочитал риску осторожность. Он думал, что лучше на 51% сыграть от защиты, поставить двух вингеров с уклоном как опорных, чем реальных вингеров, которые могут создать момент.

Самое интересное, когда он не боялся рисковать, у него все получалось. Думаю, Тедеско ждет хорошее будущее.

Ранее бывший форвард сборной России Александр Мостовой раскритиковал Тедеско.

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Все комментарии
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   24 / 839
сегодня в 19:38
В последнее время на сайте очень много клонов Славнова
d_fincher
d_fincher
   11 / 839
сегодня в 19:22
После этого интервью идет ссылка на очень ценное мнение иксперда Сани Мостового.
112910415
112910415
   240 / 839
сегодня в 18:54
вот этот человек знает, о чём говорит !
для сравнения у критиков : "Я его совсем не знаю, но он мне совсем не нравится"..
Литейный 4
Литейный 4
   6 / 839
сегодня в 18:52
Тедеско осторожно загонит свиней в пердив. Гыгыгы
cska plus
cska plus
   4 / 839
сегодня в 18:41
Вот мостовой так не думает а рейнгольд пока сохраняет нейтралитет.
Abverin
Abverin
   171 / 839
сегодня в 18:34
Смешно сказал хохол.
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 839
сегодня в 18:32
Удачи обоим
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